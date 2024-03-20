Hades теперь доступна на iPhone и iPad через Netflix Games

Игра Hades от Supergiant Games, получившая признание критиков на PC и консолях, теперь доступна на iOS через Netflix. В честь выхода игры на смартфонах был выпущен новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.
Hades, доступная уже сейчас для игроков на iPhone и iPad, была разработана для iOS в сотрудничестве с Secret6. Для игры необходим iPhone или iPad на iOS 16 или более поздней версии, и игроки смогут играть при условии, что они подписаны как минимум на тарифный план Netflix Standard.
Пока Hades выходит на новых платформах, Supergiant Games работает над продолжением, получившим соответствующее название Hades 2. Запуск игры в раннем доступе намечен на второй квартал 2024 года, и для начала она будет доступна на ПК через Steam и Epic Games Store.
Студия сообщила, что в раннем доступе Hades 2 будет представлено не меньше контента, чем в раннем доступе оригинальной Hades. В игре появятся крупные обновления, которые дополнят ее основной контент, а также учтут отзывы игроков для дальнейшего совершенствования геймплея.