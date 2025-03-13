NVIDIA объявила, что демоверсия Half-Life 2 RTX выйдет 18 марта. Эта демоверсия будет включать около двух часов игрового процесса, и она позволит вам увидеть своими глазами, что подготовила команда моддеров.

Half-Life 2 RTX разрабатывается четырьмя ведущими командами моддеров Half-Life 2, работающими вместе под знаменем Orbifold Studios. Half-Life 2 RTX включает в себя полную трассировку лучей, ремастеринг ресурсов, DLSS 4, NVIDIA Reflex, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin и RTX Volumetrics.

Насколько нам известно, Orbifold Studios переделала материалы со свойствами Physically Based Rendering (PBR). Мало того, команда добавила дополнительную геометрическую детализацию с помощью редактора Valve Hammer. В Half-Life 2 RTX средние текстуры мира имеют в 8 раз больше пикселей, а такие объекты, как костюм, имеют в 20 раз больше геометрической детализации, чем в оригинальной игре.

Обратите внимание, что демо будет состоять из двух уровней. Первый будет Рейвенхольм. Второй, скорее всего, будет Нова Проспект.