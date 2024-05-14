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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
7.8 123 оценки

Hades 2 и V Rising возглавили свежий чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 7 по 14 мая. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Первое место уверенно забрала Hades 2, которая неожиданно вышла 6 мая и быстро привлекла к себе большое внимание пользователей Steam. Следом идёт портативный ПК Steam Deck, который редко покидает тройку лидеров. Вампирский выживач V Rising вышла из раннего доступа и основался на третьем месте.

Лидер прошлой недели, шутер Gray Zone Warfare, немного потерял в продажах, но все еще находится в топ-10 расположившись на шестой строчке. Стратегия Manor Lords заняла 8 позицию уступив необычной пиксельной метроидвании ANIMAL WELL.

Предзаказ Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT не смог пробраться в топ-10 лидеров продаж, но дела у него идут не так плохо. Самурайский экшен расположился на 13 строке.

  1. Hades 2
  2. Steam Deck
  3. V Rising
  4. Helldivers 2
  5. Stellaris
  6. Gray Zone Warfare
  7. ANIMAL WELL
  8. Manor Lords
  9. EA SPORTS FC 24
  10. Hades
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Abarmot90

Самурайский экшен расположился на 13 строке. На 13 строке до возвратов забыли дописать

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