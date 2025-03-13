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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 519 оценок

Демоверсия Half-Life 2 RTX выйдет 18 марта

monk70
Новости

NVIDIA объявила, что демоверсия Half-Life 2 RTX выйдет 18 марта. Эта демоверсия будет включать около двух часов игрового процесса, и она позволит вам увидеть своими глазами, что подготовила команда моддеров.

Half-Life 2 RTX разрабатывается четырьмя ведущими командами моддеров Half-Life 2, работающими вместе под знаменем Orbifold Studios. Half-Life 2 RTX включает в себя полную трассировку лучей, ремастеринг ресурсов, DLSS 4, NVIDIA Reflex, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin и RTX Volumetrics.

Насколько нам известно, Orbifold Studios переделала материалы со свойствами Physically Based Rendering (PBR). Мало того, команда добавила дополнительную геометрическую детализацию с помощью редактора Valve Hammer. В Half-Life 2 RTX средние текстуры мира имеют в 8 раз больше пикселей, а такие объекты, как костюм, имеют в 20 раз больше геометрической детализации, чем в оригинальной игре.

Обратите внимание, что демо будет состоять из двух уровней. Первый будет Рейвенхольм. Второй, скорее всего, будет Нова Проспект.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Васси

До чего ж хорош Source. Спустя столько лет выглядит достойно, многие моменты без rtx смотрятся атмосфернее.

6
MelShlemming

И очень оптимизированный. Этот движок может выдавать очень красивую картинку, не затрачивая тонны ресурсов.

0
EbAsOsInA

Трассировка пути 30фпс на 5090 без апскейлеров, здравствуйте.

2
chaospaladin

Если уж на 5090 так, что же там у конкурентов с фпс? 1-3?

3
Grentari

Поэтому эта технология сейчас не более чем экспериментальная

0
Scorpion_GamePlay

Вот и посмотрим что там вышло

1
ogtruepac

А вот в конце сравнение DLSS off, full RT on в 27 фпс это тоже 5090 карточка?

0
hpi

Две 5090.

0
Grentari

Ну да, чуть чуть больше в киберпанке она выдает, видимо тут безлимитные отскоки в отличии от КБ.

0
AjarVryn

В Квейк 2 играл с лучами,прикольно.Кстати там тоже только демка бесплатно была в стиме,пираты полную версию выложили на торрент,думаю и тут так будет.

0
Жан Берталь

Я халву раз 30 проходил, меня уже тошнит от неё. Нах мне ещё с ртх проходить

0
ХЕЙТЕРМИРА

Халф хлам 2

-6