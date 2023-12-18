Первое судебное дело по GTA 6 может произойти еще до релиза игры: "Джокер из Флориды" все же обратился к адвокатам

Rockstar все таки ждет суд из-за дебютного трейлера новой GTA. Громкие заявления продолжают исходить из уст скандальной личности Лоуренса Салливана, которого многие знают как "Джокера из Флориды". Несколько дней назад он угрожал разработчикам игры судом, и похоже, он сдержал свое слово. Салливан уже связался с адвокатами и собирается выдвинуть иск против авторов GTA 6 за использование его образа в рекламном ролике игры.

Пару дней назад Лоуренс Салливан выдвинул ультиматум студии Rockstar. Он потребовал от разработчиков немедленной компенсации за использование его образа "Джокера" в трейлере GTA 6 в размере 3 млн долларов, иначе он обратится в суд. Представители студии даже не отреагировали на подобные угрозы, поэтому Салливан обещает устроить "самое большое судебное дело".

Как заявил Салливан в своих социальных сетях, он уже проконсультировался с несколькими адвокатами. Прямо сейчас он намерен довести дело до суда и больше не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. По его мнению, Rockstar своей пародией в трейлере причинили ему "невыносимую боль" и обеспечили себе "бесплатную рекламу на известной личности".

Чем закончится это очередное судебное разбирательство с Rockstar и дойдет ли дело до суда, пока не очень понятно. Для разработчиков это уже далеко не первый скандал, и на протяжении многих лет они успешно отстаивали свою правоту.