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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 533 оценки

В сети сравнили новую ПК-версию GTA 5 и оригинальную

Simple Jack
Новости

Пользователь соцсети X с ником @vedeotechuk_ сопоставил скриншоты новой версии Grand Theft Auto 5 с кадрами оригинальной игры. Геймер показал, как одни и те же ракурсы смотрятся с трассировкой лучей и без нее.

Без лучей/С лучами:

+ ещё 8 картинок

Улучшенная версия GTA 5 вышла на ПК 4 марта. Она поддерживает все новшества, которые впервые появились в издания экшена для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — трассировка лучей, быстрые загрузки, DLSS 3, звук Dolby Atmos, подписка GTA+, более быстрые машины, животные в GTA Online и многое другое.

Владельцы оригинальной GTA 5 могут обновиться до улучшенной версии бесплатно. При этом первозданный экшен останется доступен в магазине Rockstar, но получит подзаголовок Legacy.

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18
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
rtnrwv

наконец то нет мерцающих теней и нормальное сглаживание в виде dlss

17
вупсич пупсич

Да, разница очевидна. Если бы я играл в гта 5, то жестко обрадовался такой обнове.

1
Nell_0071 вупсич пупсич

А так, ты просто зашёл чекнкть комменты?)

-6
wianewa

Чёт все тупо желтым становится, судя по скринам.

15
diman4enko

в мексику переехали походу

7
Случайный Игрок

Это цветной-световой отскок. Так и должно быть. Теперь освещение физически правильное.

-8
enjoy_urina Случайный Игрок

звизди "правильное" оно ничем от hbao не отличается, правильное это пастрэйсинг у панка

-3
Миханик Шестеренкин

А какого цвета должен быть солнечный свет по твоему?

-1
optixf enjoy_urina

каким образом hbao (затенение) ты приплел к отскоку освещения?)

5
selfreaver

Разница несущественная

5
Nell_0071

Поиграл мин 30 и понял, что кроме отражения в стеклянных дверях незаметил разници

3
danilukHF

И то часть отражений и без обновы были)

0
GayFish

Самое заметное отличие - RT тени и отражения, с ними картинка намного глубже, но в целом игра свой возраст показывает, все таки ее основа это низкополигональные домики, окружение и простенький ИИ, неизменное наследие времен Ps3 \ X360.

3
BORGER390

Найди 5 отличий

Спойлер

.

2
Multiplatformer

Интересно, а кроме рейтрейсинга что-то ещё добавили? Просто GTA V же резали патчами, когда она вышла впервые на PS 4 и X1, было больше эффектов, обломков, физики, и с каждой версией новшеств становилось меньше. В общем, игру урезали в угоду производительности, а тут это всё вернули игре или нет? Если что, в сети есть сравнения 1.00 и 1.08 версии.

1
SpLiT KoT

а клиенты разные запускали или конечно же поленились?

0
Stinger_Max

А теперь задумайтесь, цена этой разницы - требование железа мощности в 2 раза больше.

0
Sprintin

не неси чушь, она работает лучше оригинала!

0
danilukHF

Процик да гнет, от обычной версии так кулера не гудели, как обновленную запустил.

1
PuaJl4eJl

Разница есть,но она не большая ,больше заметна в темное время суток,графика смотрится "мягче" что-ли,ну в общем потянет.

0
Unicorling

Теперь освещение реалистично выглядит

0
gliga142

а че в гта 5 нет фср ?

0
VIGITAL1

Молодцы разрабы.Норм оптимизация судя по тестам.На 3060 в 2к на ультрах с вкл RT на полную .За 70 кадров.

-1
danilukHF

ЕСли в одиночке может быть, в онлайн пойдешь там еще если игроки шататься будут сразу в два раза кадры урезай.

0
Cherniy_IIT

Яркость сделали побольше и типа

Она поддерживает все новшества
-1
cas93

Помогите решить проблему пожалуйста!!!

-2
selfreaver

это у всех так, ожидай фикса

0
Nell_0071 selfreaver

Вряд ли это у всех! Я заходил в общий онлайн, и там чел играл своим персонажем 1000 уровня.

-1
Алан Битаров

Скорее всего из за накрутки не переносится.

0
Finni24 selfreaver

у меня онлайн и режим кампании перенеслись

1
AlexVurhis

Скажу так. В отличии от того же Киберпанка, в котором понапихали все, что было можно, причем сделано это на от**сь, в ГТА трассировка очень сбалансировано и хорошо работает, ну и плюс ко всему самой ГТА режим DLAA действительно очень сильно помог. Rockstar в этом случае молодцы.

-2
Nell_0071

DLAA или DLSS?)

-2
ProPsyh Nell_0071

DLAA

1
ProPsyh
трассировка очень сбалансировано и хорошо работает

Отражения шумные, а в остальном всё здорово!

DLAA действительно очень сильно помог

Люто плюсую!

1
Janekste

В киберпанке с этим всё шикарно, а вот в ГТА5 полный отстой. Такое ощущение, будто просто яркость картинки поменяли.... нафиг нужна такая убогая трассировка в ГТА? В киберпанке всё сделано гораздо качественнее.

-2
AlexVurhis Janekste

если нравится перемыленная картинка с эффектом стерильно чистого вырвыглазия, дело твое

0
Z1fir3n

Я не вижу разницы

-2
Nell_0071

Разница ощутима в том, что она тебе бесплатно досталась, поэтому пофик.

-3
Unicorling

Разница в освещении колоссальная

0
КристианПобединский

игра мертвая, ждем гта 6

-3
Real Slim Shady

Хахах, это реально фильтр просто.

-4
Syxoff

Странная штука. Вместо того чтоб просто обновить игру, надо заново игру качать, а старую куда? А сохранения?

-5
Цифра_р

Сохранения со старой можно перенести. Ты когда в новой версии зайдешь в сохранения, там есть возможность перенести с облака сохранение, и там сразу пишется: Перенесите сначала в облако сохранение из старой версии.

0
Nell_0071

А может тебе с друзьями поиграть захочется, у кого ведро, а не ПК? Что они делать-то будут? Не думай только о себе. Лично я пока недоволен этим ремастером. И если так и дальше пойдёт, к чёрту, вернусь обратно на Legacy-версию.

-1
danilukHF Nell_0071

а че там разные сервы?
В обычною версию в стиме кстати больше людей играет, с обновленной скорей всего народ потом обратно вернется на старую.

0
Sprintin

могли бы и онлайн баны обнулить черти.

-6
Nodas

Нет уж получили баны там и сидите

3
Mr.DOOM

Черти как раз таки вы.

1
KILLA06

опять амудушники в коммах ноют

-7
Max Voytenko

по ощущениям - только хуже!

короче очередной Тод Говард но бесплатно для тех кто уже купил и

завышенный ценник для новичков

-9
Ezdeaz

игру не раз раздавали причем премиум едишн не ной!

0