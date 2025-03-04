На ПК состоялся релиз улучшенной версии Grand Theft Auto 5

4 марта Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto 5 Enhanced — улучшенную версию легендарного экшена, доступную бесплатно для всех владельцев игры в Steam и Epic Games Store.
Обновлённая версия получила трассировку лучей, ускоренные загрузки, поддержку апскейлеров FSR 3 и DLSS 3, а также совместимость с геймпадом DualSense и звуком Dolby Atmos. Кроме того, ПК-игрокам стал доступен контент из GTA Online, ранее эксклюзивный для консолей, включая животных и режим фотоохоты.
Важно, что владельцы оригинальной версии GTA 5 могут продолжать играть в Grand Theft Auto 5 Legacy, запуская его через библиотеку. Все актуальные моды остаются совместимыми с новой версией.
2025 год, а разрабы все еще не знают что такое многоядерность, игра долбиться в дно ядро, в итоге 4080 в 2к при макс настройках нагружена всего на 50%, что дает в игре 50-60 ФПС
Главное продается.
она бесплатная для владельцев обычной версии
Насколько помню оригинальная GTA V в 3 ядра упиралась на 4770K.
А ачивки в них отдельно выбиваются?
ну у меня появилась одна ачивка, только под знаком вопроса, хотя в оригинале их много открыто
Ну теперь появился повод перепройти. А то каждый раз пытался, включал, видел лесенки ублюдские и вырубал. Теперь сглаживание за счёт DLSS будет.
надо было масштабирование включить, там с какого-то икса очень нифиговый графен вырисоввывался
А фпс убегает вниз. А с новым длсс и картинка будет збс и фпс сохраниться
ну так да, без этого никак, натив же
Новая версия длсс, особенно в 4к вообще не отличима от натива, так зачем жертвовать фпсом?
потому что в 4к играют пару человек, мы все на 2к сидим....
Щас игра выглядит более современно и оптимизон идеальный
Годнота. ))
Ждём обнову и для РДР 2.
чего годного? одну и ту же игру доят столько лет, скоро скайрим обгонит.
А зачем такое обновление для рдр2? Она досих пор хороша и не нуждается в графических обновлениях, да и обновлять там нечего.
Отражения в витринах нужно чинить, это боль.
И отражения в воде. Их там почти нет..
Есть что чинить. ))
текстуры оч плохие для первого лица
накрутка была?
уже нет смысла даже на накрутку спихивать, много типов и с накруткой перенесли, а те у кого накруток не было, не смогли, поэтому роки опять гоvna навернули
ну это база уже я так понял...
та же история
Решил как-то эту проблему?
пока нет
и шо с этим делать
да хз, вобще не понятно что делать
Халявная версия ещё и в Epic вышла
У некоторых кстати, не получили эту версию, в том числе меня, хотя я брал на раздаче оригинальную игру.
поставил загружать! даже боюсь представить что меня ждет, лучи, 2к, мясо крч, сразу начну перепроходить сюжетку в 5 раз!
Регион меняли ? Игра появилась где то в 3 часа до этого было пусто.
В эпике нет, но я не думаю, что это зависит от региона.
На счет эпика не знаю, а в стиме прилетела обнова. Регион Россия, не менял ни когда.
EGS долго раскачивается.У кого то уже пришла обнова, у меня нет пока.
тоже самое
пришла
ну у меня ещё нет
Это точно Рокстар?
Говорится бесплатно для тех, кто купил обычную
Перед релизом гта6 создают позитивную ауру вокруг.)
help me
накрутка была?
Кто знает, как это проблему решить?
такая же тема...
тоже самое
Такая же фигня
Что не так с этим обновлением?
Этот кусок "плохое слово" неработающего "плохое слово" вылетает что при заход в онлайн, что в сюжет... Рокстар, вы "плохое слово" что ли?
Интересно, цензура которая была на PS и Xbox тоже перекочевала на PC ?
а чё там?
Шутки над трансгендерами , и надо всей этой звериной командой с Next-gen версии были удалены
понял, ну пох, проходил жта5 еще на пс4 и даже уже забыл, что там что-то такое было.
Эта наплав, тоже самое с RDR 2 было потом ценник улетел в потолок, вот оно г клиент, не может справиться с нагрузкой.
Есть инфа как на русский акк egs получить её?
(бесплатная гта 5 с онлайном есть через egs)
мне автоматом прилетала, но у меня регион канада стоит
Кто уже поиграл ? Там окна всё еще плоские картинки или объёмные как в переизданной трилогии ?
с трассировкой объемные
у всех перенос в онлайне не работает?
