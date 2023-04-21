В GTA Online отпраздновали День марихуаны ©

Вышло еженедельное обновление для GTA Online, предлагающее новые режимы, праздник 20 апреля, удвоенную награду за прохождение Cheap Briefs и новые услуги для Serial Community.

В честь 20/04 (День марихуаны) игроки получат умопомрачительный опыт в Baratos Breves, накопление очков в травяных культурах и различные специальные приспособления. Также предусмотрены бонусы для профессиональных садоводов: посевы будут расти в 2 раза быстрее, а выплаты будут удвоены.

Желающие присоединиться к "травке" могут приобрести места и улучшения для плантаций марихуаны (включая оборудование, персонал и охранников) для схемы MC's Scheme со скидкой 30% в рамках празднования 4/20.

GTA Online продолжает привлекать миллионы игроков из года в год. Игра от Rockstar Games продолжает бить рекорды продаж и не подает признаков усталости.