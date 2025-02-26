Датамайнер Тайлер Маквикер: Valve уже приступила к полировке Half-Life 3

По словам датамайнера Тайлера Маквикера, есть определенные признаки, которые указывают на то, что компания Valve уже приступила к полировке проекта HLX, который также известен как Half-Life 3.
Маквикер сообщает о том, что проект уже прошел традиционную для Valve стадию тестирования среди близких друзей и родственников разработчиков, а так же рождественские праздники. Маквикер отметил, что прохождение этих этапов - уже неплохое достижение для Valve, поскольку ранее ряд проектов их не пережил (например Left 4 Dead 3), а Team Fortress 2 полностью сменила концепцию.
Кроме того, в обновлениях для Dota 2 и Deadlock стал вновь появляться код связанный с HLX, а в самом коде есть признаки внедрения в проект технологии апскейлинга FSR 3, которую обычно добавляет на поздних этапах оптимизации. Датамайнер считает, что новую Half-Life могут официально анонсировать уже в этом году.
Почему нет? Маквикер надежный источник, который не будет писать что попало. Так же было и с HLA и Deadlock, когда он задолго до анонса всю информацию подавал по частям
Ты путаешь длительное ожидание HL3 фанатами и реальные утечки о его разработке
А Гордон Фримен с годами похорошел ! ))
Заматерел)
Посмотрим , что они там отполируют.
Ага, конечно, верим, сколько лет уже этим кормят "вот вот уже хл 3, вот уже щас, вот он"
Если это не новый движок который они показывали каждой номерной частью халвы прогресс, то это конец.
Вы из заморозки очнулись? Движок Source 2 уже давно существует
А причем тут сурс 2? Я про сурс 3 который должен быть анонсирован в виде 3 халвы
Твой сурс 2 с 2004 года уже существует. прошел 21 год
А, я тебя помню, с тобой вообще бессмысленно говорить, все как об стенку горох) Вбил себе в голову что-то и упорствует (но блин по твоей же логике Сурс 3 тоже с 2004 года должен существовать, да?)
перепроверь лучше эту информацию, а то немножко не точно)
Сформулируй сейчас свой посыл, и я отвечу как смогу. А там сделаем выводы.