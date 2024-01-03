Скандальный "Джокер из Флориды" объяснил, зачем ему деньги от разработчиков GTA 6

Сразу после выхода дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 на разработчиков из студии Rockstar посыпались самые разные обвинения, некоторые из которых обещают дойти даже до суда. Громче всех судом будущему проекту грозится скандальный Лоуренс Салливан, он же "Джокер из Флориды", утверждая, что образ якобы украден авторами игры. В рамках недавнего прямого эфира он объяснил, почему требует деньги от Rockstar. Судя по всему, дело совсем не в большой популярности GTA 6 и банальной жажде наживы.

По словам самого Лоуренса Салливана, все обстоит несколько иначе. На самом деле он нормально относится к игровой индустрии и трейлеру GTA 6. Он признает, что его первая реакция на ролик была чересчур импульсивной и многие пользователи его не совсем поняли. Салливан был действительно возмущен тем, что игровой персонаж в трейлере был слишком похож на него. Он пытался всячески достучаться до разработчиков, чтобы получить объяснения или выйти на возможное сотрудничество. Как пояснил Салливан, он хотел бы озвучить или получить официальное камео.

К сожалению, в Rockstar никак не отреагировали на его попытки. Он решил обратиться в суд только из-за настойчивой рекомендации множества юристов и адвокатов. Салливану необходима денежная компенсация не ради выгоды, а для того, чтобы заботиться о собственной матери, которая нуждается в дорогостоящем уходе.