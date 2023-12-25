В сеть утек код GTA 6, который подтверждает колоссальные сроки разработки новой игры

Следующая часть знаменитой франшизы с масштабными открытыми мирами Grand Theft Auto еще с самого начала разработки преследуется утечками. С разной степенью частоты в открытый доступ попадают подробности будущей игры, геймплейные кадры и многое другое. Далеко не все из этих утечек являются правдивыми, но в недавнем сливе сомневаться не приходится. На этот раз в сеть утек код GTA 6, который был найден в слитой сборке Grand Theft Auto 5.
Внимательные пользователи обратили внимание, что в слитом исходном коде GTA 5 присутствуют чужеродные строчки скрипта. Как позже удалось выяснить, он был написан на Python и относится уже к следующей игре в серии. Вероятно, разработчики Rockstar Games начали работать над концепцией и ранним билдом GTA 6, используя в качестве основы технические возможности Grand Theft Auto 5.
Утечка кода GTA 6 подтверждает, что разработка игры началась уже очень давно. Скрипты следующей части франшизы присутствуют в исходном коде GTA 5, как минимум с 2018 года, и, вероятно, были добавлены вместе с обновлениями игры случайно. На продолжительный процесс разработки GTA 6 в прошлом также указывали несколько авторитетных инсайдеров, которые предупреждали, что создание игры было несколько раз перезапущено с нуля. Нам остается только надеяться, что релиз игры не заставит себя долго ждать, ведь у нас уже есть дебютный трейлер.
Наверно новостями о ГТА 6 будут мучать аж до конца 2025г а потом ещё пол года после её релиза.Ой..
А сколько фанатичных консольщиков сюда налетит до релиза ПК версии ммммм…..
А сколько желчных обиженок налетит после релиза на консолях, ммммм...
Там еще спустя 1-2 года релиз на ПК и опять понесется
не ну логика правильна- с 2018 они и не чем таким не занимались - ну гта онлайн и рдр 2 не в счёт
Я не пойму, у этих хацкеров пердак чешется? Зачем это всё делать?
Чтобы ты спросил, потому что, они могут, а ты нет, и завидуй им молча. =]
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И я могу тебя обосрать с ног до головы, но это не даёт мне право делать сие действие :)
Уууух, школьниЦЫ, потому что, после этого, школьниками сложно их назвать, подбежали слюнявкать мой комментарий своими ядовитыми слюнями, в виде минусов, жесть. Ну куда же без их ядовитых слюней, на различных подобных форумах, блин! Клоуны! 🤣
Ну так возьми и обосри с ГОЛОВЫ ДО НОГ (А не с ног до головы, так нормальные, умные люди не выражаются, как ты выразился!), только встань перед зеркалом, и сри с головы до ног, сколько тебе влезет, но есть одна загвоздка, которая кроется в Джейсоне Стетхеме:
=]
Надеюсь что ее перенесут теперь на 2030 год)
что бы посмотреть на взрывающиеся пятые точки школоты!
Гта 6 уже никому не интересна стала из за утечек. Рокстар должны отменить игру.