Rockstar отдает предпочтение консольным версиям GTA 5, ПК-геймеры чувствуют себя обделенными ©

В сентябре Grand Theft Auto 5 исполнится 10 лет. Несмотря на прошедшее время и продвинутую работу над следующей частью серии, Rockstar Games не прекратила поддержку своего хита 2013 года. И хотя каждая платформа, на которой была выпущена GTA V, получает свежее обновление, не все остаются полностью довольны.



Особенно разочарованы пользователи ПК, которые уже давно чувствуют себя обделенными Rockstar. Эта проблема стала особенно очевидной после выхода в прошлом году игры на консолях текущего поколения. С тех пор для GTA Online на PS5 и XSX/S начал появляться ряд интересных и, что особенно важно, эксклюзивных функций.

Среди них можно выделить улучшенную графику на основе трассировки лучей, новые автомобили и новые испытания на время. Также был создан сервис GTA+, который награждал игроков ежемесячными бонусами и призами. Само собой разумеется, что все эти развлечения доступны только владельцам вышеупомянутых консолей.



Разумеется, Grant Theft Auto V на ПК также получает новый контент. Одним из примеров является недавно выпущенное бесплатное обновление San Andreas Mercenaries, которое привносит в GTA Online множество новых возможностей и событий.

Однако это не меняет того факта, что ПК-геймеры по-прежнему чувствуют себя обделенными Rockstar. В сети появляется все больше голосов, выражающих недовольство сложившейся ситуацией. Вот несколько примеров комментариев от пользователей Reddit:

ПК-игроки всегда были третьесортными для Rockstar. Мы существуем только для того, чтобы они могли удвоить/утроить продажи каждой крупной игры, потому что они знают, что мы отчаянно нуждаемся в них. Если они смогут найти способ оправдать взимание с нас денег за "некст-ген обновления", они с радостью отдадут нам весь недостающий контент. Но в нынешнем состоянии они знают, что мы на это не пойдем, поэтому они даже не пытаются.

Это не должно удивлять, Rockstar всегда плевали на ПК, несмотря на то, что ПК является одним из их крупнейших рынков. GTA VI сначала выйдет на консолях, а на ПК - через года 4.

Rockstar ВСЕГДА ставила ПК на последнее место.

Rockstar всегда относилась к ПК-геймерам как к пользователям второго сорта. По этой же причине GTA VI будет доступна только для консолей.

Стоит напомнить, что недавний финансовый отчет Take-Two показал, что GTA V была продана в количестве 180 миллионов единиц. Разумеется, значительную часть этого количества составляет версия игры для ПК. Неудивительно, что ПК-сообщество чувствует себя обделенными и, в некотором смысле, использованным лишь для того, чтобы набить руку корпорациям.