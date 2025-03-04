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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 513 оценок

На ПК состоялся релиз улучшенной версии Grand Theft Auto 5

butcher69
Новости

4 марта Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto 5 Enhanced — улучшенную версию легендарного экшена, доступную бесплатно для всех владельцев игры в Steam и Epic Games Store.

Обновлённая версия получила трассировку лучей, ускоренные загрузки, поддержку апскейлеров FSR 3 и DLSS 3, а также совместимость с геймпадом DualSense и звуком Dolby Atmos. Кроме того, ПК-игрокам стал доступен контент из GTA Online, ранее эксклюзивный для консолей, включая животных и режим фотоохоты.

Важно, что владельцы оригинальной версии GTA 5 могут продолжать играть в Grand Theft Auto 5 Legacy, запуская его через библиотеку. Все актуальные моды остаются совместимыми с новой версией.

64
192
Комментарии: 192
Ваш комментарий
Losha000

2025 год, а разрабы все еще не знают что такое многоядерность, игра долбиться в дно ядро, в итоге 4080 в 2к при макс настройках нагружена всего на 50%, что дает в игре 50-60 ФПС

19
Marlock4441

Главное продается.

-1
sergio5321 Marlock4441

она бесплатная для владельцев обычной версии

5
kotasha

Насколько помню оригинальная GTA V в 3 ядра упиралась на 4770K.

0
RoboB sergio5321

А ачивки в них отдельно выбиваются?

0
sergio5321 RoboB

ну у меня появилась одна ачивка, только под знаком вопроса, хотя в оригинале их много открыто

1
Guns296

Ну теперь появился повод перепройти. А то каждый раз пытался, включал, видел лесенки ублюдские и вырубал. Теперь сглаживание за счёт DLSS будет.

6
trueseva

надо было масштабирование включить, там с какого-то икса очень нифиговый графен вырисоввывался

7
кум кумич trueseva

А фпс убегает вниз. А с новым длсс и картинка будет збс и фпс сохраниться

3
trueseva кум кумич

ну так да, без этого никак, натив же

2
кум кумич trueseva

Новая версия длсс, особенно в 4к вообще не отличима от натива, так зачем жертвовать фпсом?

5
trueseva кум кумич

потому что в 4к играют пару человек, мы все на 2к сидим....

-1
KILLA06

Щас игра выглядит более современно и оптимизон идеальный

5
SoRaS3

Годнота. ))

Ждём обнову и для РДР 2.

4
Vlad-90

чего годного? одну и ту же игру доят столько лет, скоро скайрим обгонит.

-8
Богдан Панкович

А зачем такое обновление для рдр2? Она досих пор хороша и не нуждается в графических обновлениях, да и обновлять там нечего.

1
SoRaS3 Богдан Панкович

Отражения в витринах нужно чинить, это боль.

И отражения в воде. Их там почти нет..

Есть что чинить. ))

0
RelexUA Богдан Панкович

текстуры оч плохие для первого лица

0
cas93
3
Default_Player

накрутка была?

0
BrilliantTracker Default_Player

уже нет смысла даже на накрутку спихивать, много типов и с накруткой перенесли, а те у кого накруток не было, не смогли, поэтому роки опять гоvna навернули

0
SlavaFilin

ну это база уже я так понял...

3
Fail_Fail

та же история

0
Businassman

Решил как-то эту проблему?

0
Fail_Fail Businassman

пока нет

0
Aero Pure Fail_Fail

и шо с этим делать

0
Fail_Fail Aero Pure

да хз, вобще не понятно что делать

0
kotasha

Халявная версия ещё и в Epic вышла

2
Zick211

У некоторых кстати, не получили эту версию, в том числе меня, хотя я брал на раздаче оригинальную игру.

0
Лидер 666

поставил загружать! даже боюсь представить что меня ждет, лучи, 2к, мясо крч, сразу начну перепроходить сюжетку в 5 раз!

0
kotasha Zick211

Регион меняли ? Игра появилась где то в 3 часа до этого было пусто.

0
Zick211 kotasha

В эпике нет, но я не думаю, что это зависит от региона.

0
Az_Az kotasha

На счет эпика не знаю, а в стиме прилетела обнова. Регион Россия, не менял ни когда.

3
prince0

EGS долго раскачивается.У кого то уже пришла обнова, у меня нет пока.

1
Frindy

тоже самое

-1
trueseva Frindy

пришла

0
Frindy trueseva

ну у меня ещё нет

0
CAN I HABE PIZZA PLS
улучшенную версию легендарного экшена, доступную бесплатно для всех владельцев игры

Это точно Рокстар?

