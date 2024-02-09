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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 432 оценки

Глава Ubisoft предположил, когда выйдет GTA 6

Simple Jack
Новости

В ходе финансового отчета перед инвесторами руководитель Ubisoft Ив Гиймо высказался о будущем релизе Grand Theft Auto 6. Глава компании не знает точно, когда выйдет экшен Rockstar Games, но считает, что это произойдет в период между апрелем 2025 года и мартом 2026-го.

«Мы полагаем, что игра выйдет ближе к 2026 финансовому году, чем 2025-му», — Ив Гиймо, глава Ubisoft.

При этом Гиймо не пугает потенциальная близость GTA 6 к собственным релизам Ubisoft. Совсем наоборот: руководитель считает, что выход столь крупных игр привлекает геймеров, оставивших индустрию позади, а также новичков. В итоге это благотворно влияет на продажи других участников рынка. Например, именно такая ситуация, по словам Гиймо, наблюдалась во время релиза Grand Theft Auto 5.

Судя по официальному трейлеру, GTA 6 действительно выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впрочем, когда именно это произойдет, пока неизвестно. Немаловажно, что в прошлом Rockstar неоднократно переносила выход своих крупных игр, например, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

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-12
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Лучше бы он предположил, когда выйдет ремейк принца.

2
hamshut

Ага, а также Сплинтер Села)

2
DrZoiberg hamshut

и когда начнётся активные действия третьей мировой войны

-3
Serpentrage

Лучший римейк принца вышел в этом году. Впервые за 35 лет.

0
B e s i k

Убисофт не смотри в чужой огород ведь ты лучше Рокстара.Кстати воскресите один из лучших тактических шутеров " Том Кленси Вегас " Хочу продолжение компании о командире Логане с его напарниками Юнгом и Майклом ну или Ремейк первой части.

-1
ALEX-220

чем юбики лучше роков? угараешь?

-1
Serpentrage ALEX-220

Тем что они делают игры чаще чем раз в 15 лет?

-2
B e s i k ALEX-220

Глянь список игр Убисофта и глянь список игр Рокстара и всё поймёшь.Рокстар создала ГТА и Редемшен а всё остальное у них просто ацтой.Убисофт создала огромное количество игр практически на любой вкус от шикарных до просто не плохих.

-1
ALEX-220 Serpentrage

Так и по качеству они скатились и сюжет взят из туалетной бумаги, уже очень долгие годы, лучше долго и качественно, чем чаще но бред полный, для меня компания умерла со времен Black Flag, может если бы деда убрать с компании было бы гораздо лучше, но с этим оленем в компании, не чего хорошего не жди...

-1
B e s i k ALEX-220

Ты ещё скажи что в ГТА есть сюжет.Угараешь?

-2
Lvinomord

Лучше бы глава Юбиков сказал,когда выйдет следующая адекватная часть Watch Dogs

-2
Serpentrage

Нельзя выпускать легион каждый год. Наберись терпения.

0