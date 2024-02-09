Глава Take-Two испытывает "гораздо более высокие" ожидания от GTA 6 по сравнению с GTA 5

Во время финансовой конференции Take-Two Interactive Software генеральный директор Штраус Зельник заявил, что компания испытывает «гораздо более высокие ожидания» от Grand Theft Auto 6 по сравнению с Grand Theft Auto 5.

Зельник упомянул во время конференции в прямом эфире, что первый трейлер Grand Theft Auto 6, набравший 93 миллиона просмотров за 24 часа, побил рекорды YouTube по количеству просмотров. для немузыкального клипа. По оценкам партнерских каналов, это был «крупнейший видеодебют за всю историю».

Позже, во время сессии вопросов и ответов, он упомянул, что Take-Two очень рада, что не только трейлер оказался настолько успешным, но даже объявление о его выходе стало огромным событием в Интернете. Зельник также упомянул, что компания считает, что ожидания гораздо выше, чем у Grand Theft Auto V.

Мы считаем, что ожидание гораздо выше. Намного, намного выше. С другой стороны, вы знаете, 195 миллионов копий на сегодняшний день — это не пустяки. Поэтому мы воздерживаемся от прогнозов относительно того, как будет выглядеть игра, но очевидно, что ожидания очень и очень высоки.

Его также спросили, как принимается решение о сроках запуска игры.

Знаете, мы стремимся к совершенству, и когда мы чувствуем, что творчески оптимизировались, настало время выпустить релиз. С точки зрения мотивации и стимулирования, а также финансового стимулирования всех, кто работает в этой компании, они совпадают со стимулами акционеров. Таким образом, по сути, у нас есть планы распределения прибыли по всей компании на операционном уровне, а на высшем уровне наше вознаграждение в основном определяется TSR [совокупным доходом акционеров].



Поэтому наша цель — согласовать интересы всех, кто здесь работает, с интересами акционеров, что заставляет нас всех двигаться в одном направлении. Так что вы правы. Существует потенциальное противоречие между выводом чего-то на рынок и созданием совершенства, но эта компания действует в сторону совершенства.