1
Wolffe14

Говорится бесплатно для тех, кто купил обычную

0
Лидер 666

Перед релизом гта6 создают позитивную ауру вокруг.)

1
NegativePolygon

help me

1
Default_Player

накрутка была?

0
Businassman

Кто знает, как это проблему решить?

1
UnassumingAeryn

такая же тема...

0
BrokenHan

тоже самое

0
denverdanil

Такая же фигня

0
Мr HARD-КОТ

Что не так с этим обновлением?
Этот кусок "плохое слово" неработающего "плохое слово" вылетает что при заход в онлайн, что в сюжет... Рокстар, вы "плохое слово" что ли?

1
RAMFALL

Интересно, цензура которая была на PS и Xbox тоже перекочевала на PC ?

0
trueseva

а чё там?

0
RAMFALL trueseva

Шутки над трансгендерами , и надо всей этой звериной командой с Next-gen версии были удалены

0
trueseva RAMFALL

понял, ну пох, проходил жта5 еще на пс4 и даже уже забыл, что там что-то такое было.

0
Kalpachok
0
kotasha

Эта наплав, тоже самое с RDR 2 было потом ценник улетел в потолок, вот оно г клиент, не может справиться с нагрузкой.

0
Андрей20000000000000003

Есть инфа как на русский акк egs получить её?
(бесплатная гта 5 с онлайном есть через egs)

0
BrokenHan

мне автоматом прилетала, но у меня регион канада стоит

0
Destroited

Кто уже поиграл ? Там окна всё еще плоские картинки или объёмные как в переизданной трилогии ?

0
NatanieLzZ

с трассировкой объемные

0
Default_Player

у всех перенос в онлайне не работает?

0
Losha000

Стим версия, мне перенесло. Нажал в меню сетевую игру, посмотрел ролик и там предложило перенести

7
NegativePolygon Losha000

Не получается(

1
zeRRo325 NegativePolygon

у меня так же

0
Losha000 NegativePolygon

Надеюсь что они это быстро пофиксят

1
NegativePolygon Losha000

А то хотел в онлайн зайти, а перенести никак не получается. Создавать, я боюсь нового персонажа

0
StylishBruno

ребята, может я немного глупый, но как и где запустить этот ремастер? В стиме у меня только GTA 5 Legacy

0
SULIK 712

ищи в установленных локально, или наоборот в "неустановленных" у тебя должна была появиться gta 5 enhanced, тебе должны были ее предлагать к установке последние несколько дней на главной экране

1
FlyRoll

почему у меня через эпик не заходит?

0
Businassman

друг, не решил проблему? у меня тоже самое((

0
FlyRoll Businassman

нет, брат, сам мучаюсь, говорят, что у эпиков проблемы, как обычно, надо подождать просто

0
plаton FlyRoll

не решилась проблемка?

0
stell-dj

Была не была


UPD: хочу "пожать" руку человеку который рейтинг комментов сносит)

0
Dima_Wekman

а есть разница в онлайне гта 5 и гта 5 енчантед

0
SpLiT KoT

разный онлайн

1
PersonalBarnabas

Ну как по мне с оптимизацией с учётом трассировки всё гуд. И мне одному показалось что игра стала в разы шустрее даже на тех же 60 фпс?

+ ещё 2 картинки
0
RustyThylander

Да, плавнее и стабильнее

3
Лидер 666

А где герцовка

-1
PersonalBarnabas Лидер 666

?

0
Лидер 666 PersonalBarnabas

У тебя частота 60 герц, поставь полный экран и выстави нормальную герцовку

-3
PersonalBarnabas Лидер 666

Ну выставил, а чё должно поменяться то?
Кроме чуть большей загрузки на видео. И чистота моего моника максимум 75 герц

0
Палыч Роков

Это мне в ЕГС надо что ли новую версию качать, не обнова прилетит?

0
niko1989

новую.я тоже думал что будет просто патч,а тут история с метро исход.оно и к лучшему

0
Палыч Роков niko1989

Надеюсь лучи там можно будет отключить, мне они нахрен не впали, оригинал по графике итак нормально смотрелся

0
niko1989 Палыч Роков

ниже посмотри пацанчик скрины кидал

0
N_O_M_A_D152

Хз насчёт эпика, но в стиме они разделили игру на легаси и на энчайсед, то есть обнова идёт как отдельная игра и подозреваю,что тем, кто бесплатно забирал игру на раздаче в эпике, придётся обновлённую версию покупать.

UPD.

подозреваю,что тем, кто бесплатно забирал игру на раздаче в эпике, придётся обновлённую версию покупать.