Стим версия, мне перенесло. Нажал в меню сетевую игру, посмотрел ролик и там предложило перенести
Не получается(
у меня так же
Надеюсь что они это быстро пофиксят
А то хотел в онлайн зайти, а перенести никак не получается. Создавать, я боюсь нового персонажа
ребята, может я немного глупый, но как и где запустить этот ремастер? В стиме у меня только GTA 5 Legacy
ищи в установленных локально, или наоборот в "неустановленных" у тебя должна была появиться gta 5 enhanced, тебе должны были ее предлагать к установке последние несколько дней на главной экране
почему у меня через эпик не заходит?
друг, не решил проблему? у меня тоже самое((
нет, брат, сам мучаюсь, говорят, что у эпиков проблемы, как обычно, надо подождать просто
не решилась проблемка?
Была не была
UPD: хочу "пожать" руку человеку который рейтинг комментов сносит)
а есть разница в онлайне гта 5 и гта 5 енчантед
разный онлайн
Ну как по мне с оптимизацией с учётом трассировки всё гуд. И мне одному показалось что игра стала в разы шустрее даже на тех же 60 фпс?
Да, плавнее и стабильнее
А где герцовка
?
У тебя частота 60 герц, поставь полный экран и выстави нормальную герцовку
Ну выставил, а чё должно поменяться то?
Кроме чуть большей загрузки на видео. И чистота моего моника максимум 75 герц
Это мне в ЕГС надо что ли новую версию качать, не обнова прилетит?
новую.я тоже думал что будет просто патч,а тут история с метро исход.оно и к лучшему
Надеюсь лучи там можно будет отключить, мне они нахрен не впали, оригинал по графике итак нормально смотрелся
ниже посмотри пацанчик скрины кидал
Хз насчёт эпика, но в стиме они разделили игру на легаси и на энчайсед, то есть обнова идёт как отдельная игра и подозреваю,что тем, кто бесплатно забирал игру на раздаче в эпике, придётся обновлённую версию покупать.
UPD.
Хотя нет) Я в эпике её бесплатно забирал и у меня обновлённая версия тоже там появилась😁
нет не придется, все появилось точно в релизное окно, если че регион у меня РФ
моды теперь как накатить?
думаю пока придётся ждать
ждем выпуска open 4?
э
еще из EGS Удалили обычную версию и теперь просит купить новую!
вот щас открыл старая была установлена.появилась новая да ещё и с 77 достижениями.удалил старую качаю новую.старая осталась
купленная бесплатно в эпике была в свое время. все есть, все качается
я тоже на бесплатной раздаче получил
Какой регион стоит?
РФ
В онлайне в свободном режиме животных то нет!
Вы ошибаетесь:
тоже уперся в 120 фпс, видать заблочили. ждем когда снимут
У меня игра вообще не стартует) Нажимаю играть > чёрный экран > вылет без ошибок
Epic Games, ни кто ещё не смог победить ошибку ?
на редите пишут у роков траблы. Ждать над. если решишь раньше пиши сюды
Эпики мудаки конечно.Все жалуются на то что у них обнова полностью проблемная.У меня ещё не появилась даже.Надеюсь когда появится таких проблем не будет уже.
думал сейчас перепройду сюжетку с руской озвучкой... ага щяс, разбежался( теперь ждать пока моды можно будет устанавливать
почему нельзя от онлайна отсоединить было игры, он мне лично нахрен не нужен
в 120 фпс этот порог можно как то убрать?
кто то знает почему так ? у многих в егс есть
Игра должна сама прейти, у меня нет покупки в историях.
То что она сама прийти должна это то понятно, а почему до сих пор нету это меня интересует
Потому что это EGS они всегда не от мира всего. Потом после всех будет.
у меня в ЕГС появилась новая версия - я перезашел в аккаунт, зашел в библиотеку и пролистал вниз (т.к. на аккаунте много игр, которые не установлены) и там была отдельная игра Grand Theft Auto 5 Enhanced, сейчас скачиваю.
ПС: аккаунт РФ, обычная версия ГТА 5 также установлена (Lagcy теперь называется)
У меня есть оригинал в эпик гейм сторе, но обнову все равно требуют покупать. Кто-то сталкивался с таким?
UPD. Подозреваю, что так могли "наказать" тех, кто в свое время забрал ее бесплатно)
У меня тоже есть, ведь её раздавали..)) Меня больше интересует, графоний там сильно улучшили, или на уровне ремастера?
Тоже самое, писал в поддержку, сказали ждать…
У забугорных пользователей такая же проблема.Так что остаётся ждать.
А как связаться с их техподдержкой? Или там обязательно speak English?
скачал установил эту Grand Theft Auto V Enhanced и не запускается вылетает ошибка жму безопасный режим и толку ноль, значит пк слабоват, хотя простая версия Grand Theft Auto V летает
Тоже такое было. помогло Проверить Целостность.
