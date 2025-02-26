Датамайнер Тайлер Маквикер: Valve уже приступила к полировке Half-Life 3

По словам датамайнера Тайлера Маквикера, есть определенные признаки, которые указывают на то, что компания Valve уже приступила к полировке проекта HLX, который также известен как Half-Life 3.

Маквикер сообщает о том, что проект уже прошел традиционную для Valve стадию тестирования среди близких друзей и родственников разработчиков, а так же рождественские праздники. Маквикер отметил, что прохождение этих этапов - уже неплохое достижение для Valve, поскольку ранее ряд проектов их не пережил (например Left 4 Dead 3), а Team Fortress 2 полностью сменила концепцию.

Кроме того, в обновлениях для Dota 2 и Deadlock стал вновь появляться код связанный с HLX, а в самом коде есть признаки внедрения в проект технологии апскейлинга FSR 3, которую обычно добавляет на поздних этапах оптимизации. Датамайнер считает, что новую Half-Life могут официально анонсировать уже в этом году.