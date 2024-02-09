Глава Ubisoft предположил, когда выйдет GTA 6

В ходе финансового отчета перед инвесторами руководитель Ubisoft Ив Гиймо высказался о будущем релизе Grand Theft Auto 6. Глава компании не знает точно, когда выйдет экшен Rockstar Games, но считает, что это произойдет в период между апрелем 2025 года и мартом 2026-го.

«Мы полагаем, что игра выйдет ближе к 2026 финансовому году, чем 2025-му», — Ив Гиймо, глава Ubisoft.

При этом Гиймо не пугает потенциальная близость GTA 6 к собственным релизам Ubisoft. Совсем наоборот: руководитель считает, что выход столь крупных игр привлекает геймеров, оставивших индустрию позади, а также новичков. В итоге это благотворно влияет на продажи других участников рынка. Например, именно такая ситуация, по словам Гиймо, наблюдалась во время релиза Grand Theft Auto 5.

Судя по официальному трейлеру, GTA 6 действительно выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впрочем, когда именно это произойдет, пока неизвестно. Немаловажно, что в прошлом Rockstar неоднократно переносила выход своих крупных игр, например, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.