Хотя нет) Я в эпике её бесплатно забирал и у меня обновлённая версия тоже там появилась😁

0
Ha4uTaJIo N_O_M_A_D152

нет не придется, все появилось точно в релизное окно, если че регион у меня РФ

0
kazak119

моды теперь как накатить?

0
bully_17

думаю пока придётся ждать

1
kazak119 bully_17

ждем выпуска open 4?

0
LooseAgatha

э

0
adastmin2

еще из EGS Удалили обычную версию и теперь просит купить новую!

0
niko1989

вот щас открыл старая была установлена.появилась новая да ещё и с 77 достижениями.удалил старую качаю новую.старая осталась

0
VittAll_ niko1989

купленная бесплатно в эпике была в свое время. все есть, все качается

0
niko1989 VittAll_

я тоже на бесплатной раздаче получил

0
maksdid niko1989

Какой регион стоит?

0
Ha4uTaJIo maksdid

РФ

0
Losharov

В онлайне в свободном режиме животных то нет!

0
djjack

Вы ошибаетесь:

0
Комментарий удален
kazak119

тоже уперся в 120 фпс, видать заблочили. ждем когда снимут

0
Konstantin Vartanov

У меня игра вообще не стартует) Нажимаю играть > чёрный экран > вылет без ошибок

0
чиголбери

Epic Games, ни кто ещё не смог победить ошибку ?

0
T r u m a n

на редите пишут у роков траблы. Ждать над. если решишь раньше пиши сюды

0
prince0

Эпики мудаки конечно.Все жалуются на то что у них обнова полностью проблемная.У меня ещё не появилась даже.Надеюсь когда появится таких проблем не будет уже.

0
kazak119

думал сейчас перепройду сюжетку с руской озвучкой... ага щяс, разбежался( теперь ждать пока моды можно будет устанавливать

почему нельзя от онлайна отсоединить было игры, он мне лично нахрен не нужен

0
kazak119

в 120 фпс этот порог можно как то убрать?

0
Cyber_solle

кто то знает почему так ? у многих в егс есть

-1
kotasha

Игра должна сама прейти, у меня нет покупки в историях.

0
Cyber_solle kotasha

То что она сама прийти должна это то понятно, а почему до сих пор нету это меня интересует

0
ЮрецОдесса Cyber_solle

Потому что это EGS они всегда не от мира всего. Потом после всех будет.

0
sector24

у меня в ЕГС появилась новая версия - я перезашел в аккаунт, зашел в библиотеку и пролистал вниз (т.к. на аккаунте много игр, которые не установлены) и там была отдельная игра Grand Theft Auto 5 Enhanced, сейчас скачиваю.

ПС: аккаунт РФ, обычная версия ГТА 5 также установлена (Lagcy теперь называется)

-1
Kirill_Kramer

У меня есть оригинал в эпик гейм сторе, но обнову все равно требуют покупать. Кто-то сталкивался с таким?

UPD. Подозреваю, что так могли "наказать" тех, кто в свое время забрал ее бесплатно)

-1
Комментарий удален
Imnogamer

У меня тоже есть, ведь её раздавали..)) Меня больше интересует, графоний там сильно улучшили, или на уровне ремастера?

0
maksdid SlavaFilin

Тоже самое, писал в поддержку, сказали ждать…

0
prince0

У забугорных пользователей такая же проблема.Так что остаётся ждать.

1
Kirill_Kramer maksdid

А как связаться с их техподдержкой? Или там обязательно speak English?

0
sanya035

скачал установил эту Grand Theft Auto V Enhanced и не запускается вылетает ошибка жму безопасный режим и толку ноль, значит пк слабоват, хотя простая версия Grand Theft Auto V летает

-1
Guns296

Тоже такое было. помогло Проверить Целостность.

0
sanya035 Guns296

ну я сразу же проверил как установил

0
sanya035 Guns296

я в стиме проверял в рокстар нет да и что то нет у меня там этой кнопки на проверку

0
sanya035 Guns296

нажимаю в рокстар сканировать на наличие игр пишет нет установленных игр хотя обе гта 5 в стиме

0
Олег В

полицейские шмотки завезли?

-1
LooseAgatha

'

-1
Mopo39ka

Кое как запустил игру, но после вступительного ролика требует Активацию игры, ключик. Забирал на раздаче в Epic games. Спасибо Rockstar.

-1
SpLiT KoT

та не это не рокстар, это эпики хуёвый лаунчер

5
prince0 SpLiT KoT

Чувствую сегодня не видать обновы на эпике.Вон сколько косяков на старте вылезло.

0
SpLiT KoT prince0

хз, запустил соло, поиграл в онлайн всё ок - стим версия

0
SpLiT KoT

попробуй открыть просто рокстар лаунчер и там скачать

0
prince0 SpLiT KoT

Так проблема именно с EGS.

