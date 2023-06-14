В GTA Online больше нельзя купить почти 200 машин, включая спорткары ©

Сетевой режим мега популярной Grand Theft Auto 5 на днях получил масштабное обновление. Для GTA Online разработчики из студии Rockstar выпустили аддон San Andreas Mercenaries с новыми заданиями и обновили некоторые геймплейные функции экшена в открытом мире. Как оказалось это далеко не все, что приготовили авторы. Среди множества нововведений они решили удалить из игры часть автопарка, чему удивились многие игроки.

Как сообщается, из GTA Online было удалено почти 200 автомобилей разного типа. Если говорить точнее, пользователи обнаружили пропажу, как минимум 188 машин. Некоторые суперкары, двухдверные машины, кроссоверы и даже мотоциклы больше нельзя купить во внутриигровых магазинах или получить легкими способами. Эти транспортные средства все еще остаются доступными только для тех, кто успел купить их раньше. А чтобы добавить их свой гараж, придется полагаться на удачу в казино Diamond или другие способы. С полным списком удаленных автомобилей можно ознакомиться на форуме игры.

В Rockstar объяснили это решение тем, что они хотят "упростить" процесс покупок новый транспортных средств в GTA Online для игроков. Сами пользователи назвали такое решение, как минимум спорным, ведь теперь некоторые машины просто физически нельзя будет получить. Игроки надеются, что разработчики в следующих обновлениях переработают сайты, где продают транспортные средства и вернут удаленные авто.