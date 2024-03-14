По мнению аналитика, GTA 6 станет "самой важной игрой, которая когда-либо выходила"

Grand Theft Auto 6 ворвалась на первые полосы всех новостных лент по всему миру, когда Rockstar Games представила ее в декабре 2023 года. Она быстро побила рекорды по количеству просмотров и взлетела в чартах, зажигая индустрию напряженным ожиданием того, что может стать самым быстрым. игра продается когда-либо.

Недавно Мэт Пискателла, эксперт-аналитик компании Circana, побеседовал с GamesIndustry.biz, чтобы обсудить финансовые перспективы игровой индустрии. Он предположил, что Grand Theft Auto 6 станет чрезвычайно важной игрой, которая изменит облик индустрии.

Это был тяжелый год для игровой индустрии. От более чем 16 000 увольнений за восемнадцать месяцев до отмены игр, которые на бумаге выглядели феноменально, геймеры и работники индустрии во всем мире в последнее время смирились с некоторыми ожесточенными трудностями. По словам Пискателлы, есть свет в конце туннеля.

«Это будет трудный год, но если мы посмотрим на 2025 год, когда процентные ставки должны упасть, что будет способствовать повышению финансовой ликвидности издателей, мы должны снова получить импульс в цикле разработки. Мы получим новый виток интереса, особенно к GTA 6. Вероятно, в индустрии еще никогда не было более важной игры, которую можно было бы выпустить, так что никакого давления».

Это справедливая оценка. Спустя более десяти лет после выхода Grand Theft Auto 5 она по-прежнему возглавляет чарты продаж и собирает больше зрителей на таких платформах, как Twitch, чем любая другая игра. Настало действительно время для новой игры, и хотя фанатам придется подождать до 2025 года, чтобы получить в свои руки заветную GTA 6, поток ажиотажа вряд ли замедлится в ближайшее время.

Есть большие ожидания, что на момент запуска у нее будет больше предварительных заказов и продаж, чем у любой другой игры в истории. Примерно так же было и с GTA 5 в 2013 году, и, учитывая реакцию на первый трейлер игры, легко увидеть, что GTA 6 с легкостью опережает свою предшественницу.