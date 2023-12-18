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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 282 оценки

Первое судебное дело по GTA 6 может произойти еще до релиза игры: "Джокер из Флориды" все же обратился к адвокатам

Gutsz
Новости

Rockstar все таки ждет суд из-за дебютного трейлера новой GTA. Громкие заявления продолжают исходить из уст скандальной личности Лоуренса Салливана, которого многие знают как "Джокера из Флориды". Несколько дней назад он угрожал разработчикам игры судом, и похоже, он сдержал свое слово. Салливан уже связался с адвокатами и собирается выдвинуть иск против авторов GTA 6 за использование его образа в рекламном ролике игры.

Пару дней назад Лоуренс Салливан выдвинул ультиматум студии Rockstar. Он потребовал от разработчиков немедленной компенсации за использование его образа "Джокера" в трейлере GTA 6 в размере 3 млн долларов, иначе он обратится в суд. Представители студии даже не отреагировали на подобные угрозы, поэтому Салливан обещает устроить "самое большое судебное дело".

Как заявил Салливан в своих социальных сетях, он уже проконсультировался с несколькими адвокатами. Прямо сейчас он намерен довести дело до суда и больше не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. По его мнению, Rockstar своей пародией в трейлере причинили ему "невыносимую боль" и обеспечили себе "бесплатную рекламу на известной личности".

Чем закончится это очередное судебное разбирательство с Rockstar и дойдет ли дело до суда, пока не очень понятно. Для разработчиков это уже далеко не первый скандал, и на протяжении многих лет они успешно отстаивали свою правоту.

4
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
agula98

Ну и что дальше? Если даже Линси Лохан проиграла то этот фрик тем более ещё и должен рокстар останется

15
askazanov

Может у него другие связи!? Так кто он тоже прав впринципе)

-8
Алиша Мегазвездочка askazanov

прав в чём? почитай законы про пародии

2
TX-101 askazanov

Он украл образ у Джокера! И использует его в корыстных целях!

3
aka_poroh TX-101

А если это Джокер украл образ у него? Я бы на его месте ещё и на ДС параллельно подал иск)

-1
CFNV askazanov

В чем прав то у него даже татухи на роже другие и цвет волос другой

1
LaryOne

Как то не по джокерски, больше похоже на нытика из флориды

11
Gauguin
обеспечили себе "бесплатную рекламу на известной личности"

Ахаха, наглость второе счастье.

5
Кроллег

Кто ещё на ком выезжает.

2
Алиша Мегазвездочка

А называть себя персонажем DC это другое?
У него на лбу ещё тату бэт символ

2
Ely Maze

"обеспечили себе "бесплатную рекламу на известной личности"."

Кто то до трейлера GTA 6 про него слышал? лично я нет хотя часто листаю новости

Это наоборот GTA 6 сделала его популярным и про него узнали люди

А что на счет образа его может и не быть в игре 2-3 секунды и все

2
Lvinomord

Когда он проиграет дело,то уже после выхода игры будет бегать по всей тюрьме и всем показывать,как Роки увековечили его в своей великой игре.)

1
23hudo

бесплатную рекламу на известной личности??? А точно не наоборот? Много кто слышал об этом Джокере до премьеры трейлера??? Наверняка гораздо больше людей слышали о ГТА )))

1
hamshut

Емае, это животное должно радоваться, что из-за ГТА 6 кто-то узнал о его существовании. Ему в знак признательности за такую рекламу не бабки у роков надо требовать, а каждое утро приходить к ним в офис и сартиры мыть бесплатно)

1
jexin

Чувак конечно просто руки-базуки от мира США. Мозгов 0, но орёт громче всех - на этом и выезжает.

1
Кей Овальд

Не, он же Джокер. Он же безумный.

1
Alexander Bekker

Очередной дурачок, которого Rockstar отымеют во все щели, не напрягаясь. Я думаю, что здесь и тупому будет понятно, что иначе быть не может. Просто жалкая пародия на персонажа из DC решила напомнить о своём существовании таким образом. А вообще забавно наблюдать за тем, как судимый преступник взывает к справедливости и пытается засудить других. Наверное, у него много лишних денег, если решил тягаться с Rockstar. Пусть тогда и с DC потягается заодно, а то что бы они делали без этого недоделанного Джокера.

1
Pit Lord

Смешно...не реально смешно.Как будто выиграет это суд.

0
211186

Совпадение, не больше. Я уверен, что на белом свете полно дебилов с разноцветными волосами и размалёванной татухами рожей

0
darkMarshall
По его мнению, Rockstar своей пародией в трейлере причинили ему "невыносимую боль" и обеспечили себе "бесплатную рекламу на известной личности".

Настолько бесплатная реклама, что только после трейлера ГТА6 о нем вообще вспомнили

0
fenomenalniy

Роки могут просто убрать его из игры

0
Олег Дудин

Оставят клоуна без штанов. :)

0
Essex and Kasumi

Типичное дело. Заработать на громкой франшизе, если вдруг какой нибудь человек в мире, вдруг узнал себя в трейлере или на обложке игры.
Тем более в GTA. Тем более в GTA6...

0