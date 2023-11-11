Первая Half Life накануне своего 25-летнего юбилея получила новые обновления

Всего через каких-то девять дней первой Half Life исполнится 25 лет, и в связи с этим важным событием некоторые пользователи SteamDB заметили, что Valve добавила в игру небольшое обновление.

В бэкенде для оригинальной Half-Life недавно была создана новая защищенная паролем "тестовая" ветка, которая ежедневно получает по несколько апдейтов. Как видно на картинке ниже, "тестовая" сборка довольно часто обновляется для платформ Windows, Linux и macOS. Известно лишь, что новые тестовые сборки предназначены для нескольких платформ, поддерживают несколько языков и содержат материалы для GoldSrc - оригинального движка, на котором в 1998 году была создана Half Life.

По некоторым предположениям, речь идет о RTX-обновлении, подобном тому, которое мы видели в Half Life 2, по другим - о Half Life 3, которую мы так долго ждали, но более чем вероятно, что это будет небольшое внутриигровое обновление, которое отправит игроков в небольшое приключение, отдавая дань уважения тому великолепию, которое Valve начала 25 лет назад.

Регулярные обновления этой неизвестной "тестовой" ветки Half-Life наводят на мысль, что Valve, возможно, что-то запланировала к 25-летию игры, которое состоится 19 ноября 2023 года. Связано ли это с возможным анонсом Half-Life 3, остается только догадываться.

Кроме того, недавно один из сотрудников Valve Corporation в своем Twitter намекнул на "большой день" для Фримена, главного героя серии Half-Life. Впрочем, это вполне могло быть связано с анонсом готовящегося к выпуску устройства Steam Deck OLED.