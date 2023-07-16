Демоверсии Halo 2 и 3 с E3, вырезанные из релизных версий, скоро появятся в Master Chief Collection ©

Компания 343 Industries, разработчик Halo, собрала группу блестящих разработчиков, которые усердно трудятся над восстановлением частей предыдущих игр, которые были отбракованы и не попали в финальную версию игры.

Команда под названием Digsite работает над восстановлением различных вырезанных фрагментов из некоторых старых игр Halo, но наибольшее внимание привлекает ремейк демоверсий Halo 2 и 3, представленных на выставке E3.

Во время недавнего блога Cutting Room Floor компания 343 Industries сообщила, что ремейки демоверсий E3 для этих двух игр будут доступны для игры уже в ближайшее время в Master Chief Collection.

Теперь этот игровой фрагмент будет добавлен в Master Chief Collection. Аналогичным образом, кадры Halo 3 с выставки E3 2006 будут доступны для старых и новых поклонников в коллекции, содержащей классические игры Halo.

По словам команды, сценарий демоверсии Halo 3 для выставки E3 был очень сложным, поскольку многие функции сценария были утеряны, а многие элементы из демоверсии были изменены для финальной игры. Несмотря на все трудности, похоже, что им это удалось. Студия не подтвердила дату выхода вырезанного контента, но заверила, что он будет добавлен в игру в ближайшее время.

Halo: The Master Chief Collection имела не самый удачный старт после запуска в 2014 году, но благодаря многочисленным обновлениям, выпущенным 343 Industries после запуска, она значительно улучшилась. Коллекция включает в себя множество отличных игр в жанре fps, а с добавлением вырезанного контента из культовых игр она станет еще лучше.