Модификация NoVR для Half-Life: Alyx получила крупное обновление

Half-Life: Alyx NoVR, самый популярный мод, устраняющий необходимость использования грнитуры виртуальной реальности для игры в последнюю игру серии Half-Life от Valve, получил крупное обновление, которое, помимо прочего, обновляет модели рук и кистей главного героя и исправляет некоторые проблемы старых версий.
Обновление было выпущено по случаю летней распродажи в Steam, где Half-Life: Alyx можно приобрести с 60-процентной скидкой. Мод NoVR полностью бесплатен и для его использования требуется только копия игры.
В сообщении, анонсирующем новые возможности обновления, моддеры объяснили, что они использовали механику Half-Life 2 в качестве основы для перевода взаимодействий Half-Life: Alyx в плоскую версию.
Таким образом, игроки могут уворачиваться, прыгать, бегать и выполнять все действия, которые можно увидеть в Half-Life 2. Самая сложная часть мода касается моделей рук и кистей, которые были переделаны из плохо отрисованных оригиналов в плоской версии. В качестве отправной точки для работы были взяты некоторые эскизы Valve, чтобы работа соответствовала персонажу.
Среди других нововведений - добавление карманов Аликс (присутствующих в VR-версии), улучшенные коллизии, добавление поддержки других известных модов игры, упрощенное использование лестниц, уменьшение количества сбоев и общее повышение стабильности на Steam Deck.
Скачать последнюю версию модификации можно прямо с нашего сайта с быстрой загрузкой через торрент.
Я лучше подожду, когда SoMNst закончит работу. Его noVR намного лучше.
Ага, сам жду его вариант, мне тоже он сильнее всех существующих приглянулся.
Жаль, что очень медленно у него двигается процесс.
А стоит ли играть в этот мод? Или совсем "не то пальто"? Думал о покупке VR , но.. ради пары игр (которые лично мне интересны) - не вижу смысла, но т.к фанатх халфы, то стоит ли играть?
На NoVR - не то пальто, говорю как человек который купил и прошёл данную игру на VR.
Те, кто говорит что без VR нормально - не играли в VR.
Но стоит задать себе вопрос, а стоит ли покупка данного устройства ради пары игр?)
Мне зачастую надо нормальное физическое и моральное состояние, чтобы поиграть во что либо и конечно же, надо иметь желание.
Поэтому, моя рекомендация - взять очки в аренду на неделю и пройти HL:Alyx - поверьте, надоест. Можно ещё попробовать BONEWORKS и BONELAB - очень качественные игрушки, даже больше геймплейно понравились, чем Alyx.
Я бы не стал, даже не зная как играется VR версия. А сейчас, когда знаю, то уже и другим не посоветую. Дело в том, что геймплей там сфокусирован на преодолении рутинных проблем по пути к цели, таких как что-то подвинуть, что-то кинуть, решить пространственную задачку, вращая ее руками. Боевой цикл интересен тем, что целишься, перезаряжаешься и занимаешь укрытия самолично, плюс прогрессия в этой игре построена на том, что ты постепенно улучшаешь оружие, чтобы первые два действия совершать проще. Плюс хорошая интерактивность окружения, с которым можно взаимодействовать позволяет в некоторых локациях залипнуть дольше, например, в одной комнате увидел пианино, и не ушел от туда, пока не попытался настучать вступление Лесника КИШа. Все это обесценится в моде.
Сейчас в России вроде проблема с активацией и обновлением шлема и для решения этого, нужны какие то особые действия. Так что при покупке шлема, надо еще учитывать это. А так, На VR можно отыскать интересные игры. Для меня это были Half-Life Alyx, The Walking Dead и PayDay 2 ну и вроде все. Пройдись по магазину и поищи интересные для себя игры. Я лично покупал шлем только ради Half-Life Alyx еще до релиза. В общем, если хочешь пройти игру так, как ее задумывал разработчик, то лучше купить шлем. Если просто хочешь посмотреть сюжет, то NoVR или Ютуб. Забыл добавить жирный минус шлема. Если у тебя нет друзей с шлемом, то тебе тупо не во что и не с кем будет играть в кооперативные игры. Только из за этого мой шлем лежит и пылится.
Играть в вр без вр это чит на годмод.