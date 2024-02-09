Глава Ubisoft предположил, когда выйдет GTA 6

В ходе финансового отчета перед инвесторами руководитель Ubisoft Ив Гиймо высказался о будущем релизе Grand Theft Auto 6. Глава компании не знает точно, когда выйдет экшен Rockstar Games, но считает, что это произойдет в период между апрелем 2025 года и мартом 2026-го.
«Мы полагаем, что игра выйдет ближе к 2026 финансовому году, чем 2025-му», — Ив Гиймо, глава Ubisoft.
При этом Гиймо не пугает потенциальная близость GTA 6 к собственным релизам Ubisoft. Совсем наоборот: руководитель считает, что выход столь крупных игр привлекает геймеров, оставивших индустрию позади, а также новичков. В итоге это благотворно влияет на продажи других участников рынка. Например, именно такая ситуация, по словам Гиймо, наблюдалась во время релиза Grand Theft Auto 5.
Судя по официальному трейлеру, GTA 6 действительно выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впрочем, когда именно это произойдет, пока неизвестно. Немаловажно, что в прошлом Rockstar неоднократно переносила выход своих крупных игр, например, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.
Лучше бы он предположил, когда выйдет ремейк принца.
Ага, а также Сплинтер Села)
и когда начнётся активные действия третьей мировой войны
Лучший римейк принца вышел в этом году. Впервые за 35 лет.
Убисофт не смотри в чужой огород ведь ты лучше Рокстара.Кстати воскресите один из лучших тактических шутеров " Том Кленси Вегас " Хочу продолжение компании о командире Логане с его напарниками Юнгом и Майклом ну или Ремейк первой части.
чем юбики лучше роков? угараешь?
Тем что они делают игры чаще чем раз в 15 лет?
Глянь список игр Убисофта и глянь список игр Рокстара и всё поймёшь.Рокстар создала ГТА и Редемшен а всё остальное у них просто ацтой.Убисофт создала огромное количество игр практически на любой вкус от шикарных до просто не плохих.
Так и по качеству они скатились и сюжет взят из туалетной бумаги, уже очень долгие годы, лучше долго и качественно, чем чаще но бред полный, для меня компания умерла со времен Black Flag, может если бы деда убрать с компании было бы гораздо лучше, но с этим оленем в компании, не чего хорошего не жди...
Ты ещё скажи что в ГТА есть сюжет.Угараешь?
Лучше бы глава Юбиков сказал,когда выйдет следующая адекватная часть Watch Dogs
Нельзя выпускать легион каждый год. Наберись терпения.