ну я сразу же проверил как установил
я в стиме проверял в рокстар нет да и что то нет у меня там этой кнопки на проверку
нажимаю в рокстар сканировать на наличие игр пишет нет установленных игр хотя обе гта 5 в стиме
полицейские шмотки завезли?
'
Кое как запустил игру, но после вступительного ролика требует Активацию игры, ключик. Забирал на раздаче в Epic games. Спасибо Rockstar.
та не это не рокстар, это эпики хуёвый лаунчер
Чувствую сегодня не видать обновы на эпике.Вон сколько косяков на старте вылезло.
хз, запустил соло, поиграл в онлайн всё ок - стим версия
попробуй открыть просто рокстар лаунчер и там скачать
Так проблема именно с EGS.
на скрине они на катке ледовом?
120 FPS и гладкий фреймтайм в FullHD на сверхвысоких настройках лучей и всего остального тоже на максимум на видеокарте прошлого поколения 7900ХТХ. По графике ИМХО даже лучше чем КП2077. Так, что оптимизация гуд, играть приятно, ошибок и вылетов из ГТАонлайн (что происходило в Легаси-версии в последнее время) за несколько часов не было.
Даят, пока доится.
Кароче вот мои итоги
скачал в RGL и Steam
в RGL прилетел патч на 13 гигов, но как только ты запускаешь сюжетку или онлай игра, крашится
в Steam распокал, запустил, сюжетка работает, запускаю онлайн и он не видит прогресс с легаси, каво? что за нафиг?
перенести надо аккаунт с старой на новую версию
Че за странный блок на 120 фпс? Бесит он меня
я так понимаю сосать лапу тем кто накручивал?да?не перенесется
Nдиотизм, лучше бы парились над новой гта
Что там парится, она выйдет осенью и все
в чем вася? эта обнова и так вышла 3 года назад уже просто на консолях
Небось редукс,мод,стырили и переименовали. :) :)
неееее качать не буду херня
надо качать обязательно
пошла возня по трубам
я блин надеялся что это будет бесплатно фиг там плати блин я не доволен
Если бы у тебя была платная версия игры, которая на минуточку вышла 10 лет назад на пк именно( а то набросятся сейчас умники), получил бы еë бесплатно, не ной, халявщик)
халявку школьники все любят а платить но но но
У меня 4080, не потянет лучи в 4к без длсс. Придется пропустить.
Зря перебираешься, в нативе щас практически ни во что играть не рекомендуется
я понимаю, если бы реально были какие то весомые изменения в игре (А игра 2013 года) дак их нет. ну школота скачает, поиграет🤣 вау!!! лучики добавили и из онлайна какашек завезли....ладно хоть бесплатно. Ща школьники задизят😎
Чел у тебя в 40 лет rx470, ты уверен что правильно живёшь эту жизнь? Может пора что-то менять не? Или ты готов умереть на низких настройках "жизни"? Это кринге. Лучше конечно дёшево байтить в комментах,, вау
мне 30 и у меня rx 6700 ты о чем пиз*юк? обосрался ты в штаны. Играй дальше в игру 2013 года, разрешаю, через 20 лет тоже в нее играть будешь? Я лично ее прошел вдоль и поперек, еще в 2015,и в онлайне давно наигрался, но ты играй играй, школьник. пиу пиу стреляй там, уииииии.
Кстати на rx 470 игра идет на ультрах почти, если ты не знала🤣 и на гиговых картах даже, ну ты сри сри себе в штаны дальше
С пекарями решили поделиться тем что у консольщиков уже 3 года есть. У меня лично есть эта игра как на пс5, так и на ПК, не вижу смысла повторно то же самое качать.
Жаль только некстген версией рдр 2 с вами делиться так и не хотят и приходится жрать мыло и 30 фпс с пс4.
Ну и некстген давно есть в ПК версии ГТА, от мододелов, даже лучше чем рокстары запилили.
Сверху скрин с ПК с модами, снизу скрин с "некстген" версии консолей
Пидар_В_Законе )))
НУ И ЧТО? Ну типо зачем? Гта в принципе слабая игровая серия
Когда гта вышла его(её) ещё на свете не было.Поколение тик-тока:))
Этот пакемон с древним железом тут сидит по фану, он ничего кроме тетриса запустить то и не сможет на своем барахле унаследованного от рипнутого деда, но при этом мода сувать свой нос в игры к которым он не имеет отношения, не уходит, рил поколение тиктокеров
сбежавший пациент, просьба вернуться в свою палату и не появляться на людях до окончания лечения.
Байт на комменты или на дизлайки?