У Half-Life 2 снова "золото" - КиноПоиск выбрал сотню лучших игр в истории

«Кинопоиск» анонсировал спецпроект «100 великих игр в истории». Для его реализации сервис опросил почти 150 журналистов, блогеров, кинокритиков, представителей гейм-индустрии и других экспертов, чтобы выбрать сотню лучших игр в истории.
Золото рейтинга, естественно, получила Half-Life 2. Этот результат критики назвали одновременно банальностью и неизбежностью. По их мнению, даже некоторым современным играм до сих пор не удается то, что получилось у разработчиков Half-Life 2 в 2004 году.
Некоторым!? Я бы написал - большинству.
Тогда в игры душу вкладывали а сейчас деньги.И в итоге имеем или проблемы с оптимизацией или банальный и неинтересный сюжет.
Часто всё сразу :D
Это в игру, где ГГ все время молчит, а подача сюжета, как таковая отсутсвует, имхо, HL2 переоценена, просто вполне хороший экшен с местами атмосферными локациями и спорной графикой, где хорошая вода, а вот стены картонные, FC и TCoR: EfBB были круче.
Да да раньше все игры были оптимизированные и с офигенным сюжетом.
Всё именно так, думает тот кто не знает как было на самом деле.
HL2 недооценена.
Хорошо хоть, унылым меньшинством)
Ха, годная шутка.
В 2004м пиратку помню брал, там даже инсталятора не было, через 7zip все. Как же много времени прошло. Как же хочется услышать в новом исполнении "Time, Dr Freeman..."
Недавно проходил HL2. Интересная игра, но первая часть была круче на мой взгляд.
Это как превзойти ощущения, когда впервые попробовал необычайно вкусное блюдо - не в нем дело, а в ощущениях.
Игра великолепная и заслуженно получает награды, но главная её заслуга в том что она была первой игрой такого уровня.
P.S. Багов там хватало на релизе да и оптимизация так себе была, ностальгия тут многим память отшибла :)
До сих пор помню эту страшную надпись «A.I Disabled».
Какая нафиг плохая оптимизация и баги?)) Игра летала на видюхе geforce 6600 gt, которая стоила всего 200$ по тем временам 6500р. Баги если и были , то совсем незначительные, если вы конечно не играли в слитую альфа версию.
Этот баг был в слитой альфе. Ты играл в пиратку. В Orange box таких проблем уже не было
В 2004 до Orange box все в пиратку играли.
кто-нибудь в курсе, как в ХЛ2 сделать оружие более точным? урон, кол-во патронов правится легко, а вот конфиги точности нигде не нашёл
Ну так и есть.
Досих пор помню, как я пошёл в 1 класс, в 2007 году, возвращаюсь в комнату, а папа качал на комп вторую халфу, чтобы её пройти, мы с папой подсели настолько, что он скачал ещё первый с вторым эпизодом, и проходили по очереди. Сначала он пройдёт первую часть, а потом ждёт когда я её пройду, но, увы, эпизод три мы так и не дождались, хотя показывали, что действия будут разворачиваться в антарктиде, на исчезнувшем корабле, но она так и не вышла. Сейчас 2023 год, за моей спиной уже пройдена и школа, и вуз, и работаю уже больше года, и досих пор играю в халфу, и перепрохожу все эпизоды, и удовольствия получаю не меньше, чем в первый раз, много лет назад, даже не смотря на то, что я в игре уже знаю абсолютно всё, но всё равно затягивает. Как же быстро летит время...
А Entropy Zero и Entropy Zero 2 не пробовали?
ультра комичный рейтинг
Убогая игра с 2 загадками за всю игру. В чём хайп не понятно
Щас тебя фанатики захейтят
Назови минусы.
Для своего времени топчик. Сейчас уже морально и физически подустарела.
Графика , посредственный сюжет , скучный геймплей , фанатики вроде тебя , ещё ?
и даже музыки нет