Актер, сыгравший Тревора в GTA 5, рассказал об отмененном сюжетном дополнении для игры

Из-за недавней утечки исходного кода Grand Theft Auto 5 стало известно, что Rockstar Games все же планировала выпустить сюжетное расширение. Дополнение должно было стать прямым продолжением основной истории игры, но уже от лица Тревора. Сегодня актер Стивен Огг, сыгравший этого безбашенного персонажа, подтвердил работу над DLC и раскрыл несколько деталей.

В первую очередь актер отметил, что сюжетное дополнение для GTA 5 все же было отменено. Причем в Rockstar свернули его разработку уже достаточно давно. Игрокам не стоит надеяться, что его когда-то выпустят или сделают частью онлайн-режима, считает Стивен Огг.

Несмотря на то, что DLC про Тревора уже никогда не увидит свет, Огг был рад вновь поработать над этим персонажем. Актеру вновь пришлось играть неконтролируемого и практически безумного персонажа. По задумке разработчиков, сюжет дополнения должен был представить необычный сюжет в стиле фильмов про Джеймса Бонда, но с психопатом в главной роли.

Мы отсняли несколько сцен, где Тревор выглядел как Джеймс Бонд. Он всё ещё был чокнутым, но старался изо всех сил быть агентом правительства на секретном задании.

— сообщает Стивен Огг.

По словам Огга, создание DLC резко прекратилось. Руководство в Rockstar приняло решение отложить его производство, а потом и вообще отменили. Причина такого решения актеру не стали называть.