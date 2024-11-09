ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo 2 09.11.2004
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.3 485 оценок

Microsoft выпустила специальный трейлер по случаю празднования 20-летия Halo 2

Gruz_
Новости

Halo - одна из самых важных икон Xbox, и что бы там еще ни говорили, именно ради Halo и Halo 2 в свое время и покупали первую Xbox, а ради Halo 3 - Xbox 360. В период повсеместного пиратства и слабых продаж консолей Xbox игру Halo 2 купили более 8 миллионов человек!

Сегодня легендарный бренд несколько угас, а Halo Infinite не раз называли худшей Halo в истории и одной из самых слабых эксклюзивов в истории Xbox. Но 20 лет назад, а именно 9 ноября 2004 года, фанаты добротных шутеров массово ринулись во второе по счету приключение Мастера Шефа, ставшее еще более эпичным, захватывающим и, как оказалось, еще более непредсказуемым. Возможность играть за Ковенант, парное оружие и легендарный мультиплеер - вот чем жило Xbox-сообщество в далеком 2004 году.

В честь 20-летия Halo 2, которая является одной из самых важных частей серии и одной из самых любимых (если не самой любимой), компания Microsoft выпустила специальный ролик. В нем можно увидеть, как фанаты со всего мира делятся своими воспоминаниями об игре. Они рассказывают обо всем понемногу: начиная с одиночной кампании и заканчивая революционным, по крайней мере для консольного мира, мультиплеером, который буквально произвел фурор. Разумеется, не обошлось и без демонстрации игровых моментов как из кампании, так и из мультиплеера, способных порадовать давних поклонников.

К счастью, и сегодня можно поиграть в Halo 2, а все благодаря Halo: The Master Chief Collection, доступной как для Xbox One, Xbox Series X и S, так и для PC, в которой собраны почти все основные игры серии, за исключением разве что пятой и Infinite.

2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Wolfenstein

ну кино вместо игр на хэящике филька уже давно завещал запускать , это прям классика жанра уже , но где обещанный триллион хитов воощемта ?

-2
Denn378

Нормально и правильно,писать научись а то читать твой коммент,глаза сильно режет.

0
Wolfenstein Denn378

о стобальник егэ очередной вырисовался 🤣 иди читать любой текст учись пушкин хренов

1
Denn378 Wolfenstein

Ну что сказать тебе,чучело ты безграмотное,я свое уже давно отучился,когда ты еще неродился.

1
Wolfenstein Denn378

ньюфажик с датой регистрации 2023 когда ты там отучился ? в прошлом году откинулся из шкалки начальной и сразу тут регицца побежал ? 🤌

-1
Denn378 Wolfenstein

А ты возраст всех людей,по дате регистрации на сайтах определяешь чтоли,ну тогда все с тобой понятно,чудак ты да и только.

0