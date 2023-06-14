В GTA Online больше нельзя купить почти 200 машин, включая спорткары

Сетевой режим мега популярной Grand Theft Auto 5 на днях получил масштабное обновление. Для GTA Online разработчики из студии Rockstar выпустили аддон San Andreas Mercenaries с новыми заданиями и обновили некоторые геймплейные функции экшена в открытом мире. Как оказалось это далеко не все, что приготовили авторы. Среди множества нововведений они решили удалить из игры часть автопарка, чему удивились многие игроки.
Как сообщается, из GTA Online было удалено почти 200 автомобилей разного типа. Если говорить точнее, пользователи обнаружили пропажу, как минимум 188 машин. Некоторые суперкары, двухдверные машины, кроссоверы и даже мотоциклы больше нельзя купить во внутриигровых магазинах или получить легкими способами. Эти транспортные средства все еще остаются доступными только для тех, кто успел купить их раньше. А чтобы добавить их свой гараж, придется полагаться на удачу в казино Diamond или другие способы. С полным списком удаленных автомобилей можно ознакомиться на форуме игры.
В Rockstar объяснили это решение тем, что они хотят "упростить" процесс покупок новый транспортных средств в GTA Online для игроков. Сами пользователи назвали такое решение, как минимум спорным, ведь теперь некоторые машины просто физически нельзя будет получить. Игроки надеются, что разработчики в следующих обновлениях переработают сайты, где продают транспортные средства и вернут удаленные авто.
Очередной байт на донаты и покупку дорогущей техники.
Курума рулез
А что не так, убрали лишний мусор, который никто не покупает, следовали статистики скорее всего
Толсто, тебе бы для спидинфо новости строчить.
пока не заметил но нормальную навигацию в магазинах и в гаражах так и не завезли...
Зачем удалять, R совсем обнаглели, кажется это хитрый план, чтобы покупали всё что будет в салоне Симона, раз этих авто больше не купить.
Пфф, откатка попыток монетизациии для новой части)
Просто представьте 2 валюты-> И расплачиваться за машинки обычной первой можно только в автосалонах, а у особого диллера можно купить всё что есть, но только за донат, но в любое время, а если не хочешь донить->Жди пока появится в автосалоне
Что в этой GTA Online делать спустя десять лет? Синглплеер интересный, прошёл с радостью. Но вот в Online меня даже на два часа не хватило ещё восемь лет назад.
Сингл 5 это по большому счету "демка" онлайна.В отличии от скажем SA,где ты мог играть долго за счёт хорошей песочницы,то здесь ты пробегаешь исключительно по миссиям,т.к в открытом мире по сути особо нечего делать и затем уже переходишь в онлайн.И сингл,в частности песочница,в угоду онлайна,невероятно в этом плане порезана и упрощёна.К сожалению(
Не хилая демка, на 50 часов растянута 😁
Демка просто как оборот - просто подвернулась)Ну и 50 часов для гта? Одной из из самых "популярных" частей? Для игры которая выходит раз в 10 лет? Для меня к сожалению нет.Имхо конечно.
Ну так демка, явно не на 50 часов, а это могут быть полноценные две игры
Для меня лично серия маловажна, я не фанатею от этого жанра и проработка по крайней мере для меня не хромает, а вот четвёрку не смог пройти
А меня до сих пор пердак горит.) Игра вообще не зашла,хотя очень её ждал.Вот rdr2 мне больше по душе.
Да fomo ввели в эту помойку, чтобы добавить рарности вёдрам, как ротация скинов в фортнайт и апекс. Как же они убили игру за последние полтора года.