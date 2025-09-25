Состоялся выход полной версии Hades 2

Hades 2 наконец-то завершила свою долгую разработку. Видеоигра от Supergiant Games вышла в полной версии 25 сентября 2025 года на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Windows и Mac.

Поскольку Hades 2 находилась в раннем доступе с весны 2024 года, она достигла весьма впечатляющего уровня проработки, который закрепляется последующими патчами. Что изменится в версии 1.0, так это доступ к некоторым частям сюжета, которые до сих пор были секретными, чтобы избежать спойлеров. Мы наконец-то узнаем истинную концовку игры.

Игрокам предстоит вновь сразиться с подземным миром в роли принцессы. Получайте новое оружие и способности от прохождения к прохождению и встречайтесь с богами греческих мифов, от Аполлона до Зевса.

Hades 2 уже доступна на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.