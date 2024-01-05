Звезда GTA 5 не считает, что GTA 6 станет "воук-игрой" и ожидает "величайшую игру в истории"

Первый трейлер GTA 6 вызвал огромный хайп, и не только среди фанатов видеоигр. Несмотря на то что ожидания действительно высоки, не нашлось недостатка в тех, кто раскритиковал Rockstar Games за то, что она изменила свой подход, уступила "современным стандартам" и пошла "по пути woke-культуры". Нед Люк отреагировал на комментарии.
Для непосвященных: "woke" (воук, проснувшийся) — распространенный в англоязычной SJW антикультуре неологизм, обозначающий "принявший современные западные нетрадиционные ценности". Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам.
В конце прошлого года Rockstar удовлетворила ожидания многих геймеров, выпустив первый трейлер к последней части Grand Theft Auto. В последнее время было много разговоров не только о возможной дате релиза, спорах и реакции на кадры, но и о комментариях к показанным сценам.
Нед Люк, актер, сыгравший Майкла из GTA 5, пообщался с редакцией IGN и сделал отступление по поводу "проснувшейся" атмосферы видео. Некоторые люди убеждены, что GTA 6 не предложит опыт в своем фирменном стиле, потому что Rockstar Games "поддалась моде", делая особый акцент на женщинах, этническом разнообразии или социальном неравенстве.
Люсия крутая, чувак. Она хорошо смотрелась в трейлере. Многие клоуны заявили: "Rockstar пошла по пути проснувшихся и идет в этом направлении, создавая мир. Во-первых, в прошлом были и другие женщины-протагонисты, но, очевидно, не в таком большом, как эта [GTA 6]
Актер уверен, что Rockstar Games не только не собирается менять концепцию создания гангстерского мира, но и предложит "величайшую игру в истории".
GTA 6 станет самой большой игрой в истории. По-моему, она [Люсия] выглядит как злодейка. В последней сцене, в которую они попадают, она просто выглядела злодейкой. Круто было то, что она была за рулем. Она пинком открыла дверь, и тут появился Джейсон. Так что я не знаю, читаете ли вы в этом, что она будет звездой, а он будет с ней, или что.
Rockstar Games на протяжении многих лет доказывала, что не боится раздвигать границы, шокировать и начинать дискуссии на сложные темы - и последняя игра станет верным способом бросить вызов собственной легенде. Несомненно, превзойти GTA 5 будет непросто, но мы систематически сталкиваемся с утверждениями, что только GTA 6 сможет достичь такого уровня противоречий. Станет ли она "воук-игрой"? К этой теме обязательно вернутся, и, несомненно, в следующем году мы увидим многообещающее развитие событий.
Как бы просто беззубой не оказалась после ухода Хаузера. Ну и как бы да, один из боссов Роков говорил, что впредь они будут более толерантными, чтобы не обидеть кого.
Конечно не станет. Для начала, воук подразумевает полное отсутствие сексуализации женщин, а это гта. То что главная героиня это героиня еще ничего не решает, главное что б персонаж был хороший. Лично мне она пока нравится.
в галактике,а не во вселенной и мультивселенной) довольно убогая реклама рассчитанная на отбитых фанатиков...
Воук - это когда пол-трейлера полуголые женщины трясут задницей? Лет 10 назад такой трейлер представить себе было бы невозможно
От неологизмов уже воротит просто не по деЦки
👍🤝
Я вот смотрю на всю эту дерьмину которая творится последние годы и думаю не дойдёт ли до того что в будущем новые пк не смогут запускать старые игры...А то ощущение что играть будет не во что.
третьесортные актеришки которых добавили тк какойто ретурд посчитал что три перса это нереально крутая идея высказывают свое мнение хотя максимум играли в ту часть в которой рожами толкали… смех да и только… кал а не трейлер то не гта вовсе а голливудский попкорн с трясущимися жепками а трясущиеся жепки эт типа ваще не идея гта и не канон… и вообще четвертая часть уделывает пятую и по гейплею и по сюжету не говоря уже о третьей, второй и первой
так роки следят за модой, жёпки, тик токи, селфи
только не показали летающие дроны и роботов, ну и людей в масках
жепки, фрик токи, селфи, гoвноремастеры да это мы все от них уже видели
Канон GTA — это сатира. И шестая часть высмеивает и обыгрывает происходящие события нашего времени. Поэтому в ней есть тверкающие жoпы, тик-токи, селфи и весь абсурд, который мы видим в реальной жизни. Ну, пусть не конкретно мы, а жители Майами.
ты минусы ходишь собираешь? или для чего ты это высрал
Четверка самая душная и убогая часть, пятая немного лучше, HD гта никогда не дотянутся до 3D гта.