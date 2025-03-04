На ПК состоялся релиз улучшенной версии Grand Theft Auto 5

4 марта Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto 5 Enhanced — улучшенную версию легендарного экшена, доступную бесплатно для всех владельцев игры в Steam и Epic Games Store.

Обновлённая версия получила трассировку лучей, ускоренные загрузки, поддержку апскейлеров FSR 3 и DLSS 3, а также совместимость с геймпадом DualSense и звуком Dolby Atmos. Кроме того, ПК-игрокам стал доступен контент из GTA Online, ранее эксклюзивный для консолей, включая животных и режим фотоохоты.

Важно, что владельцы оригинальной версии GTA 5 могут продолжать играть в Grand Theft Auto 5 Legacy, запуская его через библиотеку. Все актуальные моды остаются совместимыми с новой версией.