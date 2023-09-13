Утечка GTA Online раскрывает контент из обновления в честь 10-летнего юбилея игры ©

Разработчики из студии Rockstar Games недавно анонсировали специальное обновление для GTA Online, которое будет посвящено особому событию — 10-летию Grand Theft Auto V. Содержимое патча к игре до сих пор держалось в секрете, но инсайдеры слили первые детали нового контента. Похоже, что игроки получат большую коллекцию тематических предметов.

Автором утечки обновления в честь 10-летнего юбилея Grand Theft Auto V выступил пользователь с ником TezFunz2. Ему удалось отыскать в базе данных игры часть предметов, которые будут добавлены в сетевой режим позднее в этом месяце.

Согласно утечке, игроки получат специальные бонусы в GTA Online, в том числе новые коллекционные предметы, одежду и некоторые другие дополнения. Небольшую часть новой одежды из обновления можно увидеть выше, ожидается, что её будет еще больше. В дополнение к празднованию 10-летия GTA V, Rockstar Games также отметит свой собственный юбилей, добавив в игру несколько коллекционных вещей.

Юбилейное обновление для GTA Online выйдет уже завтра, 14 сентября. Существует также небольшая вероятность того, что вместе с патчем состоится официальный анонс GTA 6. Если верить слухам, разработчики готовят короткий тизер новой игры на несколько секунд.