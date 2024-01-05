Звезда GTA 5 не считает, что GTA 6 станет "воук-игрой" и ожидает "величайшую игру в истории"

Первый трейлер GTA 6 вызвал огромный хайп, и не только среди фанатов видеоигр. Несмотря на то что ожидания действительно высоки, не нашлось недостатка в тех, кто раскритиковал Rockstar Games за то, что она изменила свой подход, уступила "современным стандартам" и пошла "по пути woke-культуры". Нед Люк отреагировал на комментарии.

Для непосвященных: "woke" (воук, проснувшийся) — распространенный в англоязычной SJW антикультуре неологизм, обозначающий "принявший современные западные нетрадиционные ценности". Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам.

В конце прошлого года Rockstar удовлетворила ожидания многих геймеров, выпустив первый трейлер к последней части Grand Theft Auto. В последнее время было много разговоров не только о возможной дате релиза, спорах и реакции на кадры, но и о комментариях к показанным сценам.

Нед Люк, актер, сыгравший Майкла из GTA 5, пообщался с редакцией IGN и сделал отступление по поводу "проснувшейся" атмосферы видео. Некоторые люди убеждены, что GTA 6 не предложит опыт в своем фирменном стиле, потому что Rockstar Games "поддалась моде", делая особый акцент на женщинах, этническом разнообразии или социальном неравенстве.

Люсия крутая, чувак. Она хорошо смотрелась в трейлере. Многие клоуны заявили: "Rockstar пошла по пути проснувшихся и идет в этом направлении, создавая мир. Во-первых, в прошлом были и другие женщины-протагонисты, но, очевидно, не в таком большом, как эта [GTA 6]

Актер уверен, что Rockstar Games не только не собирается менять концепцию создания гангстерского мира, но и предложит "величайшую игру в истории".

GTA 6 станет самой большой игрой в истории. По-моему, она [Люсия] выглядит как злодейка. В последней сцене, в которую они попадают, она просто выглядела злодейкой. Круто было то, что она была за рулем. Она пинком открыла дверь, и тут появился Джейсон. Так что я не знаю, читаете ли вы в этом, что она будет звездой, а он будет с ней, или что.

Rockstar Games на протяжении многих лет доказывала, что не боится раздвигать границы, шокировать и начинать дискуссии на сложные темы - и последняя игра станет верным способом бросить вызов собственной легенде. Несомненно, превзойти GTA 5 будет непросто, но мы систематически сталкиваемся с утверждениями, что только GTA 6 сможет достичь такого уровня противоречий. Станет ли она "воук-игрой"? К этой теме обязательно вернутся, и, несомненно, в следующем году мы увидим многообещающее развитие событий.