NVIDIA объявила, что демоверсия Half-Life 2 RTX выйдет 18 марта. Эта демоверсия будет включать около двух часов игрового процесса, и она позволит вам увидеть своими глазами, что подготовила команда моддеров.
Half-Life 2 RTX разрабатывается четырьмя ведущими командами моддеров Half-Life 2, работающими вместе под знаменем Orbifold Studios. Half-Life 2 RTX включает в себя полную трассировку лучей, ремастеринг ресурсов, DLSS 4, NVIDIA Reflex, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin и RTX Volumetrics.
Насколько нам известно, Orbifold Studios переделала материалы со свойствами Physically Based Rendering (PBR). Мало того, команда добавила дополнительную геометрическую детализацию с помощью редактора Valve Hammer. В Half-Life 2 RTX средние текстуры мира имеют в 8 раз больше пикселей, а такие объекты, как костюм, имеют в 20 раз больше геометрической детализации, чем в оригинальной игре.
Обратите внимание, что демо будет состоять из двух уровней. Первый будет Рейвенхольм. Второй, скорее всего, будет Нова Проспект.
До чего ж хорош Source. Спустя столько лет выглядит достойно, многие моменты без rtx смотрятся атмосфернее.
И очень оптимизированный. Этот движок может выдавать очень красивую картинку, не затрачивая тонны ресурсов.
Трассировка пути 30фпс на 5090 без апскейлеров, здравствуйте.
Если уж на 5090 так, что же там у конкурентов с фпс? 1-3?
Поэтому эта технология сейчас не более чем экспериментальная
Вот и посмотрим что там вышло
А вот в конце сравнение DLSS off, full RT on в 27 фпс это тоже 5090 карточка?
Две 5090.
Ну да, чуть чуть больше в киберпанке она выдает, видимо тут безлимитные отскоки в отличии от КБ.
В Квейк 2 играл с лучами,прикольно.Кстати там тоже только демка бесплатно была в стиме,пираты полную версию выложили на торрент,думаю и тут так будет.
Я халву раз 30 проходил, меня уже тошнит от неё. Нах мне ещё с ртх проходить
Халф хлам 2