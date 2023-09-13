На Switch выйдет улучшенное переиздание Gungrave G.O.R.E Ultimate Enhanced Edition

В этой игре под ваше управление попадает брутальный антигерой, который не знает страха и сомнений: он идёт вперёд, не оставляя врагам шанса на спасение. Ваше имя — Грейв, и вы — машина для убийства.

Для уничтожения врагов вы должны использовать свои пистолеты «Церберы», а также гроб-трансформер. Выполняйте разнообразные комбо с помощью своего оружия и добивайтесь максимальных результатов по урону и стилю.