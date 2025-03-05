RUNE взломали обновленную версию Grand Theft Auto 5

Вчера состоялся релиз Grand Theft Auto 5 Enhanced - обновленной PC-версии игры с поддержкой трассировки лучей, быстрых загрузок с помощью DirectStorage, FSR 3 и DLSS 3, а так же рядом других нововведений.

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать игру. Несмотря на то, что обновлённая версия распространяется бесплатно для всех владельцев оригинальной игры, Rockstar Games все равно решила защитить её сразу несколькими защитами.

В NFO указано, что Grand Theft Auto 5 Enhanced была защищена RGSC + Digital.ai + License + Custom - нечто подобное ранее использовалось для защиты Red Dead Redemption 2.