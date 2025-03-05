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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 548 оценок

RUNE взломали обновленную версию Grand Theft Auto 5

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз Grand Theft Auto 5 Enhanced - обновленной PC-версии игры с поддержкой трассировки лучей, быстрых загрузок с помощью DirectStorage, FSR 3 и DLSS 3, а так же рядом других нововведений.

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать игру. Несмотря на то, что обновлённая версия распространяется бесплатно для всех владельцев оригинальной игры, Rockstar Games все равно решила защитить её сразу несколькими защитами.

В NFO указано, что Grand Theft Auto 5 Enhanced была защищена RGSC + Digital.ai + License + Custom - нечто подобное ранее использовалось для защиты Red Dead Redemption 2.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
TSoft

Вот это весенняя подарко ;)

1
Пользователь ВКонтакте

Разница есть с лучиками в новой версии в плане картинки? // New Show

1
Пользователь ВКонтакте

Да, с консолей все перенесли, что было у них эксклюзивом. // Николай Плотников

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Что по поводу производительности при rtx лучах, касаемо замесов в сетевой сессии за городом, особенно, где много травы? // New Show

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

У ГТА была шикарная оптимизация, так она осталась. Её обновили во многих чертах. Кто писал что даже лучше чем на пс5 выглядит. // Николай Плотников

1
Пользователь ВКонтакте

Разница есть. С лучами посимпатичнее стало. // Дженсен Хуанг

1
Палыч Роков

Шиз, ты на лучах в играх, которые кроме как в Киберпанке, с лупой искать надо, поехал кукухой по полной. Нет практически никакой разницы в картинке, как и в куче других игр с лучами, раньше игра работала на дх11, теперь на дх12, ну и стала быстрее загружаться

-3
Пользователь ВКонтакте

Есть кто то кто не забрал бесплатно её в egs?? // Алексей Мальков

1
Пользователь ВКонтакте

Ждите, сервера перегружены.
Всем скоро все раздадут // Николай Плотников

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Шутка - юмор? . Эта раздача в egs была года 3 назад. // Алексей Мальков

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нет не шутка. Новая версия идёт отдельной игрой, а не патчем как многие думают. Система должна раздать не только копии игр, но ключи к ним. Ждите своей очереди!😡 // Николай Плотников

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Какие ещё ключи? 🤭Enhanced появляется в твоей Библиотеке без всяких ключей. Если Legacy больше не нужна, то удаляешь её(в Библиотеке она останется) и загружаешь Enhanced(90гб) 🤷🏻‍♂️ // Евгений Уклонист

-1
Пользователь ВКонтакте

По чём новая версия? // Marcus Fenix

-1
Пользователь ВКонтакте

Халява же // Евгений Уклонист

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В любом магазе? Она у меня в 3х. Стим версия тоже катит? // Marcus Fenix

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

У меня ЕГС, игра появилась автоматически в Библиотеке, когда пришло время.Про другие магазины не в курсе 🤷🏻‍♂️ // Евгений Уклонист

0
Пользователь ВКонтакте

Чёт как будто хуже стало // Артём Артамонов

-1
Беккер5443

Блин а толку, в онлайн на пиратке же не поиграешь((((

-2
Nickolas_Lot

И слава богу...

9
Destroited

Да с фига-ли ? Уже сто лет назад полно РП проектов существует для пираток с пиратскими же серверами. Правда все они такое-же УГ как и офф онлайн и читеров там не меньше но админы там хотя-бы с ними худо бедно воюют.

0
BillyVan Destroited

Официальный онлайн из-за серверов по сути остался в прошлом, там уже нет смысла играть

-1
Беккер5443 Destroited

Но сервера же не те что я играл на консолях))))

0
BillyVan

По сути Take Two, а не Рокстар решили сделать защиту, вторые просто делают игру под заказ и все

-2