Guacamelee! 10.04.2013
7.5 79 оценок

В Epic Games Store можно бесплатно забрать дилогию платформеров Guacamelee

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butcher69
Новости

Бесплатные игры от 15 июня 2023 года теперь доступны для загрузки в Epic Games Store: как и было объявлено на прошлой неделе, это Guacamelee! Super Turbo Championship Edition и ее продолжение, Guacamelee! 2.

Загрузка очень проста: просто посетите страницы Guacamelee! Super Turbo Championship Edition и Guacamelee! 2, нажмите на кнопку "Получить" в обоих случаях, войдите в магазин со своими учетными данными и следуйте инструкциям на экране до завершения загрузки.

После этого обе игры навсегда станут частью вашей библиотеки, и вы сможете загрузить и установить их, когда захотите. Акция продлится до 22 июня 18:00 МСК. В следующий четверг в магазине раздадут Idle Champions of the Forgotten Realms и симулятор охоты theHunter: Call of the Wild,

ПК Раздачи и скидки
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На следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать дилогию платформеров Guacamelee
На следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать дилогию платформеров Guacamelee
Guacamelee! Super Turbo Championship Edition "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 14.01.2023/GOG] {1lvl1}
Guacamelee! Super Turbo Championship Edition "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 14.01.2023/GOG] {1lvl1}
Скидка 50% на две части экшен-платформера Guacamelee в Nintendo eShop
Скидка 50% на две части экшен-платформера Guacamelee в Nintendo eShop
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zloy_Parkur

Ссылки с названиями перепутаны.

0
AlexFullBeast

Первую часть раздавали в хамбле для стима

-3