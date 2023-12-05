Rockstar опубликовала трейлер Grand Theft Auto 6. Релиз в 2025 году

После многих лет слухов и спекуляций дебютировал первый трейлер Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Первоначально трейлер просочился менее чем за день до запланированного дебюта, что побудило Rockstar выпустить его раньше. Судя по трейлеру, действие GTA VI происходит в Вайс-Сити, а запуск запланирован на 2025 год. В пресс-релизе компания сообщила о платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Rockstar Games ранее подтвердила, что разрабатывает следующую игру GTA, но впервые мы получаем какую-либо информацию о том, чего ожидать. Судя по трейлеру, слухи о том, что в GTA VI будут представлены два главных героя — мужчина и женщина, оказались верными. Женщина, похоже, бывшая заключенная, и мы видим что-то вроде какой-то формы внутриигровых социальных сетей, а также многое из того, что похоже на видео TikTok или ролики Instagram. Также есть шутка о человеке из Флориды, и мы видим водно-болотные угодья Флориды.
Другие детали включают в себя аэроглиссер, аллигатора, которого вытаскивают из бассейна на заднем дворе (а позже и входящего в магазин), кадры с полицейской телекамеры, возвращение Weazel News, мотоциклы и квадроциклы, ограбление и множество неоновых изображений.
Все это скорее создает настроение, чем конкретно говорит о том, что эта игра станет шагом вперед по сравнению с Grand Theft Auto V, впервые выпущенной в 2013 году, за исключением подтверждения названия, сеттинга и окна даты выпуска. Также не упоминается, чего ожидать от GTA Online — остается открытым вопрос, выпустит ли Rockstar новый автономный режим, продолжит ли развивать существующую игру или что-то еще.
Ну судя по трейлеру там явно не брат и сестра😅
дело семейное…
😂
если только сводные ))
Ну так ставший мемом штат Алабама вовсю граничит с Флоридой.
з.ы. А так вариантов куча - от сводных брата и сестры, до интересных ролевых игр, которыми увлекаются данные Бонни и Клайд.
Ох уж эти Ланистеры🤣
Поблагодарим автора слива за то, что трейлер вышел на день раньше, поставим за него свечку, помолимся и пожелаем ему удачи в поисках хорошего адвоката.
я слил, напишите рокстарам
хочу работать у них хакером
При чём тут слив ,ролик на канале рокстаров
до этого слили трейлер в плохом качестве, в итоге рокстар решил выпустить.
Боже,не тупи
Как то не зацепило. Еще явно перенесут выход и может аж до 26 года ждать придётся, на пк ещё через полгода-год, ну и русского может не быть.
Русский будет.
Ты из будущего к нам прибыл с такими утверждениями?
В трейлере есть русские субтитры, думаю если они планировали бы забить хуй, то их там бы и не было
По-русски говорят не только в России, так что он обязательно там будет.
Насколько я знаю, сабы делаются ютубом, а не автором канала
я бы что - нибудь сказал о трейлере, но меня забанят за расизм. столько тверка и крэка на квадратный мерт давно не видел. лучше картинкой покажу
похоже, весь сан андреас переехал в вайс сити..
белые люди где? по пальцам пересчитать можно.
Релиз 25 год. их там и не будет))
Ну да, в солнечном, курортном городе - все будут белокожие, как британская аристократия. Ради интереса идите и загуглите пляжи Майами/Флориды и все встанет на свои места.
Ну загуглил, дальше что?
так Майами в реал лайфе состоит на процентов 75 из испашек
Судя по русскоязычным комментариям каждой новой игре все сложнее угодить игрокам, всем все не так! Все не довольны, вигра gовно, графика устаревшая, раньше было лучше, повесточка... Может это из-за текущей ситуации? И соответственно из-за пропаганды? ведь игра от "пендосов" и "загнивающего запада"
Да тут вообще половина диванных комментаторов скоро уже черепа начнёт мерить
Все несколько проще. Люди точно также бугуртили на все части гта, как минимум начиная с четверки. Просто они вышли уж очень давно, и играет роль ностальгия.
Графика тут звезд с неба не хватает, но она и в 5ке была не самая крутая, и в 4ке, и в других частях. Гта вообще никогда не отличалась супер-графикой. Но тем не менее картинка приятная, кинематографическая. Немного как-будто не гта-шная, что-ли. Раньше каждая часть имела свой цвето-кор, а тут по ощущениям, как-будто графику делать пытались ближе к реальной жизни.
