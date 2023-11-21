Похоже, что Rockstar Games отказывается от ненавистной игроками платформы Rockstar Games Social Club

Многострадальный сервис Rockstar Games Social Club, который навязывался в играх Rockstar Games со времен Max Payne 3, может навсегда исчезнуть. Сервис давно активно критиковался игроками, однако разработчики никак не реагировали на это недовольство до недавнего времени. На обновленном сайте Rockstar внимательные пользователи обнаружили, что студия собирается отказаться от бренда Social Club.
Энтузиасты внимательно изучили изменения на сайте Rockstar Games, как его внешние элементы, так и внутреннее содержание. Многим пользователям показалось очень подозрительным отсутствие фактических упоминаний Rockstar Games Social Club, как это было в прошлой версии сайта. Все ссылки или упоминания данной платформы заменены на заглушки с шаблонными надписями вроде "Rockstar Games" или "Rockstar Games Platform".
Судя по всему, в Rockstar решили отказаться от Social Club, и, возможно, к релизу Grand Theft Auto 6 готовят новую платформу. Вполне возможно, что новую платформу покажут вместе с дебютным трейлером игры, который запланирован на декабрь этого года.
Ой, да ладно - этот кусок когда активно навязывался еще с ПК версии четвертой ГТА с эпизодами.
Нет в 4 был виндовс лайв и это г#вно было тем ещё куском г#вна и я тогда ещё помню столкнулся с хорошей оптимизацией игры, где получал тогда просадки примерно до 15 фпс и все равно это самая наигранная и одна из любимых мной гта)
мне 4 нравилась тем что 3 карты и всё город.
Мне нравился физический движок в плане поведения человеческих тел на удары, выстрелы, аварии и т.п. это было основное времяпроведения игры война с полицией)
Город наоборот был угнетающий и вайс сити мне нравился в разы больше и этот серый фильтр был все же не лучшим решением его можно было сделать нейтральным, но благо быстро появилась енб от нашего соотечественника и она делала игру приятнее в графическом плане
У меня сохранилась рабочая лицензия тогдашней ГТА 4 комплит эдишн. Так там при установке что основной игры и эпизодов предлагали заодно поставить и гуаноллайв, и убогий клуб.
ура наконец то, постоянные проблемы с сошиал клабом задолбали уже
Да неужели, давно пора.
Есть же лаунчер, его достаточно за глаза, туда можно все перенести с этого social
Чем меньше таких левых ненужных лаунчеров тем лучше.
И все они из России