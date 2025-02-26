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Half-Life 3 TBA
Экшен, Шутер, Научная фантастика
9 2 398 оценок

Датамайнер Тайлер Маквикер: Valve уже приступила к полировке Half-Life 3

AceTheKing
Новости

По словам датамайнера Тайлера Маквикера, есть определенные признаки, которые указывают на то, что компания Valve уже приступила к полировке проекта HLX, который также известен как Half-Life 3.

Маквикер сообщает о том, что проект уже прошел традиционную для Valve стадию тестирования среди близких друзей и родственников разработчиков, а так же рождественские праздники. Маквикер отметил, что прохождение этих этапов - уже неплохое достижение для Valve, поскольку ранее ряд проектов их не пережил (например Left 4 Dead 3), а Team Fortress 2 полностью сменила концепцию.

Кроме того, в обновлениях для Dota 2 и Deadlock стал вновь появляться код связанный с HLX, а в самом коде есть признаки внедрения в проект технологии апскейлинга FSR 3, которую обычно добавляет на поздних этапах оптимизации. Датамайнер считает, что новую Half-Life могут официально анонсировать уже в этом году.

Инсайдер: Half-Life 3 сделает ставку не на графику, а на геймплейные инновации - в игре не будет открытого мира
-4
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Tsssss
4
Комментарий удален
Генерал Анатолий

Почему нет? Маквикер надежный источник, который не будет писать что попало. Так же было и с HLA и Deadlock, когда он задолго до анонса всю информацию подавал по частям

1
Комментарий удален
Генерал Анатолий

Ты путаешь длительное ожидание HL3 фанатами и реальные утечки о его разработке

0
Avtor-avtora

А Гордон Фримен с годами похорошел ! ))

0
kolinmah

Заматерел)

0
sa1958

Посмотрим , что они там отполируют.

0
Unicorling

Ага, конечно, верим, сколько лет уже этим кормят "вот вот уже хл 3, вот уже щас, вот он"

0
вупсич пупсич

Если это не новый движок который они показывали каждой номерной частью халвы прогресс, то это конец.

-3
Генерал Анатолий

Вы из заморозки очнулись? Движок Source 2 уже давно существует

2
вупсич пупсич Генерал Анатолий

А причем тут сурс 2? Я про сурс 3 который должен быть анонсирован в виде 3 халвы

Твой сурс 2 с 2004 года уже существует. прошел 21 год

0
Генерал Анатолий вупсич пупсич

А, я тебя помню, с тобой вообще бессмысленно говорить, все как об стенку горох) Вбил себе в голову что-то и упорствует (но блин по твоей же логике Сурс 3 тоже с 2004 года должен существовать, да?)

1
Raf9111 вупсич пупсич
Твой сурс 2 с 2004 года уже существует

перепроверь лучше эту информацию, а то немножко не точно)

-1
вупсич пупсич Генерал Анатолий

Сформулируй сейчас свой посыл, и я отвечу как смогу. А там сделаем выводы.

0