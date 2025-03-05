RUNE взломали обновленную версию Grand Theft Auto 5

Вчера состоялся релиз Grand Theft Auto 5 Enhanced - обновленной PC-версии игры с поддержкой трассировки лучей, быстрых загрузок с помощью DirectStorage, FSR 3 и DLSS 3, а так же рядом других нововведений.
Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать игру. Несмотря на то, что обновлённая версия распространяется бесплатно для всех владельцев оригинальной игры, Rockstar Games все равно решила защитить её сразу несколькими защитами.
В NFO указано, что Grand Theft Auto 5 Enhanced была защищена RGSC + Digital.ai + License + Custom - нечто подобное ранее использовалось для защиты Red Dead Redemption 2.
Вот это весенняя подарко ;)
Разница есть с лучиками в новой версии в плане картинки? // New Show
Да, с консолей все перенесли, что было у них эксклюзивом. // Николай Плотников
Что по поводу производительности при rtx лучах, касаемо замесов в сетевой сессии за городом, особенно, где много травы? // New Show
У ГТА была шикарная оптимизация, так она осталась. Её обновили во многих чертах. Кто писал что даже лучше чем на пс5 выглядит. // Николай Плотников
Разница есть. С лучами посимпатичнее стало. // Дженсен Хуанг
Шиз, ты на лучах в играх, которые кроме как в Киберпанке, с лупой искать надо, поехал кукухой по полной. Нет практически никакой разницы в картинке, как и в куче других игр с лучами, раньше игра работала на дх11, теперь на дх12, ну и стала быстрее загружаться
Есть кто то кто не забрал бесплатно её в egs?? // Алексей Мальков
Ждите, сервера перегружены.
Всем скоро все раздадут // Николай Плотников
Шутка - юмор? . Эта раздача в egs была года 3 назад. // Алексей Мальков
Нет не шутка. Новая версия идёт отдельной игрой, а не патчем как многие думают. Система должна раздать не только копии игр, но ключи к ним. Ждите своей очереди!😡 // Николай Плотников
Какие ещё ключи? 🤭Enhanced появляется в твоей Библиотеке без всяких ключей. Если Legacy больше не нужна, то удаляешь её(в Библиотеке она останется) и загружаешь Enhanced(90гб) 🤷🏻♂️ // Евгений Уклонист
По чём новая версия? // Marcus Fenix
Халява же // Евгений Уклонист
В любом магазе? Она у меня в 3х. Стим версия тоже катит? // Marcus Fenix
У меня ЕГС, игра появилась автоматически в Библиотеке, когда пришло время.Про другие магазины не в курсе 🤷🏻♂️ // Евгений Уклонист
Чёт как будто хуже стало // Артём Артамонов
Блин а толку, в онлайн на пиратке же не поиграешь((((
И слава богу...
Да с фига-ли ? Уже сто лет назад полно РП проектов существует для пираток с пиратскими же серверами. Правда все они такое-же УГ как и офф онлайн и читеров там не меньше но админы там хотя-бы с ними худо бедно воюют.
Официальный онлайн из-за серверов по сути остался в прошлом, там уже нет смысла играть
Но сервера же не те что я играл на консолях))))
По сути Take Two, а не Рокстар решили сделать защиту, вторые просто делают игру под заказ и все