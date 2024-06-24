В сети найден музыкальный трек из отменённого дополнения для GTA 5

После многочисленных утечек уже не осталось сомнений в том, что GTA 5 могла получить масштабное сюжетное дополнение. Увы, в планах разработчиков из студии Rockstar Games что-то кардинально изменилось, и DLC к одиночному режиму мы уже никогда не увидим. Тем не менее утечки продолжаются, и мы можем узнать, что изначально готовили для нас авторы игры. Например, на этот раз игроки могут оценить саундтрек к невышедшему дополнению для GTA 5.

В сети впервые обнаружили музыкальный трек, который, как утверждается, был написан специально для сюжетного расширения Grand Theft Auto V. Авторами композиции выступила группа Sweet Valley, которая на самом деле опубликовала музыку ещё в далёком 2021 году. Тогда на их пост мало кто обратил внимания, поскольку он был доступен только платным подписчикам на Patreon.

Музыканты утверждали, что их трек был написан в сотрудничестве с Rockstar. Это была уникальная композиция, которая должна была подчеркнуть настроение сюжетного дополнения и стать частью большого альбома с новыми треками для игры.

Напомним, ранее об отменённом DLC для GTA 5 рассказал актёр Стивен Огг, который сыграл Тревора в оригинальной игре.