Инсайдер заявил о скором выходе нового трейлера для Grand Theft Auto 6

Под конец прошлого года разработчики из студии Rockstar Games сделали самый приятный подарок для фанатов серии Grand Theft Auto. Команда опубликовала дебютный трейлер Grand Theft Auto 6, который запустил новый тренд в социальных сетях, удивил игроков невероятным количеством отсылок и визуальным стилем. Первый ролик к игре до сих пор активно обсуждается игроками, и похоже, авторы проекта не собираются терять хайп. Уже в скором времени может быть представлен еще один трейлер GTA 6, утверждает один из авторитетных инсайдеров.

Свежей информацией о планах Rockstar Games поделился автор утечек под ником geronimo_73_. Он одним из первых предсказал возвращение культового хоррора Silent Hill и Metal Gear Solid 3, а также имеет внутренние источники в PlayStation. По словам инсайдера, команда уже работает над вторым трейлером. Новый ролик GTA 6 планируют показать в мае этого года или в первые недели июня. При этом это будет скорее лишь тизер или некий намек от команды Rockstar. Полноценную же демонстрацию второго трейлера хотят провести лишь осенью.

Как отмечает geronimo_73_, текущая сборка GTA 6 все еще находится на ранней стадии. Из-за этого выход будущих роликов могут отложить в любой момент или использовать для них постановочный видеоряд. Реальная демонстрация геймплейных кадров ожидаемого проекта состоится не раньше второй половины 2025 года, утверждает инсайдер.