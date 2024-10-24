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Guilty Gear: Strive 11.06.2021
Экшен, Файтинг, Аниме
7.2 129 оценок

Балансное обновление для файтинга Guilty Gear Strive выйдет 31 октября

butcher69
Новости

31 октября в Guilty Gear Strive состоится значимое событие: дебют нового персонажа — королевы Диззи и выход обновления баланса. Разработчики из Arc System Works представили трейлер, где показаны изменения для всех бойцов, включая новые приемы, такие как новый Thightrope Чиппа. В ролике также звучит свежий трек, подчеркивающий атмосферу обновления.

Геймплейный трейлер файтинга Guilty Gear Strive демонстрирует нового бойца

На форуме Reddit игроки обсудили изменения на основе трейлера. Одним из самых заметных стал новый прием для Сола Бадгуя — «Кладбище тяжелых мобов», который стоит 100 единиц "Напряжения" и может отменять движения. Потемкинский бустер теперь обладает броней, защищающей от одного удара, а Рамлетал может стрелять «Баджонето» по диагонали и отменять его в «Сабробато».

Также в обновлении: Голдвис сможет отменить Behemoth Typhoon для проведения второго приема при достаточном уровне безопасности, а Джек-О получит возможность отменять Servant Shoot в тире. Даже Slayer был усилен уменьшением времени восстановления после удара вперед.

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