0
MalevolentGalileo

на скрине они на катке ледовом?

-1
Rus Gayn

120 FPS и гладкий фреймтайм в FullHD на сверхвысоких настройках лучей и всего остального тоже на максимум на видеокарте прошлого поколения 7900ХТХ. По графике ИМХО даже лучше чем КП2077. Так, что оптимизация гуд, играть приятно, ошибок и вылетов из ГТАонлайн (что происходило в Легаси-версии в последнее время) за несколько часов не было.

-1
Ниалот Нзотович

Даят, пока доится.

-2
Lelik_mc_kawai

Кароче вот мои итоги

скачал в RGL и Steam
в RGL прилетел патч на 13 гигов, но как только ты запускаешь сюжетку или онлай игра, крашится
в Steam распокал, запустил, сюжетка работает, запускаю онлайн и он не видит прогресс с легаси, каво? что за нафиг?

-2
VladikSPB

перенести надо аккаунт с старой на новую версию

0
hastell

Че за странный блок на 120 фпс? Бесит он меня

-4
ThoughtfulGerardo

я так понимаю сосать лапу тем кто накручивал?да?не перенесется

-6
Dellinger

Nдиотизм, лучше бы парились над новой гта

-7
Лидер 666

Что там парится, она выйдет осенью и все

0
doverAthletic

в чем вася? эта обнова и так вышла 3 года назад уже просто на консолях

0
Bercerck

Небось редукс,мод,стырили и переименовали. :) :)

-8
ЛАГАРИУМ

неееее качать не буду херня

-11
trueseva

надо качать обязательно

пошла возня по трубам

1
DmitriLicenok

я блин надеялся что это будет бесплатно фиг там плати блин я не доволен

-13
RighteousIosef

Если бы у тебя была платная версия игры, которая на минуточку вышла 10 лет назад на пк именно( а то набросятся сейчас умники), получил бы еë бесплатно, не ной, халявщик)

2
VladikSPB RighteousIosef

халявку школьники все любят а платить но но но

0
Хаттаб жив

У меня 4080, не потянет лучи в 4к без длсс. Придется пропустить.

-16
trueseva

Зря перебираешься, в нативе щас практически ни во что играть не рекомендуется

4
Vlad-90

я понимаю, если бы реально были какие то весомые изменения в игре (А игра 2013 года) дак их нет. ну школота скачает, поиграет🤣 вау!!! лучики добавили и из онлайна какашек завезли....ладно хоть бесплатно. Ща школьники задизят😎

-17
Лидер 666

Чел у тебя в 40 лет rx470, ты уверен что правильно живёшь эту жизнь? Может пора что-то менять не? Или ты готов умереть на низких настройках "жизни"? Это кринге. Лучше конечно дёшево байтить в комментах,, вау

6
Vlad-90 Лидер 666

мне 30 и у меня rx 6700 ты о чем пиз*юк? обосрался ты в штаны. Играй дальше в игру 2013 года, разрешаю, через 20 лет тоже в нее играть будешь? Я лично ее прошел вдоль и поперек, еще в 2015,и в онлайне давно наигрался, но ты играй играй, школьник. пиу пиу стреляй там, уииииии.
Кстати на rx 470 игра идет на ультрах почти, если ты не знала🤣 и на гиговых картах даже, ну ты сри сри себе в штаны дальше

-1
Пират_В_Законе

С пекарями решили поделиться тем что у консольщиков уже 3 года есть. У меня лично есть эта игра как на пс5, так и на ПК, не вижу смысла повторно то же самое качать.

-22
кум кумич

Жаль только некстген версией рдр 2 с вами делиться так и не хотят и приходится жрать мыло и 30 фпс с пс4.

Ну и некстген давно есть в ПК версии ГТА, от мододелов, даже лучше чем рокстары запилили.

Сверху скрин с ПК с модами, снизу скрин с "некстген" версии консолей

4
r0b0tf00t

Пидар_В_Законе )))

3
Фанат Миты

НУ И ЧТО? Ну типо зачем? Гта в принципе слабая игровая серия

-37
Комментарий удален
prince0 MаnGo

Когда гта вышла его(её) ещё на свете не было.Поколение тик-тока:))

5
Лидер 666 prince0

Этот пакемон с древним железом тут сидит по фану, он ничего кроме тетриса запустить то и не сможет на своем барахле унаследованного от рипнутого деда, но при этом мода сувать свой нос в игры к которым он не имеет отношения, не уходит, рил поколение тиктокеров

-2
di4enz

сбежавший пациент, просьба вернуться в свою палату и не появляться на людях до окончания лечения.

0
trueseva

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0