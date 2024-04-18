Supergiant Games подробнее рассказали о новых дарах, персонажах и активностях Hades 2

Supergiant Games транслировала примерно три часа предстоящего технического теста Hades 2, демонстрируя бой и начальную первую часть игры. Тем не менее, он также выделил новых и вернувшихся персонажей, а также некоторые Дары.

Среди новичков — Геката, глава ведьм и учительница Мелиноэ; Немезида, дитя Никс и Воплощения Возмездия; и Одиссей, тактик, который также желает смерти Хроноса. Скелли возвращается, теперь идущий рядом с Шелемеем, но все еще служащий тренировочной мишенью для атак. Гипнос тоже присутствует, но он дремлет и его невозможно разбудить (пока).

Некоторые новые боги включают Аполлона с атаками, основанными на Свете, и Гестию, которая обеспечивает статус Ожога при попадании оружия. Последняя также может увеличить восстановление вашей магии за счет максимального здоровья. Конечно, классические боги, такие как Посейдон, Деметра, Афродита, Артемида и Зевс, возвращаются с новыми недугами и дарами, такими как «Блиц», который поражает врагов молнией, если вы наносите 120 единиц урона. Другие персонажи, такие как Арахна, предоставляют такие услуги, как плетение одежды, обеспечивающей броню помимо вашего здоровья, и изменение цвета одежды Мелиноэ.

Также возвращаются Магазин Харона, Священный гранат и Молот Дедала (причем молот также усиливает атаки Omega). Также присутствует Судьбоносный список с второстепенными пророчествами, которые должны исполнить игроки, предоставленный Моросом, Воплощением Рока и эмиссаром Трех Судьб. Выполняя эти пророчества, игроки могут получить награды.

Помимо забегов Мелиноэ может также заниматься рыбной ловлей и сельским хозяйством. Если вы посадите семена паслена в почву, из них вырастут растения, которые принесут вознаграждение. Вы можете разблокировать другие пассивные преимущества, например оповещение о ценных ресурсах. Инструменты для сбора, такие как Серебряная лопата, также помогают в ее приобретении.