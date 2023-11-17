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об игре
Half-Life 19.11.1998
9.2 2 489 оценок

Поторопились? Valve случайно устроила бесплатную раздачу Half-Life в Steam и быстро её закрыла

butcher69
Новости

Half-Life - это дебютная игра компании Valve, вышедшая 19 ноября 1998 года и совсем скоро игре исполнится 25 лет.

Вчера пользователи заметили, что в цифровом магазине Valve началась неожиданная бесплатная раздача культового шутера Half-Life, но выяснилось, что акция оказалась с подвохом. Игроки столкнулись с проблемой: при обработке запроса возникала ошибка, затронувшая не только Россию, но и другие страны.

Вскоре после этого акция подошла к концу. Возможно, Valve поторопилась с проведением этой неожиданной акции и эта раздача была приурочена к 25-летнему юбилею в это воскресенье. Помимо потенциальной раздачи, культовый шутер, судя по всему, ждет разные обновления.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
lucsses

А где я был? Как я пропустил "бесплатную раздачу Half-Life"?!! Я ждал этого 25 лет! Неееет!!!🤣🤣🤣

12
Wolfenstein

игре 25 лет а продают ее за прайс как будто она вчера вышла, крохоборы помойки стыма

9
shit again

259 рублей это много?)

-6
Wolfenstein shit again

ну тип ее на диске за 30 продавали еще в 2007 году когда доллер 25 был xD такие вещи уже бесплатные должны быть чтоб игроки могли ознакомиться с классикой а не платить 260 за проект 25 летней давности

12
Glukinc Wolfenstein

Да хоть 500, игра стоит своих 5 "условных баксов". Габену копеечку, в стиме новая фишечка.

-9
Punisher1 Wolfenstein

Она стоит на скидках копейки как и всё игры valve кроме Алекс. Еë никто не покупает потому что есть ремейк который тоже продавали за копейки

0
Сунь хунь Glukinc

Габену волосатого за щеку, а не копеечку

1
Alexandrovitch

Half life 2 Update бесплатно как оказалась в моей библиотеке

1
Сеня Горбунков

Если учесть что они писали о том что нас ждет в кс 2.0, как они дескать победили ВРЕМЯ(в это верили многие)И что они выдали по итогу, один из самых убогих нынче шутеров де-факто, но просто распиаренный.Где даже с пингом до 10 люди не наносят урон(в сетях полно уже и видео, и комментов, и на форумах).То эта конторка у меня вызывает такой скептицизм. что я даже писать не хочу и читать о ней.До этого проблемный кс го был, но он оказался стабильнее и лучше по урону чем шлак в виде кс 2.0.Где механика урона реализована хуже чем в кс 1.6 вообще...25 летней давности.Все их уравниловки наподобие мира танков просто убивают игры.Я хз но они явно там балансом манипулируют путем отключения урона.Лишая как и в танках игрока мотивации что-то изучать..улучшать.Совершенствовать.Соревновательного момента в общем...необходимого в таких играх.а так боты одни останутся.Да и онлайн все выше указывать начнут.При том что все меньше игроков становится.Вальве стала дешевой конторой которая использует дешевый писар.авторитет создателей кс улетел...от них теперь спокойно можно ожидать самые худшие проекты.

1
SoRaS3

Купил Black Mesa..

Ещё бы ремастернули 2-ку и супер.

0
Kenn1y

Скорее всего, у 99,99% она уже есть, да и и сейчас в ней смысла нет, если есть Black Mesa и моды к ней.

0
saksnboom

пикча какая-то нейросетевая стрёмная

-3
sinmaxxx
0
saksnboom sinmaxxx

ну все верно.
раньше было лучше

0
K.G.B sinmaxxx

Да ещё тени на скринах были и кооп обещали, но не успели

0