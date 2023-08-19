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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 23 241 оценка

Сервер GTA RP анонсирован актером Франклином из GTA V

ruslan987
Новости

Шон Фонтено, человек, стоящий за озвучиванием культового персонажа Франклина Клинтона, запускает свой собственный сервер GTA RP. Фонтено написал в твиттере “Тизер” вместе с видео. Вы можете зарегистрироваться прямо сейчас через Discord.

В клипе показан зеленый Declasse Voodoo Custom с номерным знаком FRANKLIN, которым управляет Франклин. Перед ним мигает текст с надписью "Шон представляет". Далее мы видим снимок Франклина, лежащего на своей кровати, и на экране появляется текст с надписью “Официальный сервер GTA RP для Шона Фонтено”. Вы можете сами посмотреть тизер ниже.

Объявление Шона появилось через несколько дней после того, как Rockstar Games приобрела команду, стоящую за FiveM, платформой для моддинга, которую используют многие серверы GTA RP.

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-17
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Limgrave

сейчас стошнит

4
akunamatatas
культового персонажа Франклина Клинтона

4
Lanre V

С подключением к Интернету, нигга.

3
ЛАГАРИУМ

мдааа симулятор бомжа RP

1
Real Slim Shady

Ща бы в GTA Online играть, когда есть SAMP

-9