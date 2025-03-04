В сети сравнили новую ПК-версию GTA 5 и оригинальную

Пользователь соцсети X с ником @vedeotechuk_ сопоставил скриншоты новой версии Grand Theft Auto 5 с кадрами оригинальной игры. Геймер показал, как одни и те же ракурсы смотрятся с трассировкой лучей и без нее.

Без лучей/С лучами:

Улучшенная версия GTA 5 вышла на ПК 4 марта. Она поддерживает все новшества, которые впервые появились в издания экшена для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — трассировка лучей, быстрые загрузки, DLSS 3, звук Dolby Atmos, подписка GTA+, более быстрые машины, животные в GTA Online и многое другое.

Владельцы оригинальной GTA 5 могут обновиться до улучшенной версии бесплатно. При этом первозданный экшен останется доступен в магазине Rockstar, но получит подзаголовок Legacy.