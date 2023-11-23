Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6

Дебютный трейлер ожидаемого продолжения популярной франшизы Grand Theft Auto с масштабными и проработанными открытыми мирами не заставит долго себя ждать. Студия Rockstar Games заявила, что покажет игру уже в начале декабря этого года, и похоже, это состоится буквально через несколько недель. Авторитетный инсайдер назвал более точную дату выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6.

Аналитик, а также проверенный автор утечек под ником geronimo_73_ заявил, что дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 уже готов и загружен на частные сервера компании Rockstar. Его покажут не на церемонии The Game Awards 2023, как предположили многие игроки. Трейлер планируют опубликовать на день раньше — 6 декабря во второй половине дня (для США). Если верить инсайдеру, он получил эту информацию от европейского издательского подразделения, где активно готовятся к поддержке информационного поля вокруг проекта. Вместе с выходом первого трейлера ожидается публикация нескольких важных комментариев от разработчиков и официальных блогов, не включая сторонних журналистов.

Напомним, ранее в сети обратили внимание на то, что с официального сайта исчезло упоминание платформы Rockstar Games Social Club. Вместе с выходом первого трейлера Grand Theft Auto 6 может быть представлена альтернатива для сервиса, который долгое время раздражал сообщество.

Как ожидается, релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться в 2025 году для ПК и консолей нового поколения.