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Guilty Gear: Strive 11.06.2021
Экшен, Файтинг, Аниме
7.2 129 оценок

Геймплейный трейлер файтинга Guilty Gear Strive демонстрирует нового бойца

butcher69
Новости

Arc System Works выпустила новый трейлер для Guilty Gear Strive, посвящённый следующему DLC-персонажу — Королева Квин. Она станет первым бойцом Season Pass 4 и будет доступна уже 31 октября. В трейлере показаны её уникальные приёмы и механики.

Диззи всё ещё сражается при поддержке своих верных спутников — Некро и Ундины, которые теперь выглядят как смутные крылья, окружая её. Несмотря на прозвище «Королева сострадания», она по-прежнему способна нанести мощный урон. В её арсенале — массивный меч для дальнобойных атак, топор для защиты от воздушных ударов и способность замораживать противников для последующих комбо.

Её суперприём прост, но эффективен: Диззи выпускает мощный луч энергии с помощью Некро и Ундины. Ожидаются подробные руководства и описание её движений ближе к релизу.

Guilty Gear Strive доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC. Следующими бойцами Season Pass 4 станут Веном (в начале 2025 года), Юника (весной), и Люси из Cyberpunk: Edgerunners (летом 2025 года).

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