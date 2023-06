В Epic Games Store можно бесплатно забрать дилогию платформеров Guacamelee ©

Бесплатные игры от 15 июня 2023 года теперь доступны для загрузки в Epic Games Store: как и было объявлено на прошлой неделе, это Guacamelee! Super Turbo Championship Edition и ее продолжение, Guacamelee! 2.

Загрузка очень проста: просто посетите страницы Guacamelee! Super Turbo Championship Edition и Guacamelee! 2, нажмите на кнопку "Получить" в обоих случаях, войдите в магазин со своими учетными данными и следуйте инструкциям на экране до завершения загрузки.

После этого обе игры навсегда станут частью вашей библиотеки, и вы сможете загрузить и установить их, когда захотите. Акция продлится до 22 июня 18:00 МСК. В следующий четверг в магазине раздадут Idle Champions of the Forgotten Realms и симулятор охоты theHunter: Call of the Wild,