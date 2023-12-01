Геймплейный тизер Hades 2 разочаровал фанатов

На выставке PC Gaming Show был представлен трейлер Hades 2, долгожданного продолжения рогалика от Supergiant Games, который, однако, понравился не всем фанатам. Причина? Он очень короткий.
Сам ролик длится 30 секунд и не дает практически никакой новой информации об игре, показывая совсем немного геймплея: несколько моментов диалога и пару атак главного героя. Затем показывают Аида в цепях и..... и все. Последняя часть трейлера посвящена демонстрации логотипа.
Легко понять, почему многие в комментариях к трейлеру были несколько разочарованы. Очевидно, они хотели бы увидеть больше Hades 2. Некоторые даже указывают на то, что ролик создавался в спешке. Такое часто случается в индустрии видеоигр, где иногда кажется, что от демонстрации на мероприятии зависит больше, чем от того, что у тебя на самом деле есть на руках.
В любом случае, судя по тому немногому, что удалось увидеть, Hades 2, по крайней мере, с технической точки зрения, соответствует предыдущей главе. Будем надеяться, что вскоре она будет представлена более подробно.
да шо там вообще может быть интересного? такой же рогалик с такой же графикой и таким же геймплеем в новых локациях...
они ждали наверное полное 3дэ и файтинг в стиле мортал комбат 👀
С одной стороны не нужно чинить, то что отлично работало. Первая часть была реально хороша в своем жанре, король рогаликов. В продолжении главное ничего не испортить, а лишь приправить новыми механиками, персонажами, историей.
С другой -- Supergiant Games славились тем, что в каждом следующем проекте старались удивлять и создавать нечто новое, не похожее на предыдущий. Здесь же решили остановиться на проверенной формуле и монетизировать ее снова. Понять их можно, вариант это железный, некая недосказанность осталась, но есть ощущение, что второй раз уже таких эмоций, как от прохождения оригинала, не будет.
Ну так, победитель The Gayming Awards 2021 всё-таки...
Это как у музыкантов исчезает вдохновение, и они начинают вместо годной музыки сочинять проходной материал для коммерции. Про них начинают говорить, что они "исписались". То же самое касается и разработчиков игр, когда их прошлые игры были достойными и качественными, а новые делаются чисто для зарабатывания денег.
Идеальным сиквелом я считаю Dishonored 2. Доработанные и улучшенные механики, новый сюжет... Но сама суть геймплея, стилистика, ощущения- те же самые.
Люди пожаловались на КОРОТКИЙ ТИЗЕР? Я правильно понял?*))
дураки , что ли ? Каким образом время трейлера коррелирует с самой игрой ? Нормальный трейлер, за 30 сек, я увидел геймплей. А лучше, мультик на 2-3 минуты, который нихрена ничего не показывает, но он аниме.....
Поч дураки? Ролик рил очень короткий и неинформативный для тех, кто пришёл посмотреть на геймплей. Пару тычек показали и всё. К самой игре претензий же 0.
то есть ты реально думаешь что там какой то кардинально другой геймплей?)
неинформативный ? это шутка ? краткость сестра таланта, а данном случае, выражение идеальна.