Rockstar опубликовала трейлер Grand Theft Auto 6. Релиз в 2025 году

После многих лет слухов и спекуляций дебютировал первый трейлер Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Первоначально трейлер просочился менее чем за день до запланированного дебюта, что побудило Rockstar выпустить его раньше. Судя по трейлеру, действие GTA VI происходит в Вайс-Сити, а запуск запланирован на 2025 год. В пресс-релизе компания сообщила о платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Rockstar Games ранее подтвердила, что разрабатывает следующую игру GTA, но впервые мы получаем какую-либо информацию о том, чего ожидать. Судя по трейлеру, слухи о том, что в GTA VI будут представлены два главных героя — мужчина и женщина, оказались верными. Женщина, похоже, бывшая заключенная, и мы видим что-то вроде какой-то формы внутриигровых социальных сетей, а также многое из того, что похоже на видео TikTok или ролики Instagram. Также есть шутка о человеке из Флориды, и мы видим водно-болотные угодья Флориды.

Другие детали включают в себя аэроглиссер, аллигатора, которого вытаскивают из бассейна на заднем дворе (а позже и входящего в магазин), кадры с полицейской телекамеры, возвращение Weazel News, мотоциклы и квадроциклы, ограбление и множество неоновых изображений.

Все это скорее создает настроение, чем конкретно говорит о том, что эта игра станет шагом вперед по сравнению с Grand Theft Auto V, впервые выпущенной в 2013 году, за исключением подтверждения названия, сеттинга и окна даты выпуска. Также не упоминается, чего ожидать от GTA Online — остается открытым вопрос, выпустит ли Rockstar новый автономный режим, продолжит ли развивать существующую игру или что-то еще.