В разработке Grand Theft Auto 6 принял участие рэпер T-Pain

Фахим Рашад Наджм, более известный как певец и автор песен T-Pain, живет мечтой: он работает над Grand Theft Auto VI вместе с Rockstar Games.

T-Pain подтвердил, что он участвует в работе над ожидаемым сиквелом Rockstar, который, наконец, был представлен в 2023 году. Однако в процессе привлечения T-Pain к работе Rockstar, похоже, попросила его прекратить играть на NoPixel - популярном ролевом сервере GTA 5.

По крайней мере один фанат заметил, что T-Pain больше нет на сервере, и спросил, что случилось.

Я играл на NoPixel, потом начал работать над GTA VI и они мне сказали, что я больше не могу заниматься ролеплеем, потому что это противоречит... Там была целая речь в таком духе: "Представь, что кто-то взял и перезаписал твой альбом и перезапись стали слушать больше людей"., а я такой: "Ладно, я вроде как понимаю это, но мне было весело там. Ну и ладно, все в порядке".

Забавно, но Rockstar наняла команду с ролевых серверов FiveM и RedM, что не осталось незамеченным для T-Pain.

"Потом я начал работать над игрой вместе с ними, а потом они объединились с людьми, которые делают RP-шные штуки, и я такой: "Погодите-ка, что? Что за хрень?... Вы все говорите мне, что я не могу делать это, а потом объединяетесь с людьми, которые делают RP?". сказал T-Pain, смеясь.

О GTA VI на данный момент известно не так много, но, похоже, RP может сыграть важную (кхм) роль в грядущем сиквеле. Однако пока Rockstar Games предпочитает сосредоточиться на однопользовательском сюжете, который она показала в первом трейлере.

Мы наверняка узнаем еще много нового до выхода GTA VI в 2025 году.