Microsoft выпустила специальный трейлер по случаю празднования 20-летия Halo 2

Halo - одна из самых важных икон Xbox, и что бы там еще ни говорили, именно ради Halo и Halo 2 в свое время и покупали первую Xbox, а ради Halo 3 - Xbox 360. В период повсеместного пиратства и слабых продаж консолей Xbox игру Halo 2 купили более 8 миллионов человек!

Сегодня легендарный бренд несколько угас, а Halo Infinite не раз называли худшей Halo в истории и одной из самых слабых эксклюзивов в истории Xbox. Но 20 лет назад, а именно 9 ноября 2004 года, фанаты добротных шутеров массово ринулись во второе по счету приключение Мастера Шефа, ставшее еще более эпичным, захватывающим и, как оказалось, еще более непредсказуемым. Возможность играть за Ковенант, парное оружие и легендарный мультиплеер - вот чем жило Xbox-сообщество в далеком 2004 году.

В честь 20-летия Halo 2, которая является одной из самых важных частей серии и одной из самых любимых (если не самой любимой), компания Microsoft выпустила специальный ролик. В нем можно увидеть, как фанаты со всего мира делятся своими воспоминаниями об игре. Они рассказывают обо всем понемногу: начиная с одиночной кампании и заканчивая революционным, по крайней мере для консольного мира, мультиплеером, который буквально произвел фурор. Разумеется, не обошлось и без демонстрации игровых моментов как из кампании, так и из мультиплеера, способных порадовать давних поклонников.

К счастью, и сегодня можно поиграть в Halo 2, а все благодаря Halo: The Master Chief Collection, доступной как для Xbox One, Xbox Series X и S, так и для PC, в которой собраны почти все основные игры серии, за исключением разве что пятой и Infinite.