Люди просто любят преувеличивать и делать из всего трагедию. Зато потом поиграют, и наверняка изменят свое мнение на противоположное. Это только трейлер, а мне вот уже хочется отдать свои деньги авторам игры. Это победа.
просто переизбыток визуала сейчас, вышел бы трейлер в 2018-20 г, вопросов бы не было у людей. Люди нгаверное ждали что роки переплюнут ue5 и покажут графон круче чем в жизни
Что ты несёшь? Назови игры где графика была лучше чем в ГТА начиная с 4 части, ты клоун.
Да скажу так, что в GTA 4 графоний в 2008 году был реально крутым и годным(Крузис не беру в счет ибо это гребанный бенчмарк). А вот GTA 5 ощущалась чисто GTA 4 на максималках, но более детализированной.
Этот трейлер выглядит порой как CG ролик к играм, а тут (зная рокстар) - real in game.
Рокстар всегда умели в освещение лучше всех.
В смысле брат и сестра? А че они целуются в трейлере тогда? Че за....
они не брат и сестра...
Потому что - Sweet Home Alabama.
Почему тогда в описании это написано?
Ланистеры потому что
Моя 1050 ti немного офигела. Пора копить на новую видеокарту
Да что там твоя 1050 ti . Я уже понял что на своей RTX 3080 вряд-ли поиграю) Эх хотелось бы верить что в 2025 году с ценами на карты не будет такого дерьма что происходит сейчас.. но терзают меня сомнения)
Будет ещё дороже
Будет, будет.
ждем 5080, я бы с радостью перешел со своей 2060
блин , вроде збс , но почему то привкус перезапуска сентс ров есть...хз почему... Но я не ссал кипятком как от трейлера пятерки или рдр2.
Что-то судить по одному трейлеру — так себе идея. Скорее всего такое ощущение из-за графики, кстати. Обычно проекты RockStar имеют специфическую графику, не похожую на реальный мир, и другие игры. А тут как-будто этого нет, картинка без особой цветофильтрации, и сразу игра начинает выглядеть как все остальные игры — ближе к жизни, но менее художественно.
Некоторые моменты напоминают far cry 5 хм..
Во время просмотра трейлера насчитал - 85 угольков и МАЛО белых
upd. посмотрел видео которые скидывали снизу, не думал что и в реальной жизни их так много по пляжу разгуливает, будто это их точка спавна
Тоже это заметил, в седьмой части GTA наверно белые люди вообще будут под запретом.
Тоже так думал, если бы один раз не наткнулся на POV видос с прогулкой с пляжа Майами - там одни негры.
Это да, но с другой стороны в игре ГТА обычно болванчиков давят, а тут одни негры. Так что есть свои плюсы 😂
Щас проверил, да вроде бы нет. есть, но даже если берем вики это латинский- белый штат. черных по статистике с 1980 даже меньше стало)
ну значит чел ты явно не был ни на западе не в США. Там всегда так. Рокстар показали реализм
Рокстар вы чего? Хотите нас довести до оргазма ? Шоколад я люблю конечно но не настолько же)
Чувак Флорида же один из штатов где негров дофига. Еще и фриков там дофига(Flrodia man вообще мемом стал).
Ниже уже писал что включи любое видео где вечером гуляют по ocean drive там одни негры одетые точь в точь как в трейлере.
Ну если это канон тогда ладно)
Как бы даже очень аутентично)
Их там очень дофига и это только те два видоса что первые нашёл.
Видео уматное, но. логотип фигня, в кадре уж больно много шоколадок
И гг стремные на вид, хотя как мне то лучше она на меня чем то с бодуна напоминает
Посмотри кадры современного Майами на ютубе. Там белых людей почти нет уже
Подтверждаю. Ссылки ниже скинул на видосы.
Хочу всех поздравить с этим великим днём в игровой индустрии! Вы просто вдумайтесь: это трейлер, мать его, Grand Theft Auto VI от самих Rockstar! Непередаваемые ощущения в момент его открытия и нажатия кнопки проигрывания. Лично я в восторге! Это всё та же старая добрая GTA. Сочная картинка, густая детальная растительность, плотный трафик, много NPC, улучшенные анимации персонажей, более реалистичные лица. Думаю, к релизу игра станет ещё круче, ведь до него ещё минимум полтора года.
