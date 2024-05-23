По словам Ubisoft, Assassin's Creed Shadows станет самой графически проработанной игрой в серии

В интервью Famitsu, продюсер Карл Онни рассказал, что с помощью новых технологий стало возможным создать красивую Японию с большим количеством графических деталей, что дало разработчикам простор для творчества и возможность передать различные элементы света.
Теперь можно не только передать свет и тень, но и более детально передать динамику природы. То, что история игры разворачивается в Японии, очень важно, но ни в одной другой части серии нам не приходилось работать с таким большим количеством деревьев или, другими словами, с таким большим объемом данных.
А из-за смены сезонов нам было необходимо еще больше данных, чтобы одновременно и без перебоев работать с несколькими вещами. Благодаря применению новейших технологий мы смогли реализовать наше видение и воплотить в жизнь наши амбиции, как в отношении этой игры, так и в отношении всей серии Assassin's Creed.
Если исходить из слов продюсера, то можно понять, что Assassin's Creed Shadows может стать шагом вперед для серии с графической точки зрения, предлагая постоянно меняющийся мир с точки зрения графики и не создавая проблем для геймплея. Продюсер также признался, что Ubisoft намерена продолжить работу, уже начатую в Assassin's Creed Mirage, и еще больше расширить возможности стелса: сеттинг Shadows показался идеальной возможностью улучшить и этот аспект.
Впрочем, поживем - увидим, удастся ли убедить в этом фанатов, учитывая, насколько негативным был прием первого официального трейлера.
Помада на свинье и не более. Ничего не поможет этой убисофтовской гриндилке.
Если игра будет выглядеть хуже юнити, то мы опять словим юбиков на обмане. Почему то уверен что так оно и будет.
Ага конечно же)) хах
Ну да действительно, зачем хороший геймплей, сюжет, проработка мира. Всё это лишнее, а ВОТ графон очень важен, на первом месте. Да сейчас многие инди игры уделывают по всем показателям(кроме той самой графики) большинство ААААААААА игр. Как же задрало это.
Это всё всегда выливается в отвратительную оптимизацию и кучу багов.
Да да)😂
Пока лучше юнити у них ничего в этой серии по графике не выходило
они нигу проработали детально и куноичи что то проработали детально до волосков ?
По скринам видно 😂 // Влад Гусев
сказать можно, что угодно, а если игра ради пейзажей можно для ВР скачать локации из Японии.
Ооо, какой коварный маневр по заходу на обширный южноазиатский рынок (где не очень-то любят японцев) - и самура и и ниндзя, в этой игре все геи и трансвеститы! ;)
Да ни один традиционалист кореец или китаец не пройдет мимо, не заценив такого шоу!
Какой смысл в красивой обёртке, если внутри плесень? Игра со слабенькой графикой, но отличным сюжетом затянет похлеще, чем графически отличная пустышка. Им бы адекватных сценаристов нанять в первую очередь. И перестать издеваться над историей...
А толку?
Будет много сакуры сыпаться.
8 июня и узнаем)
кайф- будем смотреть на графонистые однополые отношения чернокожего самурая)
и все ради повестки с негром
В Юнити не было динамической смены дня и ночи. Всё освещение запечено.
Карта мелкая, ассетов мало.
А Shadows естественно будет выглядеть отлично. Она всё-таки выходит только на некст ген // Борис Знаменский