Геймплейный тизер Hades 2 разочаровал фанатов

На выставке PC Gaming Show был представлен трейлер Hades 2, долгожданного продолжения рогалика от Supergiant Games, который, однако, понравился не всем фанатам. Причина? Он очень короткий.

Сам ролик длится 30 секунд и не дает практически никакой новой информации об игре, показывая совсем немного геймплея: несколько моментов диалога и пару атак главного героя. Затем показывают Аида в цепях и..... и все. Последняя часть трейлера посвящена демонстрации логотипа.

Легко понять, почему многие в комментариях к трейлеру были несколько разочарованы. Очевидно, они хотели бы увидеть больше Hades 2. Некоторые даже указывают на то, что ролик создавался в спешке. Такое часто случается в индустрии видеоигр, где иногда кажется, что от демонстрации на мероприятии зависит больше, чем от того, что у тебя на самом деле есть на руках.

В любом случае, судя по тому немногому, что удалось увидеть, Hades 2, по крайней мере, с технической точки зрения, соответствует предыдущей главе. Будем надеяться, что вскоре она будет представлена более подробно.