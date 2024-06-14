По мотивам файтинга Guilty Gear Strive выйдет аниме-сериал

В пятницу Arc System Works объявила о том, что файтинг Guilty Gear Strive получит аниме адаптацию под названием Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Arc System Works представила основной состав аниме студии Sanizgen, а более подробную информацию о проекте раскроет на своей панели Anime Expo 5 июля.

Сигеру Морикава (также известный как Yuu Kou) является режиссером нового аниме-сериала. Норимицу Кайхо отвечает за сценарий, а Сэйдзи Мидзусима указан в качестве ассоциированного продюсера.

Ранее студия Sanizgen создала видеоролик к первой годовщине выхода игры Guilty Gear Strive в августе 2022 года.

Оригинальный файтинг Guilty Gear дебютировал на PlayStation 14 мая 1998 года. Серия известна своим стремительным стилем, сложной механикой, гибкой системой комбо и отмены ударов, эстетикой под влиянием аниме и хэви-метал саундтреком. Guilty Gear Strive - последняя игра серии, вышедшая в июне 2021 года.