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Guilty Gear: Strive 11.06.2021
Экшен, Файтинг, Аниме
7.1 117 оценок

По мотивам файтинга Guilty Gear Strive выйдет аниме-сериал

butcher69
Новости

В пятницу Arc System Works объявила о том, что файтинг Guilty Gear Strive получит аниме адаптацию под названием Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Arc System Works представила основной состав аниме студии Sanizgen, а более подробную информацию о проекте раскроет на своей панели Anime Expo 5 июля.

Сигеру Морикава (также известный как Yuu Kou) является режиссером нового аниме-сериала. Норимицу Кайхо отвечает за сценарий, а Сэйдзи Мидзусима указан в качестве ассоциированного продюсера.

Ранее студия Sanizgen создала видеоролик к первой годовщине выхода игры Guilty Gear Strive в августе 2022 года.

Оригинальный файтинг Guilty Gear дебютировал на PlayStation 14 мая 1998 года. Серия известна своим стремительным стилем, сложной механикой, гибкой системой комбо и отмены ударов, эстетикой под влиянием аниме и хэви-метал саундтреком. Guilty Gear Strive - последняя игра серии, вышедшая в июне 2021 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Gelyr

Это мы смотрим

1
Cidrow

Удивительно, они наконец-то решились! Интересно они привлекут к созданию Дайсукэ Ишиватари и каст сейю из игр? Дзёдзи Наката отлично озвучивает Сол Бэдгая.

1
Пользователь ВКонтакте

Едрить, наконеч-то // Артём Василенко

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