Trust который лопнул.
Ролик сочный, графонистый, осталось узнать, будет ли консольная эксклюзивность на старте.
поменяли кста мужика глав героя. в сливе он белый был. а теперь также латинос
Теперь Артур Морган из рдр 2
Да нет, кажется он белый, просто с загаром хорошим)
Ну короче ожидаемая херня, которая спустя 10 лет так и не придумала ничего оригинальнее, чем пошлый юмор
Мало черных, нужно еще больше!
ЛЯ, зашло.
Откуда 3.1 ляма лайков при 120к просмотров?
просмотры отстают , увидешь через неделю лямов 200 просмотров и лямов 20 лайков, уже рекорды все побиты за час.
С подключением. Счетчик ютуба всегда зависает от огромного кол-ва просмотров одновременных
Ууух, теперь осталось понять что именно я только что увидел :D
Релиз в 2025-ом, напомню про годовую эксклюзивность для консолей- значит 2026-ой. Впереди три года.
Разве есть официальная информация, что так и будет? В прошлый раз это как-то прокатило, но сейчас мне кажется из-за репутационных рисков они так не сделают.
лол,как минимум год точно. Рдр 2 например вспомни
Я прекрасно помню и GTA V и RDR 2, но мне что-то подсказывает, что в этот раз будет иначе, ибо ПКшники это так просто это не оставят.
=) Двачеры уже два дня назад слили логотип 6 части
Так это и не мудрено. 100 лет как утекла инфа, что действие будет в Vice City. Ожидаемо сыграть на ностальгии и взять для логотипа примерно те же самые цвета.
Интересно - в 2025 на всех платформах или опять сначала на консолях?
опять чёрные да п*здец
Ну они есть в штатах, прикинь. Хорошо что ГГ не угли
А что черные не люди?
Vice City — это художественная пародия на Майами. Ну, если живут в США темнокожие, что их, из истории вычеркнуть теперь? Их действительно там полно.
Это как сделать игру про Африку и удивляться, что они темные.
Вау эффект отсутствует напрочь
Долговато ждать конечно.
Как я понял крокодила поймали за то что он решил купить себе по кушать ? Что за дискриминация ящероподобных ? Жалобу на эту контору ненавистников ящероподобных существ)
Ждем разборов трейлера по 40 минут на Ютубе 🤭🤣
а перезаказ появится 12 декабря в стиме
2027 года
На 57 секунде баба с двумя молотками! Походу отсылка к фильму Легенда!
Одно только приходит на ум, когда смотришь трейлер - сочно, жирно.
Как и ожидалось, скорей всего выйдет в сентябре, октябре 2025, как и большинство игр Rockstar. А вот на ПК, в начале 2027 и в конце 2027 на PS6 и Xbox.
В конце 2037 года. Я из будущего
Saints Row какой-то.
💥Пока новые консоли только.А ПК видимо подождёт💥
Ну так понятно, не раньше 2027 на ПК.
классно что там будет свой тик ток, надеюсь приколов будет побольше чем тв программ в предыдущих частях гта
Да норм трейлер, и игра тоже будет крутой, уверен.
Как ролик к игре дед исланд посмотрел, только с людьми а не с зомби.
чем-то напоминает трейлер Watch_Dogs 2 или Saints Row из-за латиносов (как некоторые тут отметили) именно упором на социальные фишки и соц-сети с тиктоками) а когда-то от трейлера WD2 за это плевались)
Жесть.
хайп
Нигерия -2235 год
они стырили идею у Тарантино похоже
Нет, они стырили идею у Бонни и Клайда
Атмосфера клёвая🌉,но остальное не особо зашло.Вокруг жирные негры с графоном не сильно красивее того же киберпанка.Но однозначно стоит подождать 🍻
ох этот божественный графоооооннннн..понакупали себе 3060 и теперь дрочат на графффффффффоооон..запомни ма лыш что графон не важен а важен геимплей
Играй в игры тогда 90х 00х. А за столько лет,можно было выкатить по графону,что то похожее на демку матрицы,а не на ГТА 5 с модами.
