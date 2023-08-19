Сервер GTA RP анонсирован актером Франклином из GTA V

Шон Фонтено, человек, стоящий за озвучиванием культового персонажа Франклина Клинтона, запускает свой собственный сервер GTA RP. Фонтено написал в твиттере “Тизер” вместе с видео. Вы можете зарегистрироваться прямо сейчас через Discord.

В клипе показан зеленый Declasse Voodoo Custom с номерным знаком FRANKLIN, которым управляет Франклин. Перед ним мигает текст с надписью "Шон представляет". Далее мы видим снимок Франклина, лежащего на своей кровати, и на экране появляется текст с надписью “Официальный сервер GTA RP для Шона Фонтено”. Вы можете сами посмотреть тизер ниже.

Объявление Шона появилось через несколько дней после того, как Rockstar Games приобрела команду, стоящую за FiveM, платформой для моддинга, которую используют многие серверы GTA RP.