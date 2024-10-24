Балансное обновление для файтинга Guilty Gear Strive выйдет 31 октября

31 октября в Guilty Gear Strive состоится значимое событие: дебют нового персонажа — королевы Диззи и выход обновления баланса. Разработчики из Arc System Works представили трейлер, где показаны изменения для всех бойцов, включая новые приемы, такие как новый Thightrope Чиппа. В ролике также звучит свежий трек, подчеркивающий атмосферу обновления.

На форуме Reddit игроки обсудили изменения на основе трейлера. Одним из самых заметных стал новый прием для Сола Бадгуя — «Кладбище тяжелых мобов», который стоит 100 единиц "Напряжения" и может отменять движения. Потемкинский бустер теперь обладает броней, защищающей от одного удара, а Рамлетал может стрелять «Баджонето» по диагонали и отменять его в «Сабробато».

Также в обновлении: Голдвис сможет отменить Behemoth Typhoon для проведения второго приема при достаточном уровне безопасности, а Джек-О получит возможность отменять Servant Shoot в тире. Даже Slayer был усилен уменьшением времени восстановления после удара вперед.