Ништяк будет, тока комп надо будет рублей за 300 брать чтобы эта дичь работала нормально.
Комментаторы как всегда)
ДЛЦ для пятерки!
- Это синематик! Не известно как будет выглядеть сама игра!
- Графика из РДР2, никакого прогресса не вижу!
- А че так черных много??? Повестка!
- Мда… не впечатлило…откуда столько хайпа…
- ДА БОЖЕ КТО ЭТО ЖДЕТ? ВСЕМ ПОХУЙ!!!
Всё так , открываешь ютуб а так коменты иностранцев, в основном о том в каком они восторге от трейлера, что ждут с нетерпением игру.
А у нас почему то так много всем недовольных озлобленных людей, но я уверен что при первой же возможности те самые полетят на торенты качать игру..
Вот если не нравиться игра(фильм что угодно) почему не пройти мимо? я бы даже писать ничего не стал, а тем более качать и пробовать. Какое то лицемерие.
Иностранцы хавают вообще всё,что связано с любимой серией,порой не совсем объективно.
так себе трейлер
ну да, намесили всего
А что у пятой части было что-то сильно другое? Точно тоже самое — пляж, пальмы, город, какие-то туристы в горах, бомжи. Гоняющие на машинах люди. Все ровно также.
Нет поводов сомневаться, ждём полтора года и увидим снова топовый графон в индустрии в открытом мире.
Ну.. физика волос, из всего нового что я заметил в этом трейлере. Ну и лица более реалистичнее, а не тот мультик, который был в GTAV
ну физика есть, но вот если кончики длинных волос смотреть или волоски отдельно на 0 :39 мин к примеру. Ну это как обычно во всех играх нехватка сглаживания и ради топ качества волос нужно будет играть на 16к мониках
Т.е теперь сюжетно-принудительно придется играть столько часов за эту задастую бабину на пол экрана? Спасибо, нет желания.
Интересно в каком времени происходит ?
современность
Ну в 80-ых конечно) Вон там кадры с инстаграмом, он же тогда уже был)
В первые в роликах у них люди выглядят хорошо, в отличие от предыдущих неуклюжих движений манекенов. Никогда не понимал, почему в играх у них графоний и люди выглядят четко, а в роликах на движке игры выглядят пластмассово и убого)
гг рокстар, сделали ватч догс 4 вместо гта 6, все норм ушли с компании, после ремастеров обо*ралась окончательно..
Когджа уже маркетинговвй слив перестанут называть утечкой и ахать на публику?
ну да, рокстар, а конкретно гта 6 очень нуждаются в "маркетинге", нонеймы с инди игрой непонятной
тот самый слив ради хайпа когда после него рокстары сразу постят трейлер у себя официальною. Маркетинговая команда не зря получает зарплату
Чувак, это рокстар и ГТА. Ты думаешь, им нужен пиар ?
Всем нужен пиар. И особенно рокстарам с гта. Нужно понимать как реклама работает) или по твоему кока кола в мусорку выкидывает деньги вливая кучу их целую в свои рекламы? Ведь все знают колу, зачем реклама, так?
Учитывая факт, что из бюджета гта 5 половина ушла на рекламу... 100 000 000 долларов США... Почему бы и не сделать бесплатную рекламу, подогревая интерес?
От увиденного ужаснулся. После трейлеров рдр 2 и самой игры рдр 2 ,которая на минуточку вышла 5 лет назад - ожидания были совсем другие ,1 трейлер полный кал,посмотрим как дальше будет. Если будет девушка играбельным персонажем ,то этот кал ничего не спасёт. Ущемленные фемки победили ….
P.s. вспомните трейлер гта 5 ,после гта 4 он Казался чрезвычайно масштабным ,отличительным от гта 4 и тп. А тут дайте лупу ,чтобы найти различия от гта 5, тот же пляж , те же качки ,что нам и показывали В гта 5 трейлере.
Да, девушка будет играбельным персонажем
Вы просто играете на ностальгии, что раньше было лучше. Уже не будет радикальных скачков ни в графике, ни в физике, ни в чем. И проблема не в разработчиках, не в студиях, а в вычислительной мощности, которая упирается в предел.
