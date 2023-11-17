Поторопились? Valve случайно устроила бесплатную раздачу Half-Life в Steam и быстро её закрыла

Half-Life - это дебютная игра компании Valve, вышедшая 19 ноября 1998 года и совсем скоро игре исполнится 25 лет.
Вчера пользователи заметили, что в цифровом магазине Valve началась неожиданная бесплатная раздача культового шутера Half-Life, но выяснилось, что акция оказалась с подвохом. Игроки столкнулись с проблемой: при обработке запроса возникала ошибка, затронувшая не только Россию, но и другие страны.
Вскоре после этого акция подошла к концу. Возможно, Valve поторопилась с проведением этой неожиданной акции и эта раздача была приурочена к 25-летнему юбилею в это воскресенье. Помимо потенциальной раздачи, культовый шутер, судя по всему, ждет разные обновления.
А где я был? Как я пропустил "бесплатную раздачу Half-Life"?!! Я ждал этого 25 лет! Неееет!!!🤣🤣🤣
игре 25 лет а продают ее за прайс как будто она вчера вышла, крохоборы помойки стыма
259 рублей это много?)
ну тип ее на диске за 30 продавали еще в 2007 году когда доллер 25 был xD такие вещи уже бесплатные должны быть чтоб игроки могли ознакомиться с классикой а не платить 260 за проект 25 летней давности
Да хоть 500, игра стоит своих 5 "условных баксов". Габену копеечку, в стиме новая фишечка.
Она стоит на скидках копейки как и всё игры valve кроме Алекс. Еë никто не покупает потому что есть ремейк который тоже продавали за копейки
Габену волосатого за щеку, а не копеечку
Half life 2 Update бесплатно как оказалась в моей библиотеке
Если учесть что они писали о том что нас ждет в кс 2.0, как они дескать победили ВРЕМЯ(в это верили многие)И что они выдали по итогу, один из самых убогих нынче шутеров де-факто, но просто распиаренный.Где даже с пингом до 10 люди не наносят урон(в сетях полно уже и видео, и комментов, и на форумах).То эта конторка у меня вызывает такой скептицизм. что я даже писать не хочу и читать о ней.До этого проблемный кс го был, но он оказался стабильнее и лучше по урону чем шлак в виде кс 2.0.Где механика урона реализована хуже чем в кс 1.6 вообще...25 летней давности.Все их уравниловки наподобие мира танков просто убивают игры.Я хз но они явно там балансом манипулируют путем отключения урона.Лишая как и в танках игрока мотивации что-то изучать..улучшать.Совершенствовать.Соревновательного момента в общем...необходимого в таких играх.а так боты одни останутся.Да и онлайн все выше указывать начнут.При том что все меньше игроков становится.Вальве стала дешевой конторой которая использует дешевый писар.авторитет создателей кс улетел...от них теперь спокойно можно ожидать самые худшие проекты.
Купил Black Mesa..
Ещё бы ремастернули 2-ку и супер.
Скорее всего, у 99,99% она уже есть, да и и сейчас в ней смысла нет, если есть Black Mesa и моды к ней.
пикча какая-то нейросетевая стрёмная
ну все верно.
раньше было лучше
Да ещё тени на скринах были и кооп обещали, но не успели