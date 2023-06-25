Rockstar отдает предпочтение консольным версиям GTA 5, ПК-геймеры чувствуют себя обделенными

В сентябре Grand Theft Auto 5 исполнится 10 лет. Несмотря на прошедшее время и продвинутую работу над следующей частью серии, Rockstar Games не прекратила поддержку своего хита 2013 года. И хотя каждая платформа, на которой была выпущена GTA V, получает свежее обновление, не все остаются полностью довольны.
Особенно разочарованы пользователи ПК, которые уже давно чувствуют себя обделенными Rockstar. Эта проблема стала особенно очевидной после выхода в прошлом году игры на консолях текущего поколения. С тех пор для GTA Online на PS5 и XSX/S начал появляться ряд интересных и, что особенно важно, эксклюзивных функций.
Среди них можно выделить улучшенную графику на основе трассировки лучей, новые автомобили и новые испытания на время. Также был создан сервис GTA+, который награждал игроков ежемесячными бонусами и призами. Само собой разумеется, что все эти развлечения доступны только владельцам вышеупомянутых консолей.
Разумеется, Grant Theft Auto V на ПК также получает новый контент. Одним из примеров является недавно выпущенное бесплатное обновление San Andreas Mercenaries, которое привносит в GTA Online множество новых возможностей и событий.
Однако это не меняет того факта, что ПК-геймеры по-прежнему чувствуют себя обделенными Rockstar. В сети появляется все больше голосов, выражающих недовольство сложившейся ситуацией. Вот несколько примеров комментариев от пользователей Reddit:
ПК-игроки всегда были третьесортными для Rockstar. Мы существуем только для того, чтобы они могли удвоить/утроить продажи каждой крупной игры, потому что они знают, что мы отчаянно нуждаемся в них. Если они смогут найти способ оправдать взимание с нас денег за "некст-ген обновления", они с радостью отдадут нам весь недостающий контент. Но в нынешнем состоянии они знают, что мы на это не пойдем, поэтому они даже не пытаются.
Это не должно удивлять, Rockstar всегда плевали на ПК, несмотря на то, что ПК является одним из их крупнейших рынков. GTA VI сначала выйдет на консолях, а на ПК - через года 4.
Rockstar ВСЕГДА ставила ПК на последнее место.
Rockstar всегда относилась к ПК-геймерам как к пользователям второго сорта. По этой же причине GTA VI будет доступна только для консолей.
Стоит напомнить, что недавний финансовый отчет Take-Two показал, что GTA V была продана в количестве 180 миллионов единиц. Разумеется, значительную часть этого количества составляет версия игры для ПК. Неудивительно, что ПК-сообщество чувствует себя обделенными и, в некотором смысле, использованным лишь для того, чтобы набить руку корпорациям.
Так может игрокам вообще стоит забить на это второсортное г под названием gta 5
А разве было когда-то иначе?
Контент это одно. Но rtx могли бы в ПК версию добавить уже давно. Или они думают что на ПК есть крутой мод натурвизион и тобишь зачем мы будет напрягаться когда есть кому.А продать они эту основу не могут ибо такой треш в стиме начнëтся поэтому и недобавляют. У рокстар всегда было ПК потом в первую очередь консоли и точка. Гта 4 гта 5 Нуар ГДР 2 все вышли только на консолях изначально. Первый так вообще до сих экс ps3 360.Более того трилогию они на на только в своëм днолаучере толкали за 4К.Им плевать на игроков им нужны деньги. Само собой руководству компании. Разрабы тут непричëм.Они трудяги.
Ну, учитывая то как именно ДОБАВЛЯЮТ RTX в старенькие игры, ведьмаку привет.. Я на самом деле не хотел бы такого для ГТА 5.
В RDR2 их тоже нет, просто потому что они там не нужны, они добились невероятного освещения без всех этих технологий нвидиа и сделали это с хорошей оптимизацией.
Лично для меня худшая игра в серии.Вернуться бы назад и отговорить себя на покупку данного продукта и его комплектующих.Но увы...
Н так правильно, ведь халявы как пекарей, у них нет
Сделали бы они защиту от читеров и модеров, я бы может даже задонатил им. Но им тупо плевать. Репорты на читеров отправляются, но никакие действия не предпринимаются. С 5 друзьями кинули репорты на читака год назад и он до сих пор не забанен. Но вот если кто то нелегально получит 50$, это сразу пермач. И эта проблема не только в ГТА. Долгое время играл в RDO на PS4 Pro и полгода назад купил на ПК. После обучения, первым же делом меня телепнуло в Валентайн и там ходили большие люди, большие кони и игроки кабаны. После такого мне даже на плойке не хочется играть, потому что это свинство. Я уверен, что с GTA 6 ситуация будет не лучше. Выпустят для галочки и положат болт.
Так всегда было и будет, R не особо симпатий пк игрокам, та же гта 5 вышла спустя полтора года, А некстген версии ничего не слышно, похоже им просто всё равно.
Конечно же, компании создаются в первую очередь для игр, а не денег. Никогда такого не было и вот опять)
Rockstar ВСЕГДА ставила ПК на последнее место.
И верно и неверно одновременно. В ПК портах GTA всегда можно создать свою радиостанцию и другие мелкие отличия.
И, кстати, оптимизация в GTAV и RDR2 отличная. А оптимизация - это главное в ПК-версиях игр.
Ахаха, кто-то не играл в RDR2 на релизе)
Я на релизе мало что покупаю и играю, для этого есть распродажи. А там уже патчи выходят.
Тоже мне Секрет Полишинеля. Они этим уже лет 20 занимаются, еще с Вайс Сити и Сан Андреаса ПК-версии были обделены кучей плюшек и графических эффектов.
О моддеры еще в те времена всякие сайлент-патчи не от хорошей жизни пилили.
Ну я ПК-геймер и от мнения Rockstar пипец как расстроен:
Проблема для "онлайнят", полагаю. В сингле, пк-сообщество сами себе хозяева, благодаря моддингу.
А по поводу позднего выхода - очевидно что компания разводит консольщиков на платный бета-тест, маня их иллюзией эксклюзивности. Бедные ребята играют без модов на геймпадах за еврейскую цену - возможно им просто компенсируют неудобства:)))
Где продажи выше тем и отдают предпочтение разработчики и издатели.
а ps игроки не думали попробовать найти себя в гетеросексуальном коллективе и перейти на пк? чем меньше играют на ps - тем меньше там будет прибыль от игр и тем меньше их под это убожество будут делать.
Cockstar
Так R* же не бесплатно сделали обновление для нового поколения консолей) И чтобы подстегнуть продажи туда и добавили трассировку. А вот на ПК продать игру ещё раз не выйдет, поэтому можно и не заморачиваться)
Игре сколько лет уже? Чего скулить из-за игры, которая вышла на ПК в 2015 году?
суть в том что на тех консолях есть шикарная трассировка лучей и отражений и улащенное размытие в движении,и не только
В смысле? Там вместе с GTA 5 идёт сервисная GTA Online, которая и сделала GTA V невероятно популярной. Очевидно скулят те, кто играет в онлайн, ведь они не получают эти новые испытания, машины и так далее
Жрите моды. Проблем то?