По мотивам файтинга Guilty Gear Strive выйдет аниме-сериал

В пятницу Arc System Works объявила о том, что файтинг Guilty Gear Strive получит аниме адаптацию под названием Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Arc System Works представила основной состав аниме студии Sanizgen, а более подробную информацию о проекте раскроет на своей панели Anime Expo 5 июля.
Сигеру Морикава (также известный как Yuu Kou) является режиссером нового аниме-сериала. Норимицу Кайхо отвечает за сценарий, а Сэйдзи Мидзусима указан в качестве ассоциированного продюсера.
Ранее студия Sanizgen создала видеоролик к первой годовщине выхода игры Guilty Gear Strive в августе 2022 года.
Оригинальный файтинг Guilty Gear дебютировал на PlayStation 14 мая 1998 года. Серия известна своим стремительным стилем, сложной механикой, гибкой системой комбо и отмены ударов, эстетикой под влиянием аниме и хэви-метал саундтреком. Guilty Gear Strive - последняя игра серии, вышедшая в июне 2021 года.
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Едрить, наконеч-то // Артём Василенко