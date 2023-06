Дополнение Secrets of the Obscure для Guild Wars 2 выйдет 22 августа ©

ArenaNet и NCSOFT подготовили сюрприз - расширение Guild Wars 2: Secrets of the Obscure, которое скоро появится в MMORPG.

Secrets of the Obscure, четвертое крупное расширение для Guild Wars 2 после Heart of Thorns, Path of Fire и End of Dragons, уже доступно для предварительного заказа по цене $24.99.

Цель Guild Wars 2: Secrets of the Obscure - наконец-то приоткрыть завесу над таинственной Башней Волшебника, которая парит высоко на поверхности Тирии. Искатели приключений начнут свое новое приключение на архипелаге Skywatch, одной из двух новых карт, доступных при запуске игры (вторая называется Amnytas). Эта группа плавучих островов находится под атакой Криптисов, демонической расы злобных существ, которые проникли в Тирию через нестабильность в Тумане и теперь угрожают хрупкому миру в мире после поражения Старших Драконов. ArenaNet обещает эпическую борьбу в царстве демонов, где судьба мира находится в руках игрока и его новых тайных союзников.

После запуска Guild Wars 2: Secrets of the Obscure получит дополнительные материалы и возможности, такие как третья карта, новый Фрактал туманов, режимы испытаний для ударных миссий и другие награды.