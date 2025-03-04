В сети сравнили новую ПК-версию GTA 5 и оригинальную

Пользователь соцсети X с ником @vedeotechuk_ сопоставил скриншоты новой версии Grand Theft Auto 5 с кадрами оригинальной игры. Геймер показал, как одни и те же ракурсы смотрятся с трассировкой лучей и без нее.
Без лучей/С лучами:
Улучшенная версия GTA 5 вышла на ПК 4 марта. Она поддерживает все новшества, которые впервые появились в издания экшена для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — трассировка лучей, быстрые загрузки, DLSS 3, звук Dolby Atmos, подписка GTA+, более быстрые машины, животные в GTA Online и многое другое.
Владельцы оригинальной GTA 5 могут обновиться до улучшенной версии бесплатно. При этом первозданный экшен останется доступен в магазине Rockstar, но получит подзаголовок Legacy.
наконец то нет мерцающих теней и нормальное сглаживание в виде dlss
Да, разница очевидна. Если бы я играл в гта 5, то жестко обрадовался такой обнове.
А так, ты просто зашёл чекнкть комменты?)
Чёт все тупо желтым становится, судя по скринам.
в мексику переехали походу
Это цветной-световой отскок. Так и должно быть. Теперь освещение физически правильное.
звизди "правильное" оно ничем от hbao не отличается, правильное это пастрэйсинг у панка
А какого цвета должен быть солнечный свет по твоему?
каким образом hbao (затенение) ты приплел к отскоку освещения?)
Разница несущественная
Поиграл мин 30 и понял, что кроме отражения в стеклянных дверях незаметил разници
И то часть отражений и без обновы были)
Самое заметное отличие - RT тени и отражения, с ними картинка намного глубже, но в целом игра свой возраст показывает, все таки ее основа это низкополигональные домики, окружение и простенький ИИ, неизменное наследие времен Ps3 \ X360.
Найди 5 отличий
.
Интересно, а кроме рейтрейсинга что-то ещё добавили? Просто GTA V же резали патчами, когда она вышла впервые на PS 4 и X1, было больше эффектов, обломков, физики, и с каждой версией новшеств становилось меньше. В общем, игру урезали в угоду производительности, а тут это всё вернули игре или нет? Если что, в сети есть сравнения 1.00 и 1.08 версии.
а клиенты разные запускали или конечно же поленились?
А теперь задумайтесь, цена этой разницы - требование железа мощности в 2 раза больше.
не неси чушь, она работает лучше оригинала!
Процик да гнет, от обычной версии так кулера не гудели, как обновленную запустил.
Разница есть,но она не большая ,больше заметна в темное время суток,графика смотрится "мягче" что-ли,ну в общем потянет.
Теперь освещение реалистично выглядит
а че в гта 5 нет фср ?
Молодцы разрабы.Норм оптимизация судя по тестам.На 3060 в 2к на ультрах с вкл RT на полную .За 70 кадров.
ЕСли в одиночке может быть, в онлайн пойдешь там еще если игроки шататься будут сразу в два раза кадры урезай.
Яркость сделали побольше и типа
Помогите решить проблему пожалуйста!!!
это у всех так, ожидай фикса
Вряд ли это у всех! Я заходил в общий онлайн, и там чел играл своим персонажем 1000 уровня.
Скорее всего из за накрутки не переносится.
у меня онлайн и режим кампании перенеслись
Скажу так. В отличии от того же Киберпанка, в котором понапихали все, что было можно, причем сделано это на от**сь, в ГТА трассировка очень сбалансировано и хорошо работает, ну и плюс ко всему самой ГТА режим DLAA действительно очень сильно помог. Rockstar в этом случае молодцы.
DLAA или DLSS?)
DLAA
Отражения шумные, а в остальном всё здорово!
Люто плюсую!
В киберпанке с этим всё шикарно, а вот в ГТА5 полный отстой. Такое ощущение, будто просто яркость картинки поменяли.... нафиг нужна такая убогая трассировка в ГТА? В киберпанке всё сделано гораздо качественнее.
если нравится перемыленная картинка с эффектом стерильно чистого вырвыглазия, дело твое
Я не вижу разницы
Разница ощутима в том, что она тебе бесплатно досталась, поэтому пофик.
Разница в освещении колоссальная
игра мертвая, ждем гта 6
Хахах, это реально фильтр просто.
Странная штука. Вместо того чтоб просто обновить игру, надо заново игру качать, а старую куда? А сохранения?
Сохранения со старой можно перенести. Ты когда в новой версии зайдешь в сохранения, там есть возможность перенести с облака сохранение, и там сразу пишется: Перенесите сначала в облако сохранение из старой версии.
А может тебе с друзьями поиграть захочется, у кого ведро, а не ПК? Что они делать-то будут? Не думай только о себе. Лично я пока недоволен этим ремастером. И если так и дальше пойдёт, к чёрту, вернусь обратно на Legacy-версию.
а че там разные сервы?
В обычною версию в стиме кстати больше людей играет, с обновленной скорей всего народ потом обратно вернется на старую.
могли бы и онлайн баны обнулить черти.
Нет уж получили баны там и сидите
Черти как раз таки вы.
опять амудушники в коммах ноют
по ощущениям - только хуже!
короче очередной Тод Говард но бесплатно для тех кто уже купил и
завышенный ценник для новичков
игру не раз раздавали причем премиум едишн не ной!