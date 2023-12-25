В сеть утек код GTA 6, который подтверждает колоссальные сроки разработки новой игры

Следующая часть знаменитой франшизы с масштабными открытыми мирами Grand Theft Auto еще с самого начала разработки преследуется утечками. С разной степенью частоты в открытый доступ попадают подробности будущей игры, геймплейные кадры и многое другое. Далеко не все из этих утечек являются правдивыми, но в недавнем сливе сомневаться не приходится. На этот раз в сеть утек код GTA 6, который был найден в слитой сборке Grand Theft Auto 5.

Внимательные пользователи обратили внимание, что в слитом исходном коде GTA 5 присутствуют чужеродные строчки скрипта. Как позже удалось выяснить, он был написан на Python и относится уже к следующей игре в серии. Вероятно, разработчики Rockstar Games начали работать над концепцией и ранним билдом GTA 6, используя в качестве основы технические возможности Grand Theft Auto 5.

Утечка кода GTA 6 подтверждает, что разработка игры началась уже очень давно. Скрипты следующей части франшизы присутствуют в исходном коде GTA 5, как минимум с 2018 года, и, вероятно, были добавлены вместе с обновлениями игры случайно. На продолжительный процесс разработки GTA 6 в прошлом также указывали несколько авторитетных инсайдеров, которые предупреждали, что создание игры было несколько раз перезапущено с нуля. Нам остается только надеяться, что релиз игры не заставит себя долго ждать, ведь у нас уже есть дебютный трейлер.