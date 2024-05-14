Hades 2 и V Rising возглавили свежий чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 7 по 14 мая. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Первое место уверенно забрала Hades 2, которая неожиданно вышла 6 мая и быстро привлекла к себе большое внимание пользователей Steam. Следом идёт портативный ПК Steam Deck, который редко покидает тройку лидеров. Вампирский выживач V Rising вышла из раннего доступа и основался на третьем месте.
Лидер прошлой недели, шутер Gray Zone Warfare, немного потерял в продажах, но все еще находится в топ-10 расположившись на шестой строчке. Стратегия Manor Lords заняла 8 позицию уступив необычной пиксельной метроидвании ANIMAL WELL.
Предзаказ Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT не смог пробраться в топ-10 лидеров продаж, но дела у него идут не так плохо. Самурайский экшен расположился на 13 строке.
- Hades 2
- Steam Deck
- V Rising
- Helldivers 2
- Stellaris
- Gray Zone Warfare
- ANIMAL WELL
- Manor Lords
- EA SPORTS FC 24
- Hades
Самурайский экшен расположился на 13 строке. На 13 строке до возвратов забыли дописать