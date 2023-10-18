Официальная поддержка "Гвинта" завершена и последующие исправления баланса зависят от сообщества ©

В конце прошлого года компания CD Projekt Red объявила, что прекращает разработку своей коллекционной карточной игры "Гвинт", в которую можно играть бесплатно, при этом новые карты будут добавляться до 2023 года, но после этого карточный пул будет считаться завершенным, а дальнейшие изменения баланса останутся на усмотрение игроков.

Обновление 11.10 - последнее обновление CD Projekt, и, как объясняет Молегион в обзорном ролике, "это последнее подготовленное разработчиками обновление контента для Gwent, после которого мы больше не будем готовить изменения для карт. Вместо этого мы будем использовать систему, вы можете увидеть ее в главном меню, она называется "Совет по балансу"".

Совет по балансу позволяет игрокам с уровнем престижа не ниже 1, выигравшим 25 рейтинговых игр в текущем сезоне или достигшим ранга 0, голосовать за изменения раз в месяц. Каждый игрок может выбрать для голосования не более трех карт или способностей лидера и проголосовать за увеличение или уменьшение их силы или стоимости обеспечения. Выбор также взвешивается: первый выбор в данной скобке оценивается в три голоса, второй - в два голоса, третий - в один голос.

Для изменения карты или способности необходимо набрать не менее 50 голосов за месяц, при этом максимальное количество изменений в каждой месячной группе не должно превышать 15, а минимальное - трех. Цель состоит в том, чтобы мета-тестирование не было слишком предсказуемым, но и не было настолько хаотичным, чтобы целые колоды в одночасье стали бесполезными.

Предположительно, команда разработчиков "Гвинт" переключается на другие проекты, такие как продолжение Cyberpunk 2077, находящееся на ранней стадии разработки после выхода Phantom Liberty, и игра, которая точно не будет называться The Witcher 4 и станет началом новой трилогии.