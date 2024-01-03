Скандальный "Джокер из Флориды" объяснил, зачем ему деньги от разработчиков GTA 6

Сразу после выхода дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 на разработчиков из студии Rockstar посыпались самые разные обвинения, некоторые из которых обещают дойти даже до суда. Громче всех судом будущему проекту грозится скандальный Лоуренс Салливан, он же "Джокер из Флориды", утверждая, что образ якобы украден авторами игры. В рамках недавнего прямого эфира он объяснил, почему требует деньги от Rockstar. Судя по всему, дело совсем не в большой популярности GTA 6 и банальной жажде наживы.
По словам самого Лоуренса Салливана, все обстоит несколько иначе. На самом деле он нормально относится к игровой индустрии и трейлеру GTA 6. Он признает, что его первая реакция на ролик была чересчур импульсивной и многие пользователи его не совсем поняли. Салливан был действительно возмущен тем, что игровой персонаж в трейлере был слишком похож на него. Он пытался всячески достучаться до разработчиков, чтобы получить объяснения или выйти на возможное сотрудничество. Как пояснил Салливан, он хотел бы озвучить или получить официальное камео.
К сожалению, в Rockstar никак не отреагировали на его попытки. Он решил обратиться в суд только из-за настойчивой рекомендации множества юристов и адвокатов. Салливану необходима денежная компенсация не ради выгоды, а для того, чтобы заботиться о собственной матери, которая нуждается в дорогостоящем уходе.
"не ради выгоды, а для того, чтобы заботиться матери", а ещё чтобы помочь всем нуждающимся и спасти мир:)
все мы прекрасно поняли чувака кловуна ... есть момент засветиться и получить баблишка , а так то обычный придурок никчёмный , го чувачёк успехов...
Глянешь на него и сразу видно - хороший парень!
Сколько он там хочет? 6 лямов? А не проще забашлять нарикам 10-20к чтоб его на перо посадили?
Когда начал читать новость то подумал "сейчас скажет что деньги нужны что бы маме помочь" и он реально это сказал. Хотя бы что ни будь получше придумал.
Дорогая, однако у него мама))
Всё куда проще: Джокер понял, что обосрался и ничего не выгадает, и деликатно дал заднюю, чтобы выйти из ситуации с меньшим позором.
О, оправдашки пошли. Видимо, понял, что не фортануло.
Ой да хватит уже про него новости выпускать нашли тоже инфоповод обсудить будто других нет. Слепили из мухи слона и перемывают кости уже какой раз. Это не тот персонаж чтоб его обсуждать в
А что вы хотели? Чувак "изуродовал себя" Я так думаю, что он в каком то роде пытался создать собственный "бренд". В чем он не прав, когда обратился в суд, после того как его образ "украли" ?
Наткнулся в человеке пауке на днях. Что ж он в суд на сони не подал в таком случае?
Как то сразу приходит на ум мысль, что маму до состояния при котором ей нужен дорогой уход довел именно этот милашка и, судя по стилистике наколок, а так же поведению - очень добрый и заботливый человек.
Эх...