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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 361 оценка

Звезда GTA 5 не считает, что GTA 6 станет "воук-игрой" и ожидает "величайшую игру в истории"

Procy_on
Новости

Первый трейлер GTA 6 вызвал огромный хайп, и не только среди фанатов видеоигр. Несмотря на то что ожидания действительно высоки, не нашлось недостатка в тех, кто раскритиковал Rockstar Games за то, что она изменила свой подход, уступила "современным стандартам" и пошла "по пути woke-культуры". Нед Люк отреагировал на комментарии.

Для непосвященных: "woke" (воук, проснувшийся) — распространенный в англоязычной SJW антикультуре неологизм, обозначающий "принявший современные западные нетрадиционные ценности". Подразумевается, что человек как бы проснулся от своей человечности и теперь всецело разделяет идеалы глобализма, которым следует даже если это противоречит его собственным интересам.

В конце прошлого года Rockstar удовлетворила ожидания многих геймеров, выпустив первый трейлер к последней части Grand Theft Auto. В последнее время было много разговоров не только о возможной дате релиза, спорах и реакции на кадры, но и о комментариях к показанным сценам.

Нед Люк, актер, сыгравший Майкла из GTA 5, пообщался с редакцией IGN и сделал отступление по поводу "проснувшейся" атмосферы видео. Некоторые люди убеждены, что GTA 6 не предложит опыт в своем фирменном стиле, потому что Rockstar Games "поддалась моде", делая особый акцент на женщинах, этническом разнообразии или социальном неравенстве.

Люсия крутая, чувак. Она хорошо смотрелась в трейлере. Многие клоуны заявили: "Rockstar пошла по пути проснувшихся и идет в этом направлении, создавая мир. Во-первых, в прошлом были и другие женщины-протагонисты, но, очевидно, не в таком большом, как эта [GTA 6]

Актер уверен, что Rockstar Games не только не собирается менять концепцию создания гангстерского мира, но и предложит "величайшую игру в истории".

GTA 6 станет самой большой игрой в истории. По-моему, она [Люсия] выглядит как злодейка. В последней сцене, в которую они попадают, она просто выглядела злодейкой. Круто было то, что она была за рулем. Она пинком открыла дверь, и тут появился Джейсон. Так что я не знаю, читаете ли вы в этом, что она будет звездой, а он будет с ней, или что.

Rockstar Games на протяжении многих лет доказывала, что не боится раздвигать границы, шокировать и начинать дискуссии на сложные темы - и последняя игра станет верным способом бросить вызов собственной легенде. Несомненно, превзойти GTA 5 будет непросто, но мы систематически сталкиваемся с утверждениями, что только GTA 6 сможет достичь такого уровня противоречий. Станет ли она "воук-игрой"? К этой теме обязательно вернутся, и, несомненно, в следующем году мы увидим многообещающее развитие событий.

10
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Как бы просто беззубой не оказалась после ухода Хаузера. Ну и как бы да, один из боссов Роков говорил, что впредь они будут более толерантными, чтобы не обидеть кого.

6
kaiberserk

Конечно не станет. Для начала, воук подразумевает полное отсутствие сексуализации женщин, а это гта. То что главная героиня это героиня еще ничего не решает, главное что б персонаж был хороший. Лично мне она пока нравится.

3
Mihanbo

в галактике,а не во вселенной и мультивселенной) довольно убогая реклама рассчитанная на отбитых фанатиков...

1
Генерал Говард

Воук - это когда пол-трейлера полуголые женщины трясут задницей? Лет 10 назад такой трейлер представить себе было бы невозможно

0
ВАТРИОТ

От неологизмов уже воротит просто не по деЦки

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

👍🤝

0
B e s i k

Я вот смотрю на всю эту дерьмину которая творится последние годы и думаю не дойдёт ли до того что в будущем новые пк не смогут запускать старые игры...А то ощущение что играть будет не во что.

-1
Wolfenstein

третьесортные актеришки которых добавили тк какойто ретурд посчитал что три перса это нереально крутая идея высказывают свое мнение хотя максимум играли в ту часть в которой рожами толкали… смех да и только… кал а не трейлер то не гта вовсе а голливудский попкорн с трясущимися жепками а трясущиеся жепки эт типа ваще не идея гта и не канон… и вообще четвертая часть уделывает пятую и по гейплею и по сюжету не говоря уже о третьей, второй и первой

-8
KANSERVATOR

так роки следят за модой, жёпки, тик токи, селфи

только не показали летающие дроны и роботов, ну и людей в масках

0
Wolfenstein KANSERVATOR

жепки, фрик токи, селфи, гoвноремастеры да это мы все от них уже видели

-1
Alexander Bekker

Канон GTA — это сатира. И шестая часть высмеивает и обыгрывает происходящие события нашего времени. Поэтому в ней есть тверкающие жoпы, тик-токи, селфи и весь абсурд, который мы видим в реальной жизни. Ну, пусть не конкретно мы, а жители Майами.

4
rethadon

ты минусы ходишь собираешь? или для чего ты это высрал

-2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Четверка самая душная и убогая часть, пятая немного лучше, HD гта никогда не дотянутся до 3D гта.

-1