Вы настолько не считаете женщин за людей, что автоматически любой персонаж женского пола — это ужас? Игры — это искусство, и задача хорошей игры рассказать историю. Одно дело, когда персонажи не к месту добавлены для галочки. Но рокстар так не делает. Они прописывают историю, мотивацию, и т.д, их персонажи живые и харизматичные.
Вы слишком недооцениваете потенциал этой студии. Из-под пера Rockstar вышло достаточно женских персонажей, чтобы сказать, что они умеют их делать интересными.
ну как бы это логично что отличий от 5 в плане визуала нет, действие происходит в соседнем штате же, но то что в игре будет достаточно много мыла это видно, если конечно они его не уберут, надеюсь это лишь первый трейлер так себя зарекомендовал, сразу виден движок рдр 2 с некоторыми улучшениями, но да мыла многовато.
Эти фемки сейчас с тобой в одной палате?
А как насчет Tomb Raider, Nier, Silent Hill? Про Tomb Raider видимо фемки вообще еще в 1996 году победили по твоей логике
И скажу как человек который в 2011 году смотрел трейлер при его выходе - GTA 5 казалась просто апнутой версией GTA 4. Если Los Santos это чисто пафос и самолюбование,то Vice City это треш и мем ''Florida Man''.
От увиденного ужаснулся. После трейлеров рдр 2 и самой игры рдр 2 ,которая на минуточку вышла 5 лет назад - ожидания были совсем другие ,1 трейлер полный кал,посмотрим как дальше будет. Если будет девушка играбельным персонажем ,то этот кал ничего не спасёт.
Я один заметил что графений чуть лучше чем в 5 части ? Если на релизе будет такая же графика как в трейлере, то шестёрка не дотягивает до киберпанка, печально как-то
Чуть лучше , ты серьезно ? Ты может с телефона смотрел или в разрешение 144p? Я просто даже ради прикола включил трейлер GTA 5 и GTA 6 в 4к , разница жесть какая огромная ты посмотри как выглядят персонажи...с 0.57 секунды бабка выглядит почти реалистично. а на 0.55 секунде анимация персонажей просто охренеть какая плавная.. а затем включи трейлер gta 5 и посмотри разницу//
Трейлер гта 5 был записан с консолей времени xbox 360 и PS3. Ты серьёзно>?
сравнили трейлер для древних консолей 10 летней давности с новым)
Так и игра вышла в те самые времена. В чем не серьезность? Ну можешь открыть хоть вчерашний видос по gta 5 с PS5 разница все равно в графике большая.
Вот как раз и ГТА 5 с модами напоминает больше.Остальное имеет вайб да,но окружение прям толерантное
Те же автомобили, та же физика их аркадная, видно что автомобили техничиски остались на уровне 5 части. В игре про великого угонщика автомобилей, автомобили никакого развития не получают в плане физики, более реалистичного поведения автомобилей, улучшений повреждений. Столько лет прошло, а физику авто так и не завезли. 😢
Как ты интересно физику машин смог почувствовать?)))🤣🤣🤣
Ты по картинке определил физику движения авто ,реалистичность его поведения и систему повреждения? Очень мощный анализ..
А вот смог. Увидев трейлер GTA 5 лет 10 назад, я сразу тогда понял что физика автомобилей стала сильно аркадной по сравнинию с 4 частью, и был опечален этим. Так оно и оказалось. В этом трейлере видно что технического прогреса , в плане физики, у авто ни какого нет.
Научи определять физику машин по видосам таким? Каким IQ надо обладать?
Он Амбассадор
РОК СТАР ЧУШПАНЫ))))а на самом деле мне понравился трейлер)))))чтобы не сглазить ожидание я их ругаю)))и всем советую сделать также))))
По уровню графики от текущей гта5 кардинально не отличается. Значит на пк она не будет сильно требовательной
ахахаха, как ты это понял? гадалка нагадала?))
или тебе персонально геймплейный трейлер слили
Она может быть размером куда больше, или оптимизацией хуже.
Обратите внимание на анимацию неписей и мимику лиц. Также в конце насколько корявый переход на лого игры
Очередной фейк
Отнюдь. Рокстары сделали доступным трейлер на своём канале.
Выглядит хуже RDR II 💀
мда, ты конечно тот еще скептик XD
а теперь зайди на офф канал к рокам, диванный аналитик)
Нужно срочно сказать рокстар, а то они фейк на официальный канал в Ютубе залили