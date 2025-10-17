Hail to the Rainbow скоро выйдет!

11 Октября на официальном Юутб канале инди Разработчика Сергея Носкова вышел новый тизер игры ''Hail to the Rainbow'', с показом невиданных ранее: Локаций противников оружия и тд. правда пока что точная дата релиза не неизвестна, однако на странице игры в Steam, в разделе ''Новости'' Сергей насчет даты выпуска игры написал Следующее:

Работа почти завершена! Всем привет! Очень давно не было никаких новостей. Спешу сообщить, что с проектом все в порядке, весь этот год я занимался доработкой игры, велась активная шлифовка и тестирование. К сожалению, практически не оставалось времени на информационные посты. В настоящий момент я провожу последние тесты игры, после чего займусь финальным трейлером. Релиз запланирован на конец этого года, либо конец ноября, либо начало декабря. Думаю, атмосфера игры будет хорошо сочетаться с осенне - зимним периодом :) Пока релизного трейлера нет, выкладываю небольшую нарезку для привлечения внимания.

Но тем не менее остается только Ждать, следить за новостями по игре и не делать Поспешных выводов, ведь она сейчас находится на стадии ''Шлифовки''.

Немного про Hail to the Rainbow

История одинокого юноши по имени Игнат, выживающего в опасном и мрачном мире постапокалиптичного киберпанка. Немногим уцелевшим после трагичных военных событий пришлось адаптироваться к новым условиям существования. Потерявший своих родителей Игнат, сумел в одиночку выстроить свой быт и многому научился в этой новой реальности. Однако, жизнь главного героя, уже ставшая за несколько лет привычной, резко меняется, когда на электронную почту приходит неожиданное сообщение. "Hail to the Rainbow" представляет из себя сюжетную адвенчуру с видом от первого лица, с элементами хоррора и шутера. Во вселенной игры Вам предстоит столкнуться с опасностями новой действительности, погрузиться в тайны окружающего хаоса, а также пережить воспоминания и моральные терзания главного героя. Исследуйте окружение, изучайте электронные записи и решайте технические пазлы, собирайте предметы и прокачивайте инвентарь, в путешествии Вам это пригодится.

Описание сюжета было взято из страницы Игры в Steam.