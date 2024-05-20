Глава Take-Two уверен, что GTA 6 выйдет без задержек

Rockstar Games предстоит серьезное испытание, однако генеральный директор Take-Two уверен, что GTA 6 станет исключительной игрой и дебютирует в назначенный срок. Из недавнего финансового отчета Take-Two, в котором мы узнали об отличных показателях многих проектов, также стало известно о сроках релиза GTA 6. Гангстерское приключение Rockstar выйдет осенью 2025 года. Вслед за столь важным сообщением Штраус Зельник был приглашен на CNBC, где рассказал подробнее о крайне ожидаемом проекте.

Глава Take-Two прямо признался, что Rockstar Games стремится к совершенству. Цель команды - сделать так, чтобы предложить большой продукт без ошибок, что, несомненно, станет серьезным испытанием для разработчиков, чтобы предложить покупателям опыт, лишенный постоянных ошибок.

Отвечая на вопрос о дате выхода, Штраус Зельник подчеркнул важную деталь - руководство Take-Two уверено, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, так как Rockstar не сомневается, что сможет представить игру в указанный срок. Представитель Take-Two отметил, что задержки игры не будет, что может стать своеобразным ответом на многочисленные мнения геймеров, которые убеждены, что дебют игры состоится не раньше весны 2026 года.

Ожидается, что GTA 6 будет отличаться совершенно новым качеством, что станет серьезным вызовом для разработчиков - Rockstar планирует создать опыт, который "никто не видел раньше".