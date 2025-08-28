В GTA Online появился новый режим выживания на Кайо-Перико

В GTA Online вышел совершенно новый режим выживания на Кайо-Перико. Отбивайтесь от волн зомби, чтобы получить награды и многое другое. Этот новый режим с нетерпением ждало сообщество GTA Online. Информация о нём уже просочилась в интернет благодаря июньскому обновлению Money Fronts.

Ваше любимое место отдыха только что охватила смертельная тусовка. Как будто остров, где процветает наркоторговля, был недостаточно опасен, он теперь захвачен нежитью — и, возможно, дело в наркотиках…

Вы можете играть в одиночку или с друзьями, отстреливаясь от орд нежити. Чтобы запустить этот режим, откройте меню паузы, выберите «Задания», затем «Созданные Rockstar», «Выживание», и вы найдёте режим «Выживание на Кайо-Перико». Запустив его, вы перенесётесь на остров, представленный в GTA Online в 2020 году.

Зомби здесь не только обычные гражданские, но и кабаны, пантеры, конкистадоры и другие. Радар отключён, за исключением колеса выбора оружия. Оружие, взрывчатку и аптечки можно подобрать в разных местах карты.