Поторопились? Valve случайно устроила бесплатную раздачу Half-Life в Steam и быстро её закрыла

Half-Life - это дебютная игра компании Valve, вышедшая 19 ноября 1998 года и совсем скоро игре исполнится 25 лет.

Вчера пользователи заметили, что в цифровом магазине Valve началась неожиданная бесплатная раздача культового шутера Half-Life, но выяснилось, что акция оказалась с подвохом. Игроки столкнулись с проблемой: при обработке запроса возникала ошибка, затронувшая не только Россию, но и другие страны.

Вскоре после этого акция подошла к концу. Возможно, Valve поторопилась с проведением этой неожиданной акции и эта раздача была приурочена к 25-летнему юбилею в это воскресенье. Помимо потенциальной раздачи, культовый шутер, судя по всему, ждет разные обновления.