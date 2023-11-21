Похоже, что Rockstar Games отказывается от ненавистной игроками платформы Rockstar Games Social Club

Многострадальный сервис Rockstar Games Social Club, который навязывался в играх Rockstar Games со времен Max Payne 3, может навсегда исчезнуть. Сервис давно активно критиковался игроками, однако разработчики никак не реагировали на это недовольство до недавнего времени. На обновленном сайте Rockstar внимательные пользователи обнаружили, что студия собирается отказаться от бренда Social Club.

Энтузиасты внимательно изучили изменения на сайте Rockstar Games, как его внешние элементы, так и внутреннее содержание. Многим пользователям показалось очень подозрительным отсутствие фактических упоминаний Rockstar Games Social Club, как это было в прошлой версии сайта. Все ссылки или упоминания данной платформы заменены на заглушки с шаблонными надписями вроде "Rockstar Games" или "Rockstar Games Platform".

Судя по всему, в Rockstar решили отказаться от Social Club, и, возможно, к релизу Grand Theft Auto 6 готовят новую платформу. Вполне возможно, что новую платформу покажут вместе с дебютным трейлером игры, который запланирован на декабрь этого года.