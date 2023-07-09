Модификация NoVR для Half-Life: Alyx получила крупное обновление ©

Half-Life: Alyx NoVR, самый популярный мод, устраняющий необходимость использования грнитуры виртуальной реальности для игры в последнюю игру серии Half-Life от Valve, получил крупное обновление, которое, помимо прочего, обновляет модели рук и кистей главного героя и исправляет некоторые проблемы старых версий.

Обновление было выпущено по случаю летней распродажи в Steam, где Half-Life: Alyx можно приобрести с 60-процентной скидкой. Мод NoVR полностью бесплатен и для его использования требуется только копия игры.

В сообщении, анонсирующем новые возможности обновления, моддеры объяснили, что они использовали механику Half-Life 2 в качестве основы для перевода взаимодействий Half-Life: Alyx в плоскую версию.

Таким образом, игроки могут уворачиваться, прыгать, бегать и выполнять все действия, которые можно увидеть в Half-Life 2. Самая сложная часть мода касается моделей рук и кистей, которые были переделаны из плохо отрисованных оригиналов в плоской версии. В качестве отправной точки для работы были взяты некоторые эскизы Valve, чтобы работа соответствовала персонажу.

Среди других нововведений - добавление карманов Аликс (присутствующих в VR-версии), улучшенные коллизии, добавление поддержки других известных модов игры, упрощенное использование лестниц, уменьшение количества сбоев и общее повышение стабильности на Steam Deck.

Скачать последнюю версию модификации можно прямо с нашего сайта с быстрой загрузкой через торрент.