Инсайд: онлайн-режим для Grand Theft Auto 6 будет продаваться отдельно

В сети продолжается активная дискуссия о цене самой ожидаемой игры 2025 года — Grand Theft Auto 6. Некоторые пользователи убеждены, что масштабный открытый мир новой GTA может стать первым шагом к играм за $100, в то время как другие эксперты настаивают, что даже Rockstar не рискнёт поднимать ценник так высоко. Тем не менее разработчики могут пойти своим путём.
Инсайдер Tez2 сообщает, что студия Rockstar с большой вероятностью разделит GTA 6 на два издания: одно будет включать только онлайн-режим, а второе — полную версию с сюжетом и мультиплеером, как это было с Red Dead Redemption 2. Это решение в свою очередь может повлиять на финальную стоимость игры. В частности, если онлайн-версия окажется дешевле, она станет доступнее для большего количества игроков, а те, кто захотят получить полный сюжетный опыт, смогут докупить кампанию отдельно.
Такой шаг также откроет дополнительные возможности для монетизации, например, подписку наподобие GTA+ или Game Pass-стильный доступ. Rockstar и Take-Two смогут получить стабильные доходы от подписчиков, вместо того чтобы рассчитывать только на разовые продажи игры.
Тем временем продолжается обсуждение ценовой политики GTA 6 среди разработчиков. Недавно один из создателей Baldur’s Gate 3 высказался о слухах вокруг стоимости игры. Подробнее можно узнать в отдельной заметке.
Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series X, но точная дата выхода пока не объявлена.
А можно еще версию - сюжетку без мультиплеера?
Я то же за, после гта 5 онлайн уже не интересен, да и читеров там просто куча, из-за них меня один раз на месяц забанили, раздали мне денег, телепортили меня по карте, а потом бан при следующем входе в игру, ну потом я сам начал читерить но, только в сессии с друзьми, а потом забил на игру, но игра стоила дёшего в стиме на выходе, без всяких изданий и длс, было выгодно, а потом ещё копию в эпике раздали когда игру забросил, всё же после гта 4 гта серия уже не та, не цепляет
В ГТА Онлин давно уже закрытые сессии с полным функционалом многопользовательских. Никто не мешает выполнять миссии и спокойно фармить. Таким образом игрулька становится симулятором нувориша. Хочешь сам с собой в гонки играешь, сам себя обгоняешь, собираешь пассивный доход со своих клубов и предприятий и т.д.. Полная свобода в открытом виртуальном мире и ни один чидор не сунется в такую сессию.
Лучше онлайн был отдельно скачивался, они раздули до 120 ГБ игру, на консолях вообще не понятно, почему его нельзя не ставить, так как подписка для доступа в онлайн нужно платить.
Единственный онлайн, который реально нужен серии - это полноценный кооператив с разделением ролей, как в играх нулевых годов. Было бы круто пройти условную Вайс Сити за Томми и Ланса или ЖТА4 за Нико и Романа, в формате Сейнтс Ро.
Давно надо было разделять, место на ССД не резиновое. Нах. любителям сюжетки прицеп в виде донатной помойки?
Размер то одинаковый будет, как в случае gta v и rdr 2
Клал на дьюти, компания и мультиплеер сколько весят по отдельности?
Хм... Занимательно, повлияет ли это на продажи игры. Ведь у пятерки такие большие продажи, именно из-за онлайна
так кому нужно онлайн те купят только онлайн просто как например с рдр2 я играю только в онлайн хотя у меня ультимейт издание но смысл был покупать просто онлайн без сюжетки
Так то да. Но вот если онлайн, будет больше людей брать. То не будет ли будущем, только онлайн ГТА к примеру
Видимо, таким образом Take 2 планируют обойти ценовое ограничение на игру: выставят за 70-80 долларов сингл, либо предложат за 100 баксов купить версию с Онлайном.
Тогда цена на синглплеер должна быть человеческой // Сергей Зорин
Так и до месячного абонемента недалеко. Она ж столько радости будет приносить, сколько не унесешь в реальную жизнь.
Ну, то есть, эти мудаки продают одну игру по цене двух. Лохи все съедят. Что же они раньше так не додумались с GTA5? ублюдки.
Зато в рдр 2 до них дошло
Вот и славно - покупной онлайн и активашка за 100р обойдётся дешевле, чем переплачивать за "полную" игру. Хотя разумеется, онлайновая часть должна будет оказаться просто богоподобной, чтобы оправдать ценник в 4000р+.
вот онлайн и возьмём) // Кирилл Гордый
скорее бы вышла..
Они могут так сделать, 70$ сингл и 30$ онлайн режим, и выйдет 100$ вкупе.
100 баксов? Да кому она нужна вообще? Я ее продавал два раза, очень нудная и неинтересная, все одно и тоже, просто мучаешься когда играешь. За Witcher 4, Cyberpunk 2077 2, Judas, вот за эти игры можно отдать 150 баксов
я отдам без проблем хоть 200 баксов, игра того стоит как и rdr2
Ради этих игр даже 1000 рублей жалко. Вас эта кампания на деньги кидает, вы их игры покупаете снова и снова. Они скажут что русские субтитры будут продаваться отдельно, вы и это купите