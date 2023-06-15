Смотрим трейлер крупного обновления ALT://Rundown 5.0 - Rebirth для хоррор-шутера GTFO ©

10 Chambers - шведская студия по разработке игр, состоящая из ветеранов индустрии, известных по Payday: The Heist и Payday 2 - представила сегодня неожиданный трейлер, рассказывающий о крупнейшем обновлении в истории GTFO: ALT://Rundown 5.0 - Rebirth. Бесплатное обновление добавляет в GTFO 13 новых экспедиций, доведя общее количество экспедиций до 58, которые можно пройти вместе с друзьями. ALT://Rundown 5.0 - Rebirth выходит сегодня и является последним важным дополнением для кооперативного шутера, получившего признание критиков.

В захватывающем трейлере обновления ALT://Rundown 5.0 -Rebirth от GTFO заключенные спускаются в глубокое подземелье, где их ждут интенсивные перестрелки. В темноте появляется страшный монстр... несомненно, не последний. С последним дополнением к серии обновлений GTFO после запуска единственное, что остается неизменным, - это то, что выживание далеко не гарантировано.

"До сих пор в этом году мы выпустили три больших бесплатных обновления для GTFO, добавляющих новый контент и разворачивающих историю подземного мира GTFO. В этом обновлении Rundown заключенные будут отправлены еще глубже в Комплекс и получат возможность найти записи о том, кто они такие и историю своего персонажа", - говорит Робин Бьёркелл, директора по связям с общественностью 10 Chambers. "Поиски, чтобы узнать, кто вы и почему вы здесь, продолжаются".

GTFO - это хардкорный кооперативный многопользовательский хоррор-шутер, где хорошая командная работа означает разницу между жизнью и смертью. В команде из четырех игроков - заключенных, удерживаемых против их воли таинственным существом по имени "Начальник", - выживание зависит от способности команды общаться, координировать действия и управлять своими боеприпасами. Для "Надзирателя" все они - расходный материал.

В GTFO используется концепция под названием Rundowns - регулярные обновления игры, которые добавляют новые экспедиции (карты, сценарии, врагов и т.д.). Эти обновления бесплатны для всех, кто владеет GTFO.