Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6

Дебютный трейлер ожидаемого продолжения популярной франшизы Grand Theft Auto с масштабными и проработанными открытыми мирами не заставит долго себя ждать. Студия Rockstar Games заявила, что покажет игру уже в начале декабря этого года, и похоже, это состоится буквально через несколько недель. Авторитетный инсайдер назвал более точную дату выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6.
Аналитик, а также проверенный автор утечек под ником geronimo_73_ заявил, что дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 уже готов и загружен на частные сервера компании Rockstar. Его покажут не на церемонии The Game Awards 2023, как предположили многие игроки. Трейлер планируют опубликовать на день раньше — 6 декабря во второй половине дня (для США). Если верить инсайдеру, он получил эту информацию от европейского издательского подразделения, где активно готовятся к поддержке информационного поля вокруг проекта. Вместе с выходом первого трейлера ожидается публикация нескольких важных комментариев от разработчиков и официальных блогов, не включая сторонних журналистов.
Напомним, ранее в сети обратили внимание на то, что с официального сайта исчезло упоминание платформы Rockstar Games Social Club. Вместе с выходом первого трейлера Grand Theft Auto 6 может быть представлена альтернатива для сервиса, который долгое время раздражал сообщество.
Как ожидается, релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться в 2025 году для ПК и консолей нового поколения.
Вот хайп то подняли, ну покажут, нуи покажут и что,до самой игры еще как до Китая раком, сказали бы точную дату выхода самого проекта и на чем,чтоб хоть знать к чему готовится, может ps5 брать придется, вот это было бы инфа.
на мою днюху подарочек, мне большего и не нужно
3 декабря, они обновят логотип Рокстар в соц сетях и выложат пост о том, что покажут трейлер на TGA 2023. 6 декабря ничего не будет. Скриньте.
Сколько же школотронов потеряет сознание от экстаза после трейлера, это же гташечка о великая. ГТА 5 то была игрой с натягом интересной в прохождении, а в наше время, в котором многие вещи под массовым осуждением, запретом и пропагандой всякой нетрадиционной чуши, есть сомнение, что восторга в ней будет минимум. А если еще и подтянут тягомотный геймплей в духе РДР2, то ни о каком веселье там и речи не будет, но 10 баллов ей будут лепить все игрожуры автоматом только запустив.
Аналитик, а также проверенный автор утечек под ником TAPAKAH222 заявил, что в ближайшее время появятся ещё "новости" об утечках и слухах про GTA 6.