На Switch выйдет улучшенное переиздание Gungrave G.O.R.E Ultimate Enhanced Edition

Studio IGGYMOB анонсировала улучшенное переиздание Gungrave G.O.R.E, которое получило подзаголовок Ultimate Enhanced Edition и выйдет эксклюзивно на Switch. Данная версия будет включать более 100 улучшений игрового процесса, но каких именно, не уточняется.
Gungrave G.O.R.E впервые была выпущена на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (через Steam) 22 ноября 2022 года. Игра получила разгромные оценки от критиков, но, быть может, версия для Switch с ее сотней улучшений сможет задать жару. Правда, когда именно она выйдет, не разглашается.
Нинтендо это ж Дэнди. Логичней им бы делать ремастеры игр 90-х