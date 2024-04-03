Разработчик раскрыл сразу два секрета GTA: San Andreas

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей продолжает делиться деталями разработки игр франшизы Grand Theft Auto. На этот раз он объяснил одну из самых необычных загадок GTA: San Andreas — падающие самолеты.

По словам Вермея, игра то и дело подгружала рядом с игроком воздушные суда небольших габаритов, вроде бипланов. Те должны были проноситься мимо Си Джея на бреющем полете. Перед созданием самолета код сканировал несколько линий впереди машины, чтобы убедиться, что на пути нет препятствий.

Полный анализ занимал много времени, поэтому Вермей учитывал самый минимум — корпус и кончики крыльев. Из-за этого код мог «не видеть» тонкие объекты (вроде радиовышек или тросов подвесного моста), и самолет врезался в них на полном ходу.

Еще одной причиной была особенность генерации воздушных судов. При появлении недалеко от игрока они не успевали набрать скорость, достаточную для подъемной силы, поэтому задевали здания или падали на землю.

Наконец, случалось, что некоторые объекты загружались на локацию уже после появления самолета. Код «прокладывал курс» воздушного судна по всем правилам, убеждаясь в отсутствии помех, но обсчет столкновения какого-нибудь здания еще не был завершен. В итоге самолет летел прямо в стену, «считая», что небо впереди — чистое.

После подробностей от Вермея моддер с ником Silent обратил внимание разработчика на то, что проблемы с обнаружением столкновений случались у самолетов и просто так — из-за бага в коде. Проверка выдавала ложный результат, что курс правильный, и машина таранила объект. Сам Вермей удивился, что был не в курсе такой ошибки.

Бывший техдиректор Rockstar знал, что самолеты в San Andreas ведут себя некорректно и одно время думал вообще убрать бреющие пролеты около героя. В комментариях геймеры порадовались, что разработчик этого не сделал, сохранив одну из легенд игры.

Также пользователи соцсети X (ранее Twitter) поинтересовались у Вермея насчет других странностей. Например, почему самолеты иногда летели вертикально вниз. Разработчик пояснил, что у небольших воздушных судов был задан определенный «потолок» полета (например, не более 30 метров). Из-за багов машины появлялись намного выше, чем нужно, а чтобы вернуться на свой курс, сваливались в крутое пике. Порой это приводило к забавным сценам.

Также Вермей пролил свет на загадку так называемых фотографов-самоубийц. Иногда персонажи фотографировали пейзажи рядом с водой, потом бросали это дело и шли прямиком в пучину, где тонули (NPC в San Andreas не умеют плавать).

Оказалось, что дело в баге с просчетом путей персонажей: разработчики привязывали поведение NPC к определенным «приманкам» — банкоматам, стульям и прочим. Закончив свои дела, персонажи отправлялись к следующему объекту. Время от времени такие пути пролегали через воду, которую персонажи не могли преодолеть.

Ранее Оббе Вермей раскрыл еще несколько секретов франшизы. Например, рассказал, как создал увеличивающуюся Луну в GTA 3, и почему зеркала в San Andreas показывали странные вещи. Он поведал больше деталей о разработке серии, однако Rockstar Games обратила внимание на посты бывшего сотрудника и потребовала удалить записи, которые «разрушают мистику вокруг компании».