Инсайд: онлайн-режим для Grand Theft Auto 6 будет продаваться отдельно

В сети продолжается активная дискуссия о цене самой ожидаемой игры 2025 года — Grand Theft Auto 6. Некоторые пользователи убеждены, что масштабный открытый мир новой GTA может стать первым шагом к играм за $100, в то время как другие эксперты настаивают, что даже Rockstar не рискнёт поднимать ценник так высоко. Тем не менее разработчики могут пойти своим путём.

Инсайдер Tez2 сообщает, что студия Rockstar с большой вероятностью разделит GTA 6 на два издания: одно будет включать только онлайн-режим, а второе — полную версию с сюжетом и мультиплеером, как это было с Red Dead Redemption 2. Это решение в свою очередь может повлиять на финальную стоимость игры. В частности, если онлайн-версия окажется дешевле, она станет доступнее для большего количества игроков, а те, кто захотят получить полный сюжетный опыт, смогут докупить кампанию отдельно.

Такой шаг также откроет дополнительные возможности для монетизации, например, подписку наподобие GTA+ или Game Pass-стильный доступ. Rockstar и Take-Two смогут получить стабильные доходы от подписчиков, вместо того чтобы рассчитывать только на разовые продажи игры.

Тем временем продолжается обсуждение ценовой политики GTA 6 среди разработчиков. Недавно один из создателей Baldur’s Gate 3 высказался о слухах вокруг стоимости игры. Подробнее можно узнать в отдельной заметке.

Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series X, но точная дата выхода пока не объявлена.