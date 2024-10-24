Геймплейный трейлер файтинга Guilty Gear Strive демонстрирует нового бойца

Arc System Works выпустила новый трейлер для Guilty Gear Strive, посвящённый следующему DLC-персонажу — Королева Квин. Она станет первым бойцом Season Pass 4 и будет доступна уже 31 октября. В трейлере показаны её уникальные приёмы и механики.

Диззи всё ещё сражается при поддержке своих верных спутников — Некро и Ундины, которые теперь выглядят как смутные крылья, окружая её. Несмотря на прозвище «Королева сострадания», она по-прежнему способна нанести мощный урон. В её арсенале — массивный меч для дальнобойных атак, топор для защиты от воздушных ударов и способность замораживать противников для последующих комбо.

Её суперприём прост, но эффективен: Диззи выпускает мощный луч энергии с помощью Некро и Ундины. Ожидаются подробные руководства и описание её движений ближе к релизу.

Guilty Gear Strive доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC. Следующими бойцами Season Pass 4 станут Веном (в начале 2025 года), Юника (весной), и Люси из Cyberpunk: Edgerunners (летом 2025 года).