Культовая GTA: San Andreas появилась после совещания, которое до сих пор преследует разработчиков в страшных кошмарах

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij) продолжает рассказывать о различных сложностях разработки игр серии Grand Theft Auto. Его последняя публикация посвящена особенностям создания знаменитой Grand Theft Auto: San Andreas. В блоге разработчик рассказал о том, как принимались те или иные игровые решения, которые впоследствии помогли проекту завоевать культовый статус.
GTA: San Andreas вышла в 2004 году и навсегда изменила представление игроков об открытом мире и возможностях. Такого результата удалось достичь после сложного совещания разработчиков, которое до сих пор преследует Вермея и его коллег в самых страшных кошмарах. Команда долгое время обсуждала игровую карту и место действия Grand Theft Auto: San Andreas. В Rockstar хотели реализовать три города, но главный вопрос заключался в том, как нужно было реализовать эту задумку и добавить Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас.
У нас была встреча, на которой три человека хотели, чтобы города находились на разных картах. Это позволило бы сэкономить память, так как не нужно было бы одновременно держать в памяти модели горизонтальных линий городов. В GTA 1 было 3 города на разных картах. Игрок перемещался между ними на самолетах/автобусах/поездах. Я хотел, чтобы города находились на одной карте, поскольку очень важно иметь возможность перемещаться между городами. Даже если это означало, что нам придется искать память в другом месте.
— поделился Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar North.
Команда разработчиков довольно долго не могла прийти к единому решению. Предложение Вермея было принято только на следующее утро, когда на его сторону перешли несколько ключевых программистов студии. Следующей серьезной проблемой стали элементы RPG.
Если игрок слишком много ел, то CJ становился слишком толстым, что мешало ему взбираться на стены и быстро бегать. Такая механика была интересной, но делала некоторые миссии технически невозможными для прохождения. Разработчиками приходилось исправлять такие задания уже по ходу тестирования игры.
Чтобы помочь в разработке игры, Rockstar наняла новых разработчиков и привлекла команду из Manhunt после завершения работы над этой игрой. К моменту выхода GTA San Andreas в Rockstar над игрой работало около 80 разработчиков, что существенно облегчило весь процесс разработки.